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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10985109861098710988

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 10:50

  Бетон написав:Коли будуть перевіряти інвалідів СБУ, прокурорів?

а шо их проверять это многодетные отцы

В РФ впервые запустили в серийное производство мобильные укрытия от ядерного взрыва

В комплектации "КУБ-М" два блока — технический и для людей, где могут спрятаться 54 человека. Сооружение якобы может оградить от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения.

Новый баг: владельцы iPhone сообщают, что в устройстве из динамиков звучат чужие голоса

Люди слышат разговоры, какие-то одиночные фразы и просто различные звуки. При этом все приложения закрыты и нет никаких других источников звука.

Сама компания Apple никак не комментирует ситуацию.

айфон зло. уже посторонние голоса звучат, сводя с ума их владельцев.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:06

  sergey_stasyuk555 написав:
  ЛАД написав:Возможно, всё-таки призывают не 99%, а поменьше, и кто-то всё же обновляет данные?

99% це приблизно, може бути 97% ))
наприклад серед "обмежених" годними стають 90+%, тут і "паркінсони" теж:
На ВЛК майже всіх "обмежено придатних" зараз визнають придатними до служби

https://armyinform.com.ua/2024/11/18/mi ... ez-rezerv/
знаю один факт що інваліда 2 групи визнали придатним ))
а хто навіть не мав обмеженості - від "годності" спасе тільки франклін )) і то зараз з цим мсеком трабли ))

а можна оцих г.ндонів, які пропагують корупцію при мобілізації знову в бан. краще безстроковий. нічого без них не втратимо, окрім потоків лайна
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:25

ЛАД так ти в нас нафронтниця :D Така собі ура-патріотична ОляUA, "до кордонів 91, всіх на фронт". Але ЛАД посидить на теплому диванчику, на ДВ.
BIGor
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