Цікаво, що заважало зробити цей план перед виборами в 2019 році? Ну і план - це така штука, яку можна не реалізовувати, чистої води популізм. За все хороше і проти всього поганого, створення нового міністерства і зміна послів одних на інших (як в анекдоті).
fox767676 написав:........... Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет. когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца) Шансы исправить то что пишет подполковник исчезающе малы, в 2022 были выше чем сейчас, в 2025 будут ниже чем сейчас
Думаете, это реально? Попробуйте доказать это какому-нибудь владельцу магазина, гордящемуся своими достижениями (справедливо) и суммами уплаченных налогов и считающим, что "бедные" люди бедны только из-за лени и собственной "недолугості". И плюющемся при упоминании слов "коллективизм, социализм, патернализм". Тут уже звучат обвинения амерской демпартии чуть ли не в попытках создания "советской системы" на святой американской земле. Если мы раньше воспринимали Швецию чуть ли не как образец и идеал, то теперь для нас идеалом стал дикий капитализм 200-летней давности.
Насчет поколений Украина в воронке демографической пропасти. А семьи зажиточные и имеющие детей ,осознавая это, и прикидывая что в следующем раунде, даже при тотальной мобилизации на 1 украинского воина будет 10 бурятско-корейских - уезжают, еще более усугубляя воронку. И уезжают в страны с которыми у Украина так и не успела заключить союзнические отношения (а таких вообще нет)
За первое полугодие 2024 года в Украине умерло 250 972 человека, что превысило количество новорожденных – 87 655 детей. Рождаемость сократилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://life.liga.net/ru/poyasnennya/news/kakie-prichiny-nizkoy-rozhdaemosti-v-ukraine-rasskazala-ministr-sotsialnoy-politiki. Итого -163 тыс. за полгода (не знаю, учтены ли здесь фронтовые потери). Мне тут рассказывают, что уменьшение количества населения не страшно, может даже, оставшиеся будут жить лучше. Вот только если бы 24.02.2022 нас было не 40 млн, а вдвое-втрое меньше, смогли бы мы воевать с РФ? Смогли бы, но, наверное, с тем же результатом, что грузины в 2008. Ну и, плюс, свято место пусто не бывает. Если у нас будет мало людей, то к нам "понаедут". И, возможно, много. Даже без особых наших усилий. А если учесть, что мы ещё будем стараться привлечь людей... Лет через 10-15 споры о языке, которые здесь периодически ведутся, могут оказаться не актуальными. Когда-то был анекдот: оптимисты изучают английский язык, пессимисты китайский, а реалисты автомат Калашникова.
Вот и думаем
Это ж надо иметь, чем думать, и уметь думать. Порой создаётся впечатление, что многие давно разучились, а, может, и не умели.
ЛАД написав:Думаете, это реально? Попробуйте доказать это какому-нибудь владельцу магазина, гордящемуся своими достижениями (справедливо) и суммами уплаченных налогов и считающим, что "бедные" люди бедны только из-за лени и собственной "недолугості". И плюющемся при упоминании слов "коллективизм, социализм, патернализм". Тут уже звучат обвинения амерской демпартии чуть ли не в попытках создания "советской системы" на святой американской земле. Если мы раньше воспринимали Швецию чуть ли не как образец и идеал, то теперь для нас идеалом стал дикий капитализм 200-летней давности.
иного выхода нет как за счет прогрессивной шкалы налогобложения спонсировать детей (десадики например в киевских новых кварталлах эконом класса цены кусались), и достойную старость (мне даже коммерческие варианты санаториев не всегда получалось оформить для отца 75+). Иначе на свою, родителськую старость и детей надо хомячить уже с 20 лет, полная монетизация и отчуждение от государства, со всеми проявившимися сейчас проблемами. И не важно кто бедный, а кто богатый.
buratinyo написав:Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!
Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.
По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму
Логіка почне кульгувати, якщо в рівняння не забути включити витрати ворога на "вибивання цього боргу". Може статися, що витрати з'їдять увесь профіт. А то і зовсі перевищать))
Нічого смішного не бачу поки що. Можливо Ви не зрозуміли ще реальність, про яку я натякаю тут.
Кульгувати логіка не почне, бо вона дуже жорстка. І витрати ворога на вибивання боргу, по перше, легко корелюються з фінальним розміром того самого дурного боргу. Це класика вибивання боргів взагалі. А по друге скажіть, будь ласка, Ви ніколи не чули про такі чудеса як неочікуване зникнення або вбивство кредитора на замовлення боржника? З мого небагатого життєвого досвіду стосовно таких чудес я чув щонайменше про десяток таких випадків. Розміри боргів в данному випадку не мають значення і можуть починатись з умовних 200 долларів США.
Нагадую, що в нашій реальності кредитор це - "Исполнительная власть росии через Газпром", а боржник - це КМУ опосередковано через Нафтогаз України. Исполнительную власть росии осуществляет правительство росии под общим руководством президента росии, котрий і розпочав так звану сво (по суті велику колекторську операцию) яка переросла у широкомасштабну війну. Чому так сталось? Тільки тому, що боржник не згодний із сумою боргу, яку зухвало нарахував невідомий поки що мені бухгалтер кредитора.
Ви ж не будете сумніватися у думці, що війна пішла не за початковим планом путіна? І скажіть будь ласка коли і де війни проходять точно за планом керівників розпочавших їх країн? Правильна відповідь - ніде.
Якщо й надалі слідувати логиці, то мета путіна - жорстко пограбувати незговірливого боржника за допомогою військових найманців, а що не вдасться пограбувати, то знищити (бо це в падлу, коли у боржника, який не віддає борг, щось зостається). А боржник має на меті знищити найманців, що перешли наш державний кордон, та покарати кредитора, що перейшов червону лінію (шантажує світ треттєй світовою війною, не виконує свої зобов'язання, вбиває українців в Україні).
І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?
buratinyo написав:Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!
Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.
По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму
Логіка почне кульгувати, якщо в рівняння не забути включити витрати ворога на "вибивання цього боргу". Може статися, що витрати з'їдять увесь профіт. А то і зовсі перевищать))
Нічого смішного не бачу поки що. Можливо Ви не зрозуміли ще реальність, про яку я натякаю тут.
Кульгувати логіка не почне, бо вона дуже жорстка. І витрати ворога на вибивання боргу, по перше, легко корелюються з фінальним розміром того самого дурного боргу. Це класика вибивання боргів взагалі. А по друге скажіть, будь ласка, Ви ніколи не чули про такі чудеса як неочікуване зникнення або вбивство кредитора на замовлення боржника? З мого небагатого життєвого досвіду стосовно таких чудес я чув щонайменше про десяток таких випадків. Розміри боргів в данному випадку не мають значення і можуть починатись з умовних 200 долларів США.
Нагадую, що в нашій реальності кредитор це - "Исполнительная власть росии через Газпром", а боржник - це КМУ опосередковано через Нафтогаз України. Исполнительную власть росии осуществляет правительство росии под общим руководством президента росии, котрий і розпочав так звану сво (по суті велику колекторську операцию) яка переросла у широкомасштабну війну. Чому так сталось? Тільки тому, що боржник не згодний із сумою боргу, яку зухвало нарахував невідомий поки що мені бухгалтер кредитора.
Ви ж не будете сумніватися у думці, що війна пішла не за початковим планом путіна? І скажіть будь ласка коли і де війни проходять точно за планом керівників розпочавших їх країн? Правильна відповідь - ніде.
Якщо й надалі слідувати логиці, то мета путіна - жорстко пограбувати незговірливого боржника за допомогою військових найманців, а що не вдасться пограбувати, то знищити (бо це в падлу, коли у боржника, який не віддає борг, щось зостається). А боржник має на меті знищити найманців, що перешли наш державний кордон, та покарати кредитора, що перейшов червону лінію (шантажує світ треттєй світовою війною, не виконує свої зобов'язання, вбиває українців в Україні).
І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?
Якщо тільки покарати боржника, то без питань. Логічно.
Якщо ні, то є дві точки зору: - Ваша: кредитор ще й профіт отримає; - інша: кредитор збанкротує. Я взяв середину і тоді не бачу сенсу у такому вибиванні боргу.
ЛАД написав:какой там двигатель и сколько это всё стоит. При декларируемой дальности 2000 км и полезной нагрузке (читай взрывчатке) до 50 кг + системы наведения что там может стоить. Красная цена в базарный день - 5 коп.
а ви почитайте, "обсмоктали" ще два роки тому. І наведення там немає, є курс по GPS координатам. Просто соромно визначити всім, що дійсно "5 копійок з гаража" поставили раком Петріоти. Ще коли по саудівському нафтовому заводу лупанули, декілька років перед нашою війною. Чому досі немає аналогів з нашої сторони - виникають питання. Точніше є відповідь - контроль "парнерів", війна повинна бути контрольованою, за їх планом.
1. Наведення по GPS це вже не наведення? + там есть и инерциальная система навигации.. 2. Даже в вашем "обсмоктуванні" называется цена двигателя 17 тыс. куе. И говорится: "По разным данным, рыночную цену одного Shahed-136 оценивали в диапазоне до $50 тыс." 3. В вашей ссылке аккуратно говорится об "относительной низкотехнологичности", а не так, как вы пишете - "из говна и палок". И слишком легкомысленно описываются возможности РЭБ в борьбе с Шахедами. 4. О наших аналогах вчера Сибарит уже ответил:
Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам? Там явно больше десятка в месяц.
viewtopic.php?p=5790380#p5790380. Так что и ваше питання, и ваша відповідь - в молоко. 5. "поставили раком Петріоти" - надо быть полым идиотом, чтобы стрелять по Шахедам Патриотами (это кроме того, что Патриотов мало и на всю страну не хватает). Это примерно как стрелять из пушек по воробьям.