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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10989109901099110992

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:04

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:...........
Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.
когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)

Это чисто москальский нарратив , вы из-за поребрика или местный ждун коллективизации?

1. Это не мои слова.
2. За поребриком нет коллективизации, как и у нас.
3. Вы не видите разницы между коллективизмом и коллективизацией?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:05

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:...........
Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.
когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)

Это чисто москальский нарратив , вы из-за поребрика или местный ждун коллективизации?



Я всю жизнь в Киеве, хотя не проблем была возможность персонально евроинтегрироваться.
А вот вы стогривневый патриот, который зассал защитить свои политические достижения, и вместо этого лихорадочно ищет мифическую 300 тыс армию "военпеснов"
за нищих и запропагандированных алкашей никто черную работу делать не будет
давай сам вадим, напакостил - прибирай
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 19 лис, 2024 16:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:06

  Xenon написав::mrgreen:

❗️СВО переросла в войну с НАТО и продлится еще немного, – Пєсков.

Если мы сдерживае пуйло от похода на Запад, но нам оказывают они огранич. помощь, то может пусть пуйло проедит с миром по нашим новым дорогам и там начнёт воевать с НАТО. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:14

  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав::mrgreen:

❗️СВО переросла в войну с НАТО и продлится еще немного, – Пєсков.

Если мы сдерживае пуйло от похода на Запад, но нам оказывают они огранич. помощь, то может пусть пуйло проедит с миром по нашим новым дорогам и там начнёт воевать с НАТО. :shock:

какая проблема начать войну с Эстонией/Латвией (члены нато) или с Финляндией, а через территория РБ с Польшей? нарратив что пуйло начнет войну с нато такой же тупой как и и то что мы кого то там защищаем. Себя бы защитили. От воровства и коррупции для начала. Песков как всегда несет херню. https://www.youtube.com/shorts/CxBoJFiQlTk
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 16:50

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 17:09

продолжают пугать ядеркой

Лавров призвал Запад изучить обновленную российскую ядерную доктрину, подписанную сегодня Владимиром Путиным.
Xenon
 
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