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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10987109881098910990>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:33

Грузия вернет, в составе ОДКБ и русским вторым(первым) государственным
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❕Зеленський відкинув чутки про можливі вибори: «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори»

Ты смотри как пиявка к власти присосался.
Это ж треш
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:47

  Бетон написав:❕Зеленський відкинув чутки про можливі вибори: «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори»

Ты смотри как пиявка к власти присосался.
Это ж треш


слишком много справедливости, выберите одну
худой-бедный мир, потом выборы с открытыми границами
или еще 5 лет борьбы за справедливый мир, и потом выборы для тех счастливчиков что выживут (обернутые в флаги бегунцы, оляуа-нафронтницы, политически важиливи активисты и т.д)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:какой там двигатель и сколько это всё стоит.
При декларируемой дальности 2000 км и полезной нагрузке (читай взрывчатке) до 50 кг + системы наведения что там может стоить. Красная цена в базарный день - 5 коп.
а ви почитайте, "обсмоктали" ще два роки тому. І наведення там немає, є курс по GPS координатам. Просто соромно визначити всім, що дійсно "5 копійок з гаража" поставили раком Петріоти. Ще коли по саудівському нафтовому заводу лупанули, декілька років перед нашою війною. Чому досі немає аналогів з нашої сторони - виникають питання. Точніше є відповідь - контроль "парнерів", війна повинна бути контрольованою, за їх планом.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Людський капітал. Національний стандарт безбарʼєрності. Потрібен інститут множинного громадянства


у кого одно - выедут из Украины на годы, нарабатывать стаж на Западное, иначе не модно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:10

Зеленський у Раді представив план стійкості України: що у ньому

https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-r ... 06575.html

Напомнило мне выступление на сьезде кпсс с выполнением плана пятилетки. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:20

Путін підписав нову ядерну доктрину: чим це загрожує Україні та світу

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:27

  Hotab написав:sergey_stasyuk555

але у окремих брехливих турбо-патріотів зміниться не багато: вони перекрасяться в триколор першими )) і будуть умовного флая "гнать на бєрлін"...

Доброго вечора, Сірожа. , Так як «умовного Флая» чи не найбільше гнав «на Берлін» я, то у мене виникла ідея поцікавитись, а кого ви маєте на увазі під «брехливі турбопатріоти , які перефарбуються в триколор»??
Справа в тому, що особисто мені з кацапами шанс успішно прожити в спільній країні дорівнює «0.0». Ще в 2014 «донецькі трактористи» виклали в мережу фото всіх пілотів Мі24 , з прізвищами ж звичайно (явно українські кадровики злили базу). Потім було ще багато різних цікавих років участі. І широкомасштабна в Україні в 2022-2023, і в складі окремих підрозділів СОУ проти «музикантів» в Африці в 2024.
Апогеєм була нещодавня заміна квитків з рейсу ET958 на “інший», бо у вищезгаданому половина рейсу була під «музикантами».
То може ви розʼясните, про кого ви тут розказуєте «перефарбуються»?? Ну і бажано з аргументацією.
Зарані дякую.

Успіх, я розумію що всі нові факти СЗЧ підігрівають твою віру, що і тебе не покарають. Але ти помиляєшся. (І да, в ніяку твою «кицю» я не вірю, якщо що).


Сказали А, скажите и Б.
К тем, кто на Мі24 не летал, и чьи фото с именами не выкладывали, буряты в квартиу не придут? Перед подъездом не расстреяют?
Придут в первую очередь к героям АТО, вовремя уловившим запах палёного?
И кто квартиры этих героев три года защищал от бурятов? Уж не наивный ли львовский салабон?

Наматывай на ус, Долярчик, как надо правильно (профессионально) родину любить.
Востаннє редагувалось anduzenko в Вів 19 лис, 2024 14:31, всього редагувалось 2 разів.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:28

  Игорь Алексеевич написав:Зеленський у Раді представив план стійкості України: що у ньому

https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-r ... 06575.html

Напомнило мне выступление на сьезде кпсс с выполнением плана пятилетки. :shock:

Він що читає мої дописи і виконує план планової ржачки?
Очередной плановий план планової потужності?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

самое главное за выборы, типа мы у кормушки до конца, сука
Примат
 
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