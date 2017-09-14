Сибарит написав:
А можно я за администрацию?😁
Показ сообщений пользователя осуществлялся Ка вариант поиска. Поиск не работает ни в каком виде.
Можно.
Тогда, тем более, вопрос шире - почему не работает поиск?
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Додано: Вів 19 лис, 2024 03:57
Можно.
Тогда, тем более, вопрос шире - почему не работает поиск?
Додано: Вів 19 лис, 2024 04:15
Поломался 😁
Додано: Вів 19 лис, 2024 04:18
или на эскалацию
Додано: Вів 19 лис, 2024 07:34
sergey_stasyuk555
Тобто оце і є «свіжі дані» (стаття від 17 липня ) , якими ви досі оперуєте і плюсуєте?
Черги біля ТЦК і запис на «через тиждень» після 17 липня 24 року ви також не помітили? Замість «свіжих даних» ви будете і далі просто хамити «тугодум», «воєнпенс, тому не знає»?
Ну якщо «останній», то «у вас три ні, і ви не проходите далі».
Додано: Вів 19 лис, 2024 09:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Супутникові знімки зафіксували розширення виробництва ракет у РФ
Росія веде будівельні роботи на п’яти заводах, де виробляє твердопаливні ракетні двигуни, свідчать дані супутникових знімків. Ці фотографії можуть вказувати на плани Кремля значно збільшити виробництво ракет, пише Агентство. Новости.
Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фабіан Хінц за допомогою супутникових знімків вивчив виробничі площі, на яких Радянський Союз виробляв твердопаливні ракетні двигуни. Ці об’єкти розташовані в Алтайському краї, в Ростові-на-Дону, поруч із Москвою і Санкт-Петербургом, а також у Пермі.
Знімки, зроблені Maxar Technologies у липні, вересні та жовтні, і вивчені Reuters, свідчать про розчищення площ і велике будівництво поруч із будівлями, які Хінц ідентифікував як твердопаливні дослідницькі та виробничі об’єкти на п’яти комплексах.
Супутникові знімки показують, що Росія може нарощувати виробництво твердопаливних ракетних двигунів, написав Хінц у своєму звіті, опублікованому в блозі Military Balance+.
Міністерство оборони не відповіло на запит про коментар.
Тверде паливо є сумішшю палива, наприклад, алюмінієвого порошку, і окислювачів, найчастіше перхлорату амонію, а також твердої гумоподібної сполучної речовини, яку “заливають” у ракетний двигун. Ракети на твердому паливі часто простіші та безпечніші в експлуатації, ніж рідкопаливна зброя. Вони також дешевші в експлуатації, довше зберігаються і потребують дешевшої логістики.
Військовий аналітик із Женеви Павло Подвіг вважає, що супутникові знімки свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво твердопаливних ракет, зокрема класу “земля-земля”, які можна використовувати в Україні.
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