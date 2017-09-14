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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 15:38
fox767676 написав:
..............
иного выхода нет как за счет прогрессивной шкалы налогобложения спонсировать
детей (десадики например в киевских новых кварталлах эконом класса цены кусались), и достойную старость (мне даже коммерческие варианты санаториев не всегда получалось оформить для отца 75+). Иначе на свою, родительскую старость и детей надо хомячить уже с 20 лет, полная монетизация и отчуждение от государства, со всеми проявившимися сейчас проблемами. И не важно кто бедный, а кто богатый.
Рано искать выходы.
Слишком много неизвестных - когда закончится война? с какими результатами? сколько человек останется в Украине после войны?
И кто
останется. Если молодёжь "свалит"... "Хомячить" некому будет.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 15:40
anduzenko
И кто квартиры этих героев три года защищал от бурятов?
Ммммм
Невже ви?
Сказали А, скажите и Б.
Що саме? Чи загрожує щось вам? Думаю ні. Можете шити триколора.
как надо правильно (профессионально) родину любить.
І як? Що вам не сподобалось в моїй «любви к родине»?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 лис, 2024 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 15:42
ЛАД
Ну єто к тому, что подполковник Савенко считает что кто-то останется, тоько надо патриотичней воспитывать.
Немного отстают от понимания проессов, как и в случае готовности к компромиссам.
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fox767676
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Додано: Вів 19 лис, 2024 15:44
BIGor написав:
Цікаво, що заважало зробити цей план перед виборами в 2019 році? Ну і план - це така штука, яку можна не реалізовувати, чистої води популізм. За все хороше і проти всього поганого, створення нового міністерства і зміна послів одних на інших (як в анекдоті).
Зе поїхав по військах без Си.
Чекаємо скоро перестановку ліжок у борделі.
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_Mykola_
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Додано: Вів 19 лис, 2024 15:46
BIGor написав:
Окрім того, уряду доручено з 2025 року забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів.
А оце дійсно ПОТУЖНО, взяти з батьків гроші на харчування дітей в школах не прямо, а оопосередковано через додаткові податки/з бюджету.
Скоріше всього на це кинуть іноземні кредити-гранти, а от віддавати це і все інше в кращому разі прийдеться тим же дітям, але пізніше. А взагалі щось ці різні раптові щедроти насторожують.
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Ой+
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Додано: Вів 19 лис, 2024 15:49
Ой+ написав:
Скоріше всього на це кинуть іноземні кредити-гранти, а от віддавати це і все інше в кращому разі прийдеться тим же дітям, але пізніше. А взагалі щось ці різні раптові щедроти насторожують.
Отдавать потом самое простое, особенно в нашем капиталистическом мире, с инфляцией. А если посмотреть сколько всего уже списали с дефолтом или без, то долги вообще последнее о чем можно переживать в ситуации когда стоит вопрос существования страны.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 15:50
_Mykola_ написав:
Зе поїхав по військах без Си.
Чекаємо скоро перестановку ліжок у борделі.
Зеленський ищет замену Маркаровой. Си понесёт полит. ответств. и отправят его послом в США))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 19 лис, 2024 15:51
ЛАД написав:
...........
Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.
когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики
, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)
Это чисто москальский нарратив , вы из-за поребрика или местный ждун коллективизации?
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Додано: Вів 19 лис, 2024 16:00
Постраждалих від атаки рф на Харків вже 12, серед них 18-річний
Пуйло выбрал тактику бахкать ежедневно по многокв. домам и ТЦ. Тогда у людей появляется страх и если начнутся переговоры, а потом ЗЕ назначит референдум по этим пунктам, то будет очивиден результат, что люди пострадавщих регионов проголосуют за любые предложения остановки войны, лишь бы больше ежедневно не бахкало и не разрушались дома.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 19 лис, 2024 16:03, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 16:01
❗️СВО переросла в войну с НАТО и продлится еще немного, – Пєсков.
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Xenon
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