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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10989109901099110992>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:38

  fox767676 написав:..............
иного выхода нет как за счет прогрессивной шкалы налогобложения спонсировать
детей (десадики например в киевских новых кварталлах эконом класса цены кусались), и достойную старость (мне даже коммерческие варианты санаториев не всегда получалось оформить для отца 75+). Иначе на свою, родительскую старость и детей надо хомячить уже с 20 лет, полная монетизация и отчуждение от государства, со всеми проявившимися сейчас проблемами. И не важно кто бедный, а кто богатый.

Рано искать выходы.
Слишком много неизвестных - когда закончится война? с какими результатами? сколько человек останется в Украине после войны?
И кто останется. Если молодёжь "свалит"... "Хомячить" некому будет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:40

anduzenko
И кто квартиры этих героев три года защищал от бурятов?


Ммммм
Невже ви?
Сказали А, скажите и Б.


Що саме? Чи загрожує щось вам? Думаю ні. Можете шити триколора.
как надо правильно (профессионально) родину любить.


І як? Що вам не сподобалось в моїй «любви к родине»?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 лис, 2024 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:42

ЛАД

Ну єто к тому, что подполковник Савенко считает что кто-то останется, тоько надо патриотичней воспитывать.
Немного отстают от понимания проессов, как и в случае готовности к компромиссам.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:44

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зеленський у Раді представив план стійкості України: що у ньому

https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-r ... 06575.html


Цікаво, що заважало зробити цей план перед виборами в 2019 році? Ну і план - це така штука, яку можна не реалізовувати, чистої води популізм. За все хороше і проти всього поганого, створення нового міністерства і зміна послів одних на інших (як в анекдоті).

Зе поїхав по військах без Си.
Чекаємо скоро перестановку ліжок у борделі.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:46

  BIGor написав:
Окрім того, уряду доручено з 2025 року забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів.


А оце дійсно ПОТУЖНО, взяти з батьків гроші на харчування дітей в школах не прямо, а оопосередковано через додаткові податки/з бюджету.

Скоріше всього на це кинуть іноземні кредити-гранти, а от віддавати це і все інше в кращому разі прийдеться тим же дітям, але пізніше. А взагалі щось ці різні раптові щедроти насторожують.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:49

  Ой+ написав:Скоріше всього на це кинуть іноземні кредити-гранти, а от віддавати це і все інше в кращому разі прийдеться тим же дітям, але пізніше. А взагалі щось ці різні раптові щедроти насторожують.

Отдавать потом самое простое, особенно в нашем капиталистическом мире, с инфляцией. А если посмотреть сколько всего уже списали с дефолтом или без, то долги вообще последнее о чем можно переживать в ситуации когда стоит вопрос существования страны.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Зе поїхав по військах без Си.
Чекаємо скоро перестановку ліжок у борделі.

Зеленський ищет замену Маркаровой. Си понесёт полит. ответств. и отправят его послом в США))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:51

  ЛАД написав:...........
Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.
когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)

Это чисто москальский нарратив , вы из-за поребрика или местный ждун коллективизации?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:00

Постраждалих від атаки рф на Харків вже 12, серед них 18-річний

Пуйло выбрал тактику бахкать ежедневно по многокв. домам и ТЦ. Тогда у людей появляется страх и если начнутся переговоры, а потом ЗЕ назначит референдум по этим пунктам, то будет очивиден результат, что люди пострадавщих регионов проголосуют за любые предложения остановки войны, лишь бы больше ежедневно не бахкало и не разрушались дома.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 лис, 2024 16:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:01

:mrgreen:

❗️СВО переросла в войну с НАТО и продлится еще немного, – Пєсков.
Xenon
 
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