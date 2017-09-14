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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10991109921099310994>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 17:54

  Xenon написав::mrgreen:

❗️СВО переросла в войну с НАТО и продлится еще немного, – Пєсков.

Бетону пора давно уносить яйца, а он всё переживает по пустякам...
ПС: в Украине, как и в Израиле, должны оставаться люди для которых высшая цель более важна собственной шкуры )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:02

  холява написав:Игорь Алексеевич

А що ти пам'ятаєш окрім з'їздів КПСС ?
А у тебя проблема с памятью? Помощь сегодня ГУГЛ, у кого есть такие проблемы. :P
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Как у тебя быстро трансформировалось от "Зеленский выйдет и прочитает по бумажке что ему напишут" до "ЗЕ назначит референдум"
Выйдет и прочитает и назначит. Трамп офиц. вступает во Власть 20 января. Сейчас он читает бумажки от др.,, который и сам не пониает что там написано))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 лис, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ты ранее писал, что к середине ноября войска РФ выйдут на окружную Запорожья. Ну чё там, вышли ?
Найдите пож. где я это писал, а то лень искать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:07

  fox767676 написав:Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.
когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)
....
Вот и думаем

Якраз держави де "каждый сам за себя" і "кружевные трусики" досягли високого рівня життя, верховенства права і т.д..
А держави де "коллективизм, социализм, патернализм" в основному бідося, війни, безправ'я, дефіцит і т.д.

А що тут думати? Проти історії(фактів) не попреш.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:25

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.
когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)
....
Вот и думаем

Якраз держави де "каждый сам за себя" і "кружевные трусики" досягли високого рівня життя, верховенства права і т.д..
А держави де "коллективизм, социализм, патернализм" в основному бідося, війни, безправ'я, дефіцит і т.д.

А що тут думати? Проти історії(фактів) не попреш.


в державах в которых каждый сам за себя - мало кто хочет рожать/лезть в окопы
что бедные, что богатые, каждый по своим причинам
развитые государства имеют развитые институты и культуру гос.управления
а вот африка это сплошной приоритет "кружевных трусов", раньше єто называлось "зеркальца в обмен на активы". А потом, когда приходит соседнее племя людоедов, закрывают границы и обьявляют что граждане должны госудаству по гроб жизни, они ведь для них золото на зеркальца меняло
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:31

  холява написав:
  BIGor написав:
Окрім того, уряду доручено з 2025 року забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів.


А оце дійсно ПОТУЖНО, взяти з батьків гроші на харчування дітей в школах не прямо, а оопосередковано через додаткові податки/з бюджету.



Та скоріш за все це на Польщу ніяк не має відношення .

Відробили Ви свої 5 руб. Переводьте стрілки і далі.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 19 лис, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:31

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Ты ранее писал, что к середине ноября войска РФ выйдут на окружную Запорожья. Ну чё там, вышли ?
Найдите пож. где я это писал, а то лень искать.

не спорьте с кисой. феноменальная память, он до сих пор помнит как учительница украла у него учебник и он с папой потом её избил.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:36

Україна має мобілізувати більше людей, оскільки нинішні проблеми на фронті зумовлені не браком зброї, а дефіцитом особового складу, – Салліван.

«Немає жодної системи озброєння, яка б мала значення в цій битві в Україні»

https://www.pbs.org/newshour/show/kyiv- ... ens-legacy
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:38

  Xenon написав:
Україна має мобілізувати більше людей, оскільки нинішні проблеми на фронті зумовлені не браком зброї, а дефіцитом особового складу, – Салліван.

«Немає жодної системи озброєння, яка б мала значення в цій битві в Україні»

другими словами оружия мы вам даём достаточно, больше не просите. Людей с лопатами лучше мобилизуйте.
Wirująświatła
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