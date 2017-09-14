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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 03:28
ЛАД написав:
И ещё вопрос.
Раньше можно было при просмотре профиля человека посмотреть его сообщения. Последние дни такая возможность исчезла.
Это у меня какие-то неполадки или у всех такое?
Если у всех, то вопрос к администрации - с чем это связано?
А можно я за администрацию?😁
Показ сообщений пользователя осуществлялся Ка вариант поиска. Поиск не работает ни в каком виде.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 03:57
Сибарит написав: ЛАД написав:
И ещё вопрос.
Раньше можно было при просмотре профиля человека посмотреть его сообщения. Последние дни такая возможность исчезла.
Это у меня какие-то неполадки или у всех такое?
Если у всех, то вопрос к администрации - с чем это связано?
А можно я за администрацию?😁
Показ сообщений пользователя осуществлялся Ка вариант поиска. Поиск не работает ни в каком виде.
Можно.
Тогда, тем более, вопрос шире - почему не работает поиск?
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Додано: Вів 19 лис, 2024 04:15
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
И ещё вопрос.
Раньше можно было при просмотре профиля человека посмотреть его сообщения. Последние дни такая возможность исчезла.
Это у меня какие-то неполадки или у всех такое?
Если у всех, то вопрос к администрации - с чем это связано?
А можно я за администрацию?😁
Показ сообщений пользователя осуществлялся Ка вариант поиска. Поиск не работает ни в каком виде.
Можно.
Тогда, тем более, вопрос шире - почему не работает поиск?
Поломался 😁
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Сибарит
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Додано: Вів 19 лис, 2024 04:18
detroytred написав:
а якщо Трамп прижме Китай, то китайці самі підуть на поступки відносно до рфії
или на эскалацию
СЬОГОДНІ 1000 ДНІВ МИ ЗАХИЩАЄМО СВОЮ СВОБОДУ
• 42,52 тисяч км² територій за цей час звільнили наші ЗСУ.
• 722 тисячі втрат особового складу у росіян.
• 67 098 км² рф окупувала після 24 лютого 2022 року.
• 2753 крилатих ракет та 19073 «Шахедів» знищено завдяки Повітряним Силам.
• Загинули щонайменше 11 743 українських цивільних осіб та 24 614 — зазнали поранень, за останніми даними ООН.
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