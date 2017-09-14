Додано: Вів 19 лис, 2024 14:42

fox767676 написав: ...........

Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.

когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)

Шансы исправить то что пишет подполковник исчезающе малы, в 2022 были выше чем сейчас, в 2025 будут ниже чем сейчас ...........Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)Шансы исправить то что пишет подполковник исчезающе малы, в 2022 были выше чем сейчас, в 2025 будут ниже чем сейчас

Насчет поколений

Украина в воронке демографической пропасти. А семьи зажиточные и имеющие детей

,осознавая это, и прикидывая что в следующем раунде, даже при тотальной мобилизации на 1 украинского воина будет 10 бурятско-корейских - уезжают, еще более усугубляя воронку. И уезжают в страны с которыми у Украина так и не успела заключить союзнические отношения (а таких вообще нет)

В 2023 году родилось на 32% меньше детей, чем в 2021-м

За 2023 год в Украине появилось 187 387 новорожденных.

За первое полугодие 2024 года в Украине умерло 250 972 человека, что превысило количество новорожденных – 87 655 детей. Рождаемость сократилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вот и думаем

Думаете, это реально?Попробуйте доказать это какому-нибудь владельцу магазина, гордящемуся своими достижениями (справедливо) и суммами уплаченных налогов и считающим, что "бедные" люди бедны только из-за лени и собственной "недолугості". И плюющемся при упоминании слов "коллективизм, социализм, патернализм".Тут уже звучат обвинения амерской демпартии чуть ли не в попытках создания "советской системы" на святой американской земле.Если мы раньше воспринимали Швецию чуть ли не как образец и идеал, то теперь для нас идеалом стал дикий капитализм 200-летней давности.Мы уже не в воронке, а в пропасти.Посмотрел демографическую пирамиду Украины -Ещё до войны у нас быстро падала рождаемость, начиная с локального пика в 2012. В результате у нас перед войной было всего за 10 лет 3,8 млн. детей от 0 до 9 лет. При этом в 6-летнем интервале возрастов от 59 до 64 лет было почти столько же - 3,5 млн. Если добавить ещё 58-летних, то получим 4,1 млн.В 2021 у нас родилось 277,8 тысяч детей (), а умерло 714263 чел. (). Т.е. умерло на436 тыс. больше, чем родилось (тут, правда, "помог" ковид - пиковая смертность)). При этом "На заре независимости в Украине ежегодно рождалось больше 600 тысяч детей в год" (см. первую ссылку).Так это до войны.Во время войны:. Тут, правда, наверняка цифра несколько занижена за счёт оккупированных территорий, но, думаю, не очень сильно.В 2024 ситуация будет ещё хуже:. Итого -163 тыс. за полгода (не знаю, учтены ли здесь фронтовые потери).Мне тут рассказывают, что уменьшение количества населения не страшно, может даже, оставшиеся будут жить лучше.Вот только если бы 24.02.2022 нас было не 40 млн, а вдвое-втрое меньше, смогли бы мы воевать с РФ? Смогли бы, но, наверное, с тем же результатом, что грузины в 2008.Ну и, плюс, свято место пусто не бывает. Если у нас будет мало людей, то к нам "понаедут". И, возможно, много. Даже без особых наших усилий. А если учесть, что мы ещё будем стараться привлечь людей...Лет через 10-15 споры о языке, которые здесь периодически ведутся, могут оказаться не актуальными.Когда-то был анекдот: оптимисты изучают английский язык, пессимисты китайский, а реалисты автомат Калашникова.Это ж надо иметь, чем думать, и уметь думать. Порой создаётся впечатление, что многие давно разучились, а, может, и не умели.