Бетон написав:❕Зеленський відкинув чутки про можливі вибори: «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори»
Ты смотри как пиявка к власти присосался. Это ж треш
слишком много справедливости, выберите одну худой-бедный мир, потом выборы с открытыми границами или еще 5 лет борьбы за справедливый мир, и потом выборы для тех счастливчиков что выживут (обернутые в флаги бегунцы, оляуа-нафронтницы, политически важиливи активисты и т.д)
ЛАД написав:какой там двигатель и сколько это всё стоит. При декларируемой дальности 2000 км и полезной нагрузке (читай взрывчатке) до 50 кг + системы наведения что там может стоить. Красная цена в базарный день - 5 коп.
а ви почитайте, "обсмоктали" ще два роки тому. І наведення там немає, є курс по GPS координатам. Просто соромно визначити всім, що дійсно "5 копійок з гаража" поставили раком Петріоти. Ще коли по саудівському нафтовому заводу лупанули, декілька років перед нашою війною. Чому досі немає аналогів з нашої сторони - виникають питання. Точніше є відповідь - контроль "парнерів", війна повинна бути контрольованою, за їх планом.
але у окремих брехливих турбо-патріотів зміниться не багато: вони перекрасяться в триколор першими )) і будуть умовного флая "гнать на бєрлін"...
Доброго вечора, Сірожа. , Так як «умовного Флая» чи не найбільше гнав «на Берлін» я, то у мене виникла ідея поцікавитись, а кого ви маєте на увазі під «брехливі турбопатріоти , які перефарбуються в триколор»?? Справа в тому, що особисто мені з кацапами шанс успішно прожити в спільній країні дорівнює «0.0». Ще в 2014 «донецькі трактористи» виклали в мережу фото всіх пілотів Мі24 , з прізвищами ж звичайно (явно українські кадровики злили базу). Потім було ще багато різних цікавих років участі. І широкомасштабна в Україні в 2022-2023, і в складі окремих підрозділів СОУ проти «музикантів» в Африці в 2024. Апогеєм була нещодавня заміна квитків з рейсу ET958 на “інший», бо у вищезгаданому половина рейсу була під «музикантами». То може ви розʼясните, про кого ви тут розказуєте «перефарбуються»?? Ну і бажано з аргументацією. Зарані дякую.
Успіх, я розумію що всі нові факти СЗЧ підігрівають твою віру, що і тебе не покарають. Але ти помиляєшся. (І да, в ніяку твою «кицю» я не вірю, якщо що).
Сказали А, скажите и Б. К тем, кто на Мі24 не летал, и чьи фото с именами не выкладывали, буряты в квартиу не придут? Перед подъездом не расстреяют? Придут в первую очередь к героям АТО, вовремя уловившим запах палёного? И кто квартиры этих героев три года защищал от бурятов? Уж не наивный ли львовский салабон?
Наматывай на ус, Долярчик, как надо правильно (профессионально) родину любить.
Востаннє редагувалось anduzenko в Вів 19 лис, 2024 14:31, всього редагувалось 2 разів.