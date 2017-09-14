Дивіться спільний марафон проєктів "Право на владу" та "Твій вечір" 23 лютого 22р. Сьогодні, 23 лютого, о 21:00 в ефірі 1+1 Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим продовжать інформаційний марафон, щоб надати українцям найсвіжішу інформацію та обговорити події дня. Кстати в те дни он начался 21 числа и продолжился до 25 січня 22р.
Можно обратить внимание, как в конце эфира Мосийчук начала активно смотреть и отправлять сообщения на своём смартфоне.
Максимальная оценка стоимости «Герани-2» в зарубежных источниках – 375 тыс. долл. Утверждается, что массовое производство позволило уменьшить цену примерно вдвое.
Це на кого розраховано, на глядачів марафону? коли до нас прилетіло за пару годин дванадцять шахедів в місто, велики шматки та з номерами позабирали спецслужба, а дрібноту розібрав народ на пам'ять. Якщо хтось вважає що там літак в мініатюрі то це брехня. Авіамоделі з гуртка моделістів зроблені якісніше та з кращих матеріалів. Шурупи з магазину хозтоварів, криво завінчені, пластик суперклеєм прихвачен. І не пластик, а якась хрінь пресована. Далеко не армоване скловолокно. Не знаю скільки коштує бойова частина, але почитав - двигун скопіюван з німецького. "Німець" (а не іранець) коштує від 12 тисяч уе. мабуть 25-30 тисяч реальна цифра за "Герань" вже з зарплатнею. Це може в німеччині треба сертифікувати виробництво та кожен шуруп, у нас заплатити за" підключення до мереж нового виробництва" та всім забашляти, тоді буде 375 тисяч ує при вартості склодових 20... А на расії та в ірані "військові рейки"
Максимальная оценка стоимости «Герани-2» в зарубежных источниках – 375 тыс. долл. Утверждается, что массовое производство позволило уменьшить цену примерно вдвое.
Це на кого розраховано, на глядачів марафону? коли до нас прилетіло за пару годин дванадцять шахедів в місто, велики шматки та з номерами позабирали спецслужба, а дрібноту розібрав народ на пам'ять. Якщо хтось вважає що там літак в мініатюрі то це брехня. Авіамоделі з гуртка моделістів зроблені якісніше та з кращих матеріалів. Шурупи з магазину хозтоварів, криво завінчені, пластик суперклеєм прихвачен. І не пластик, а якась хрінь пресована. Далеко не армоване скловолокно. Не знаю скільки коштує бойова частина, але почитав - двигун скопіюван з німецького. "Німець" (а не іранець) коштує від 12 тисяч уе. мабуть 25-30 тисяч реальна цифра за "Герань" вже з зарплатнею. Це може в німеччині треба сертифікувати виробництво та кожен шуруп, у нас заплатити за" підключення до мереж нового виробництва" та всім забашляти, тоді буде 375 тисяч ує при вартості склодових 20... А на расії та в ірані "військові рейки"
Не слухайте того пропагандиста. Окрім того, що Герань-2 випускається масово, частину з них випускають без боєголовки, так звана "ложна ціль", тому в середньому вони скоріш всього ще дешевші за вказані 20 кує.
ЛАД написав:Конец интервью с подполковником ГУР Андреем Савенко:
— Сейчас очень тревожная ситуация. За что держаться? На что опираться, чтобы не сойти с ума?
— Должна быть надежда. Выстоим ли мы? Выстоим. Но какая будет после этого Украина, никто не знает. Мы отдаем свою жизнь за нашу землю и будущее наших детей. Однако таких, как мы, уже почти нет. Мы заканчиваемся, к сожалению.
И вот еще нет человеку 40, старший офицер, спортсмен, а уже чувствуется подустал...
К заморозке — отрицательно. Потому что очень многие наши товарищи погибли и получили тяжелые ранения. Вообще, каждый из нас много потерял на этой войне. Что касается вопроса отдать Крым и оккупированную часть Донбасса, чтобы пойти на какие-то мирные договоренности, лично я думаю, что если он будет стоять, военнослужащие уже не будут против.
??? противоречиво звучит, рискну предположить между вариантами РПВ\ЛБЗ и конституционным отказом от Крыма и Ордло, но возвращением приазовья - второй предпочтительней ?
ЛАД написав:Конец интервью с подполковником ГУР Андреем Савенко:
— Сейчас очень тревожная ситуация. За что держаться? На что опираться, чтобы не сойти с ума?
— Должна быть надежда. Выстоим ли мы? Выстоим. Но какая будет после этого Украина, никто не знает.
Меня больше беспокоит следующее. Если будет второй раунд полномасштабки, тогда встанет вопрос, выстоим ли мы. Потому что то, что я вижу сейчас, заставляет думать именно об этом. Очень возмущает, когда большие мальчики говорят: «Спасибо ребятам ВСУ за то, что мы можем сейчас выступать на соревнованиях». Но ни один военнослужащий не рискует своей жизнью для того, чтобы этот подкачанный поц 25−26 лет поехал на соревнования. Мы отдаем свою жизнь за нашу землю и будущее наших детей. Однако таких, как мы, уже почти нет. Мы заканчиваемся, к сожалению.
Если будет второй раунд, то останутся эти фитнес-чудачки. Очень сомневаюсь, что они будут класть на весы свою жизнь, чтобы отстаивать нашу Родину, зная, что тебя никто не поддерживает, что ты будешь со своими проблемами один на один. Кто будет воевать, если все-таки дойдет до второго раунда? Эти мальчики — нет. Они просто куда-то переедут и будут ждать, когда такие, как я, снова это вытянут на своем горбу и костях. А нас, повторю, уже очень мало.
Вообще, нам нужно воспитывать следующее поколение так, чтобы для них не стоял вопрос идти или не идти на войну. Если нужно, то зубы сцепили, винтовку в руки — и вперед. Умеете, не умеете — там научат.
Максимальная оценка стоимости «Герани-2» в зарубежных источниках – 375 тыс. долл. Утверждается, что массовое производство позволило уменьшить цену примерно вдвое.
Це на кого розраховано, на глядачів марафону? коли до нас прилетіло за пару годин дванадцять шахедів в місто, велики шматки та з номерами позабирали спецслужба, а дрібноту розібрав народ на пам'ять. Якщо хтось вважає що там літак в мініатюрі то це брехня. Авіамоделі з гуртка моделістів зроблені якісніше та з кращих матеріалів. Шурупи з магазину хозтоварів, криво завінчені, пластик суперклеєм прихвачен. І не пластик, а якась хрінь пресована. Далеко не армоване скловолокно. Не знаю скільки коштує бойова частина, але почитав - двигун скопіюван з німецького. "Німець" (а не іранець) коштує від 12 тисяч уе. мабуть 25-30 тисяч реальна цифра за "Герань" вже з зарплатнею. Це може в німеччині треба сертифікувати виробництво та кожен шуруп, у нас заплатити за" підключення до мереж нового виробництва" та всім забашляти, тоді буде 375 тисяч ує при вартості склодових 20... А на расії та в ірані "військові рейки"
Понятно. На хрена все "эксперты". d44 по "дрібноті", которую "розібрав народ на пам'ять", вместе с "польским программистом" BIGor лучше знают, какой там двигатель и сколько это всё стоит. При декларируемой дальности 2000 км и полезной нагрузке (читай взрывчатке) до 50 кг + системы наведения что там может стоить. Красная цена в базарный день - 5 коп. Цены на всякие "Кинжалы", "Искандеры" и прочую "чепуху" не подскажете?
Shaman написав:а можна оцих г.ндонів, які пропагують корупцію при мобілізації знову в бан. краще безстроковий. нічого без них не втратимо, окрім потоків лайна
А як Ви порішали з ТЦК? Бо зараз гребуть всіх, навіть раніше знятих з обліку, і умовно-придатних також.
так правильно и делают, а то развелось инвалидов, инвалид на инвалиде, да еще 35-летние аспиранты самых важных наук
в этой парадигме печально то что гребут реальных инвалидов а вот псевдо так и остаются непригодными. недавно проскакивала инфа что на одного просто стрелка тратится 100К грн на его подготовку в учебке. если уже чуть сложнее спеца то 300К. посчитайте сколько нагребли 50+ которые если дышут и сколько на них спущено денег при том что по факту от них боевые части отказываются.
ЗМІ: Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена
Збройні Сили України вперше в історії завдали удару по військовому об’єкту на території Росії за допомогою балістичних ракет ATACMS американського виробництва. Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
«У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Станом на 02:30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі», — йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що знищення складів із боєприпасами російської армії є частиною зусиль із припинення збройної агресії РФ проти України. Подібні удари триватимуть і надалі.
Російський президент Володимир Путін раніше неодноразово заявляв про «червоні лінії», погрожуючи ударами по силах НАТО, якщо Україна почне використовувати далекобійну зброю для атак по території РФ. Однак, незважаючи на погрози, удар українських сил відбувся.
Цей крок може ускладнити маневри та логістику російської армії в прикордонних районах, завдавши значних втрат тиловим об’єктам, розтягнувши засоби протиповітряної оборони РФ і поставивши під удар військові об’єкти на сотні кілометрів углиб Росії.
Ситуація викликає широку міжнародну увагу, оскільки залишається незрозумілим, чи наважиться Кремль на відповідь.