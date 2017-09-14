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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1098810989109901099110992>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:41

  Игорь Алексеевич написав:Зеленський у Раді представив план стійкості України: що у ньому

https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-r ... 06575.html


Цікаво, що заважало зробити цей план перед виборами в 2019 році? Ну і план - це така штука, яку можна не реалізовувати, чистої води популізм. За все хороше і проти всього поганого, створення нового міністерства і зміна послів одних на інших (як в анекдоті).
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:42

  fox767676 написав:...........
Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.
когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)
Шансы исправить то что пишет подполковник исчезающе малы, в 2022 были выше чем сейчас, в 2025 будут ниже чем сейчас
Думаете, это реально?
Попробуйте доказать это какому-нибудь владельцу магазина, гордящемуся своими достижениями (справедливо) и суммами уплаченных налогов и считающим, что "бедные" люди бедны только из-за лени и собственной "недолугості". И плюющемся при упоминании слов "коллективизм, социализм, патернализм". :)
Тут уже звучат обвинения амерской демпартии чуть ли не в попытках создания "советской системы" на святой американской земле.
Если мы раньше воспринимали Швецию чуть ли не как образец и идеал, то теперь для нас идеалом стал дикий капитализм 200-летней давности.

Насчет поколений
Украина в воронке демографической пропасти. А семьи зажиточные и имеющие детей
,осознавая это, и прикидывая что в следующем раунде, даже при тотальной мобилизации на 1 украинского воина будет 10 бурятско-корейских - уезжают, еще более усугубляя воронку. И уезжают в страны с которыми у Украина так и не успела заключить союзнические отношения (а таких вообще нет)
Мы уже не в воронке, а в пропасти.
Посмотрел демографическую пирамиду Украины - https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php.
Ещё до войны у нас быстро падала рождаемость, начиная с локального пика в 2012. В результате у нас перед войной было всего за 10 лет 3,8 млн. детей от 0 до 9 лет. При этом в 6-летнем интервале возрастов от 59 до 64 лет было почти столько же - 3,5 млн. Если добавить ещё 58-летних, то получим 4,1 млн.
В 2021 у нас родилось 277,8 тысяч детей (https://ru.slovoidilo.ua/2023/08/04/infografika/obshhestvo/skolko-detej-ezhegodno-rozhdalos-ukraine-period-nezavisimosti), а умерло 714263 чел. (https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/2021/). Т.е. умерло на
436 тыс. больше, чем родилось (тут, правда, "помог" ковид - пиковая смертность)). При этом "На заре независимости в Украине ежегодно рождалось больше 600 тысяч детей в год" (см. первую ссылку).
Так это до войны.
Во время войны:
В 2023 году родилось на 32% меньше детей, чем в 2021-м
За 2023 год в Украине появилось 187 387 новорожденных.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-2023-godu-rodilos-na-32-menshe-detej-chem-v-2021-m. Тут, правда, наверняка цифра несколько занижена за счёт оккупированных территорий, но, думаю, не очень сильно.
В 2024 ситуация будет ещё хуже:
За первое полугодие 2024 года в Украине умерло 250 972 человека, что превысило количество новорожденных – 87 655 детей. Рождаемость сократилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://life.liga.net/ru/poyasnennya/news/kakie-prichiny-nizkoy-rozhdaemosti-v-ukraine-rasskazala-ministr-sotsialnoy-politiki. Итого -163 тыс. за полгода (не знаю, учтены ли здесь фронтовые потери).
Мне тут рассказывают, что уменьшение количества населения не страшно, может даже, оставшиеся будут жить лучше. :) Вот только если бы 24.02.2022 нас было не 40 млн, а вдвое-втрое меньше, смогли бы мы воевать с РФ? Смогли бы, но, наверное, с тем же результатом, что грузины в 2008.
Ну и, плюс, свято место пусто не бывает. Если у нас будет мало людей, то к нам "понаедут". И, возможно, много. Даже без особых наших усилий. А если учесть, что мы ещё будем стараться привлечь людей...
Лет через 10-15 споры о языке, которые здесь периодически ведутся, могут оказаться не актуальными.
Когда-то был анекдот: оптимисты изучают английский язык, пессимисты китайский, а реалисты автомат Калашникова.

Вот и думаем
Это ж надо иметь, чем думать, и уметь думать. Порой создаётся впечатление, что многие давно разучились, а, может, и не умели.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Окрім того, уряду доручено з 2025 року забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів.


А оце дійсно ПОТУЖНО, взяти з батьків гроші на харчування дітей в школах не прямо, а оопосередковано через додаткові податки/з бюджету.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:58

  BIGor написав:
Окрім того, уряду доручено з 2025 року забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів.


А оце дійсно ПОТУЖНО, взяти з батьків гроші на харчування дітей в школах не прямо, а оопосередковано через додаткові податки/з бюджету.

обидно, что людей считают за баранов :(
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Думаете, это реально?
Попробуйте доказать это какому-нибудь владельцу магазина, гордящемуся своими достижениями (справедливо) и суммами уплаченных налогов и считающим, что "бедные" люди бедны только из-за лени и собственной "недолугості". И плюющемся при упоминании слов "коллективизм, социализм, патернализм".
Тут уже звучат обвинения амерской демпартии чуть ли не в попытках создания "советской системы" на святой американской земле.
Если мы раньше воспринимали Швецию чуть ли не как образец и идеал, то теперь для нас идеалом стал дикий капитализм 200-летней давности.


иного выхода нет как за счет прогрессивной шкалы налогобложения спонсировать
детей (десадики например в киевских новых кварталлах эконом класса цены кусались), и достойную старость (мне даже коммерческие варианты санаториев не всегда получалось оформить для отца 75+). Иначе на свою, родителськую старость и детей надо хомячить уже с 20 лет, полная монетизация и отчуждение от государства, со всеми проявившимися сейчас проблемами. И не важно кто бедный, а кто богатый.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:04

  detroytred написав:
  buratinyo написав:Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!

Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.

По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму

Логіка почне кульгувати, якщо в рівняння не забути включити витрати ворога на "вибивання цього боргу".
Може статися, що витрати з'їдять увесь профіт. А то і зовсі перевищать))

Нічого смішного не бачу поки що. Можливо Ви не зрозуміли ще реальність, про яку я натякаю тут.

Кульгувати логіка не почне, бо вона дуже жорстка. І витрати ворога на вибивання боргу, по перше, легко корелюються з фінальним розміром того самого дурного боргу. Це класика вибивання боргів взагалі. А по друге скажіть, будь ласка, Ви ніколи не чули про такі чудеса як неочікуване зникнення або вбивство кредитора на замовлення боржника? З мого небагатого життєвого досвіду стосовно таких чудес я чув щонайменше про десяток таких випадків. Розміри боргів в данному випадку не мають значення і можуть починатись з умовних 200 долларів США.

Нагадую, що в нашій реальності кредитор це - "Исполнительная власть росии через Газпром", а боржник - це КМУ опосередковано через Нафтогаз України. Исполнительную власть росии осуществляет правительство росии под общим руководством президента росии, котрий і розпочав так звану сво (по суті велику колекторську операцию) яка переросла у широкомасштабну війну. Чому так сталось? Тільки тому, що боржник не згодний із сумою боргу, яку зухвало нарахував невідомий поки що мені бухгалтер кредитора.

Ви ж не будете сумніватися у думці, що війна пішла не за початковим планом путіна? І скажіть будь ласка коли і де війни проходять точно за планом керівників розпочавших їх країн? Правильна відповідь - ніде.

Якщо й надалі слідувати логиці, то мета путіна - жорстко пограбувати незговірливого боржника за допомогою військових найманців, а що не вдасться пограбувати, то знищити (бо це в падлу, коли у боржника, який не віддає борг, щось зостається). А боржник має на меті знищити найманців, що перешли наш державний кордон, та покарати кредитора, що перейшов червону лінію (шантажує світ треттєй світовою війною, не виконує свої зобов'язання, вбиває українців в Україні).

І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:08

  Примат написав:самое главное за выборы, типа мы у кормушки до конца, сука

Походу голову и прочие кости тела разбить надо битой в целях воспитания "по-Катькиному" не только Дикому, Корчу и Истомину, а ещё многим "кое-кому"
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:22

  buratinyo написав:
  detroytred написав:
  buratinyo написав:Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!

Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.

По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму

Логіка почне кульгувати, якщо в рівняння не забути включити витрати ворога на "вибивання цього боргу".
Може статися, що витрати з'їдять увесь профіт. А то і зовсі перевищать))

Нічого смішного не бачу поки що. Можливо Ви не зрозуміли ще реальність, про яку я натякаю тут.

Кульгувати логіка не почне, бо вона дуже жорстка. І витрати ворога на вибивання боргу, по перше, легко корелюються з фінальним розміром того самого дурного боргу. Це класика вибивання боргів взагалі. А по друге скажіть, будь ласка, Ви ніколи не чули про такі чудеса як неочікуване зникнення або вбивство кредитора на замовлення боржника? З мого небагатого життєвого досвіду стосовно таких чудес я чув щонайменше про десяток таких випадків. Розміри боргів в данному випадку не мають значення і можуть починатись з умовних 200 долларів США.

Нагадую, що в нашій реальності кредитор це - "Исполнительная власть росии через Газпром", а боржник - це КМУ опосередковано через Нафтогаз України. Исполнительную власть росии осуществляет правительство росии под общим руководством президента росии, котрий і розпочав так звану сво (по суті велику колекторську операцию) яка переросла у широкомасштабну війну. Чому так сталось? Тільки тому, що боржник не згодний із сумою боргу, яку зухвало нарахував невідомий поки що мені бухгалтер кредитора.

Ви ж не будете сумніватися у думці, що війна пішла не за початковим планом путіна? І скажіть будь ласка коли і де війни проходять точно за планом керівників розпочавших їх країн? Правильна відповідь - ніде.

Якщо й надалі слідувати логиці, то мета путіна - жорстко пограбувати незговірливого боржника за допомогою військових найманців, а що не вдасться пограбувати, то знищити (бо це в падлу, коли у боржника, який не віддає борг, щось зостається). А боржник має на меті знищити найманців, що перешли наш державний кордон, та покарати кредитора, що перейшов червону лінію (шантажує світ треттєй світовою війною, не виконує свої зобов'язання, вбиває українців в Україні).

І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?

Якщо тільки покарати боржника, то без питань. Логічно.

Якщо ні, то є дві точки зору:
- Ваша: кредитор ще й профіт отримає;
- інша: кредитор збанкротує.
Я взяв середину і тоді не бачу сенсу у такому вибиванні боргу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:23

  d44 написав:
  ЛАД написав:какой там двигатель и сколько это всё стоит.
При декларируемой дальности 2000 км и полезной нагрузке (читай взрывчатке) до 50 кг + системы наведения что там может стоить. Красная цена в базарный день - 5 коп.
а ви почитайте, "обсмоктали" ще два роки тому. І наведення там немає, є курс по GPS координатам. Просто соромно визначити всім, що дійсно "5 копійок з гаража" поставили раком Петріоти. Ще коли по саудівському нафтовому заводу лупанули, декілька років перед нашою війною. Чому досі немає аналогів з нашої сторони - виникають питання. Точніше є відповідь - контроль "парнерів", війна повинна бути контрольованою, за їх планом.

1. Наведення по GPS це вже не наведення? + там есть и инерциальная система навигации..
2. Даже в вашем "обсмоктуванні" называется цена двигателя 17 тыс. куе. И говорится: "По разным данным, рыночную цену одного Shahed-136 оценивали в диапазоне до $50 тыс."
3. В вашей ссылке аккуратно говорится об "относительной низкотехнологичности", а не так, как вы пишете - "из говна и палок". И слишком легкомысленно описываются возможности РЭБ в борьбе с Шахедами.
4. О наших аналогах вчера Сибарит уже ответил:
Интересно, а что это такое регулярно прилетает по их НПЗ и прочим спиртзаводам?
Там явно больше десятка в месяц.
viewtopic.php?p=5790380#p5790380.
Так что и ваше питання, и ваша відповідь - в молоко.
5. "поставили раком Петріоти" - надо быть полным идиотом, чтобы стрелять по Шахедам Патриотами (это кроме того, что Патриотов мало и на всю страну не хватает). Это примерно как стрелять из пушек по воробьям.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 19 лис, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:24

  tester7336 написав:недавно проскакивала инфа что на одного просто стрелка тратится 100К грн на его подготовку в учебке. если уже чуть сложнее спеца то 300К.
не тратится а списуется, немного разные вещи. Тратятся там копейки. Мир еще не знал таких объёмов воровства.
Wirująświatła
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