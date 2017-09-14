ЛАД написав:........... Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет. когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)
Это чисто москальский нарратив , вы из-за поребрика или местный ждун коллективизации?
1. Это не мои слова. 2. За поребриком нет коллективизации, как и у нас. 3. Вы не видите разницы между коллективизмом и коллективизацией?
ЛАД написав:........... Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет. когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)
Это чисто москальский нарратив , вы из-за поребрика или местный ждун коллективизации?
Я всю жизнь в Киеве, хотя не проблем была возможность персонально евроинтегрироваться. А вот вы стогривневый патриот, который зассал защитить свои политические достижения, и вместо этого лихорадочно ищет мифическую 300 тыс армию "военпеснов" за нищих и запропагандированных алкашей никто черную работу делать не будет давай сам вадим, напакостил - прибирай
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 19 лис, 2024 16:14, всього редагувалось 2 разів.
❗️СВО переросла в войну с НАТО и продлится еще немного, – Пєсков.
Если мы сдерживае пуйло от похода на Запад, но нам оказывают они огранич. помощь, то может пусть пуйло проедит с миром по нашим новым дорогам и там начнёт воевать с НАТО.
какая проблема начать войну с Эстонией/Латвией (члены нато) или с Финляндией, а через территория РБ с Польшей? нарратив что пуйло начнет войну с нато такой же тупой как и и то что мы кого то там защищаем. Себя бы защитили. От воровства и коррупции для начала. Песков как всегда несет херню. https://www.youtube.com/shorts/CxBoJFiQlTk