fox767676 написав:Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет. когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца) .... Вот и думаем
Якраз держави де "каждый сам за себя" і "кружевные трусики" досягли високого рівня життя, верховенства права і т.д.. А держави де "коллективизм, социализм, патернализм" в основному бідося, війни, безправ'я, дефіцит і т.д.
fox767676 написав:Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет. когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца) .... Вот и думаем
Якраз держави де "каждый сам за себя" і "кружевные трусики" досягли високого рівня життя, верховенства права і т.д.. А держави де "коллективизм, социализм, патернализм" в основному бідося, війни, безправ'я, дефіцит і т.д.
А що тут думати? Проти історії(фактів) не попреш.
в державах в которых каждый сам за себя - мало кто хочет рожать/лезть в окопы что бедные, что богатые, каждый по своим причинам развитые государства имеют развитые институты и культуру гос.управления а вот африка это сплошной приоритет "кружевных трусов", раньше єто называлось "зеркальца в обмен на активы". А потом, когда приходит соседнее племя людоедов, закрывают границы и обьявляют что граждане должны госудаству по гроб жизни, они ведь для них золото на зеркальца меняло