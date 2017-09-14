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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 10:50
Бетон написав:
Коли будуть перевіряти інвалідів СБУ, прокурорів?
а шо их проверять это многодетные отцы
В РФ впервые запустили в серийное производство мобильные укрытия от ядерного взрыва
В комплектации "КУБ-М" два блока — технический и для людей, где могут спрятаться 54 человека. Сооружение якобы может оградить от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения.
Новый баг: владельцы iPhone сообщают, что в устройстве из динамиков звучат чужие голоса
Люди слышат разговоры, какие-то одиночные фразы и просто различные звуки. При этом все приложения закрыты и нет никаких других источников звука.
Сама компания Apple никак не комментирует ситуацию.
айфон зло. уже посторонние голоса звучат, сводя с ума их владельцев.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 11:06
sergey_stasyuk555 написав: ЛАД написав:
Возможно, всё-таки призывают не 99%, а поменьше, и кто-то всё же обновляет данные?
99% це приблизно, може бути 97% ))
наприклад серед "обмежених" годними стають 90+%, тут і "паркінсони" теж:
https://armyinform.com.ua/2024/11/18/mi ... ez-rezerv/
На ВЛК майже всіх "обмежено придатних" зараз визнають придатними до служби
знаю один факт що інваліда 2 групи визнали придатним ))
а хто навіть не мав обмеженості - від "годності" спасе тільки франклін )) і то зараз з цим мсеком трабли
))
а можна оцих г.ндонів, які пропагують корупцію при мобілізації знову в бан. краще безстроковий. нічого без них не втратимо, окрім потоків лайна
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Додано: Вів 19 лис, 2024 11:25
ЛАД
так ти в нас нафронтниця
Така собі ура-патріотична ОляUA, "до кордонів 91, всіх на фронт". Але ЛАД посидить на теплому диванчику, на ДВ.
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