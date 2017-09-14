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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10985109861098710988>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 03:57

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:И ещё вопрос.
Раньше можно было при просмотре профиля человека посмотреть его сообщения. Последние дни такая возможность исчезла.
Это у меня какие-то неполадки или у всех такое?
Если у всех, то вопрос к администрации - с чем это связано?

А можно я за администрацию?😁
Показ сообщений пользователя осуществлялся Ка вариант поиска. Поиск не работает ни в каком виде.

Можно. :)
Тогда, тем более, вопрос шире - почему не работает поиск?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 04:15

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:И ещё вопрос.
Раньше можно было при просмотре профиля человека посмотреть его сообщения. Последние дни такая возможность исчезла.
Это у меня какие-то неполадки или у всех такое?
Если у всех, то вопрос к администрации - с чем это связано?

А можно я за администрацию?😁
Показ сообщений пользователя осуществлялся Ка вариант поиска. Поиск не работает ни в каком виде.

Можно. :)
Тогда, тем более, вопрос шире - почему не работает поиск?

Поломался 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 04:18

  detroytred написав:а якщо Трамп прижме Китай, то китайці самі підуть на поступки відносно до рфії
или на эскалацию
СЬОГОДНІ 1000 ДНІВ МИ ЗАХИЩАЄМО СВОЮ СВОБОДУ

• 42,52 тисяч км² територій за цей час звільнили наші ЗСУ.
• 722 тисячі втрат особового складу у росіян.
• 67 098 км² рф окупувала після 24 лютого 2022 року.
• 2753 крилатих ракет та 19073 «Шахедів» знищено завдяки Повітряним Силам.
• Загинули щонайменше 11 743 українських цивільних осіб та 24 614 — зазнали поранень, за останніми даними ООН.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 07:34

sergey_stasyuk555

далі тцк:
Найменші показники оновлення даних зафіксували у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — там це зробили 510 203 людини.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/onovle ... 35540.html


Тобто оце і є «свіжі дані» (стаття від 17 липня ) , якими ви досі оперуєте і плюсуєте?
Черги біля ТЦК і запис на «через тиждень» після 17 липня 24 року ви також не помітили? Замість «свіжих даних» ви будете і далі просто хамити «тугодум», «воєнпенс, тому не знає»?

ок, спробую останній раз.

Ну якщо «останній», то «у вас три ні, і ви не проходите далі».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Супутникові знімки зафіксували розширення виробництва ракет у РФ

Росія веде будівельні роботи на п’яти заводах, де виробляє твердопаливні ракетні двигуни, свідчать дані супутникових знімків. Ці фотографії можуть вказувати на плани Кремля значно збільшити виробництво ракет, пише Агентство. Новости.

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фабіан Хінц за допомогою супутникових знімків вивчив виробничі площі, на яких Радянський Союз виробляв твердопаливні ракетні двигуни. Ці об’єкти розташовані в Алтайському краї, в Ростові-на-Дону, поруч із Москвою і Санкт-Петербургом, а також у Пермі.

Знімки, зроблені Maxar Technologies у липні, вересні та жовтні, і вивчені Reuters, свідчать про розчищення площ і велике будівництво поруч із будівлями, які Хінц ідентифікував як твердопаливні дослідницькі та виробничі об’єкти на п’яти комплексах.

Супутникові знімки показують, що Росія може нарощувати виробництво твердопаливних ракетних двигунів, написав Хінц у своєму звіті, опублікованому в блозі Military Balance+.

Міністерство оборони не відповіло на запит про коментар.

Тверде паливо є сумішшю палива, наприклад, алюмінієвого порошку, і окислювачів, найчастіше перхлорату амонію, а також твердої гумоподібної сполучної речовини, яку “заливають” у ракетний двигун. Ракети на твердому паливі часто простіші та безпечніші в експлуатації, ніж рідкопаливна зброя. Вони також дешевші в експлуатації, довше зберігаються і потребують дешевшої логістики.

Військовий аналітик із Женеви Павло Подвіг вважає, що супутникові знімки свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво твердопаливних ракет, зокрема класу “земля-земля”, які можна використовувати в Україні.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 09:51

  ЛАД написав:Конец интервью с подполковником ГУР Андреем Савенко:
— Сейчас очень тревожная ситуация. За что держаться? На что опираться, чтобы не сойти с ума?

— Должна быть надежда. Выстоим ли мы? Выстоим. Но какая будет после этого Украина, никто не знает.

Меня больше беспокоит следующее. Если будет второй раунд полномасштабки, тогда встанет вопрос, выстоим ли мы. Потому что то, что я вижу сейчас, заставляет думать именно об этом. Очень возмущает, когда большие мальчики говорят: «Спасибо ребятам ВСУ за то, что мы можем сейчас выступать на соревнованиях». Но ни один военнослужащий не рискует своей жизнью для того, чтобы этот подкачанный поц 25−26 лет поехал на соревнования. Мы отдаем свою жизнь за нашу землю и будущее наших детей. Однако таких, как мы, уже почти нет. Мы заканчиваемся, к сожалению.

Если будет второй раунд, то останутся эти фитнес-чудачки. Очень сомневаюсь, что они будут класть на весы свою жизнь, чтобы отстаивать нашу Родину, зная, что тебя никто не поддерживает, что ты будешь со своими проблемами один на один. Кто будет воевать, если все-таки дойдет до второго раунда? Эти мальчики — нет. Они просто куда-то переедут и будут ждать, когда такие, как я, снова это вытянут на своем горбу и костях. А нас, повторю, уже очень мало.

Вообще, нам нужно воспитывать следующее поколение так, чтобы для них не стоял вопрос идти или не идти на войну. Если нужно, то зубы сцепили, винтовку в руки — и вперед. Умеете, не умеете — там научат.

https://fakty.ua/ru/445969-my-otdaem-zhizn-za-buducshee-nashih-detej-odnako-takih-kak-my-uzhe-pochti-net-my-zakanchivaemsya-k-sozhaleniyu---podpolkovnik-gur-andrej-savenko

"подкачаний поц 25-26." до 60 має 34-35 років, сіквел буде чи ні, бо щось нема логіки, чи "на 10000 как на 500" і "думал Буткеев чєлюсть круша"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Давайте всі!!!

Всі ЧЕСНО дайте мені відповідь на це☝️ питання! :D

Що ти тут постійно з себе дурника клеїш? Га? Тебе мобілізували чи ти тижнями воєнкомат штурмував? Га? От так і всі тут - прийде повістка, всі тутешні підуть яка і ти, тому затям собі раз і назавжди ти тут такий як і всі, і не дорікай іншим своїми фантазіями, а частіше в дзеркало на свої пику дивись :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 10:08

  ЛАД написав:Конец интервью с подполковником ГУР Андреем Савенко:
— Сейчас очень тревожная ситуация. За что держаться? На что опираться, чтобы не сойти с ума?

— Должна быть надежда. Выстоим ли мы? Выстоим. Но какая будет после этого Украина, никто не знает.

Меня больше беспокоит следующее. Если будет второй раунд полномасштабки, тогда встанет вопрос, выстоим ли мы. Потому что то, что я вижу сейчас, заставляет думать именно об этом. Очень возмущает, когда большие мальчики говорят: «Спасибо ребятам ВСУ за то, что мы можем сейчас выступать на соревнованиях». Но ни один военнослужащий не рискует своей жизнью для того, чтобы этот подкачанный поц 25−26 лет поехал на соревнования. Мы отдаем свою жизнь за нашу землю и будущее наших детей. Однако таких, как мы, уже почти нет. Мы заканчиваемся, к сожалению.

Если будет второй раунд, то останутся эти фитнес-чудачки. Очень сомневаюсь, что они будут класть на весы свою жизнь, чтобы отстаивать нашу Родину, зная, что тебя никто не поддерживает, что ты будешь со своими проблемами один на один. Кто будет воевать, если все-таки дойдет до второго раунда? Эти мальчики — нет. Они просто куда-то переедут и будут ждать, когда такие, как я, снова это вытянут на своем горбу и костях. А нас, повторю, уже очень мало.

Вообще, нам нужно воспитывать следующее поколение так, чтобы для них не стоял вопрос идти или не идти на войну. Если нужно, то зубы сцепили, винтовку в руки — и вперед. Умеете, не умеете — там научат.

https://fakty.ua/ru/445969-my-otdaem-zhizn-za-buducshee-nashih-detej-odnako-takih-kak-my-uzhe-pochti-net-my-zakanchivaemsya-k-sozhaleniyu---podpolkovnik-gur-andrej-savenko


Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.
когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)
Шансы исправить то что пишет подполковник исчезающе малы, в 2022 были выше чем сеейчас, в 2025 будут ниже чем сейчас
Насчет поколений
Украина в воронке демографической пропасти. А семьи зажиточные и имеющие детей
,осознавая это, и прикидывая что в следующем раунде, даже при тотальной мобилизации на 1 украинского воина будет 10 бурятско-корейских - уезжают, еще более усугубляя воронку. И уезжают в страны с которыми у Украина так и не успела заключить союзническии отношения (а таких вообще нет)
Вот и думаем
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:"подкачаний поц 25-26." до 60 має 34-35 років, сіквел буде чи ні, бо щось нема логіки, чи "на 10000 как на 500" і "думал Буткеев чєлюсть круша"


русское "авось"
вот это точно надо выковыривать из менталитета
просто вышибать из голов дубинами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли будуть перевіряти інвалідів СБУ, прокурорів?
Бетон
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