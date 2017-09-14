Xenon написав:Саливан - мы вам дали 30 танков и 4 самолета, но это никак не поменяло ситуацию на фронте. Дело не в оружии! Мобилизуйте живую силу и воюйте
Jake Sullivan:
Have we seen a marked difference since we have provided tanks to Ukraine in terms of the battlefield? Similarly, on F-16s, have we seen a marked difference?
Our view has been that there's not one weapon system that makes a difference in this battle. It's about manpower, and Ukraine needs to do more, in our view, to firm up its lines in terms of the number of forces it has on the front lines. It's about munitions and it's about all of the other things that go to a country's national strength, their morale, their cohesion, their industrial base.
Демократы-бидонисты на форуме еще есть ??? А если найду ??
Завданням-максимум був вихід ЗСУ на кордон з Кримом, для чого українським морпіхам потрібно було подолати 80-кілометровий відрізок, зайнятий ЗС РФ.
Завданням-мінімум було зайняти та розширити плацдарм на лівому березі, перерізати трасу M-14 за 5-7 км від берега та відтягнути сили росіян із Донбасу, а також із Запорізького напрямку.
Але кожна із цілей провалилася (!) через погане планування та недостатню вогневу підтримку на іншому березу. Військові понесли величезні втрати і відійшли з позицій.
повний провал-це коли десантура була знищена ще при десантуванні
операцію не можна назвати провальную, вона була виконани частково: 1. Віддятнули сили росіян із Запоріжського напрямку. Неповний батальон -сковав своїми діями 3 бригади росіян. проблем було дуже багато: -відсутність авіації (наші су25 работали епізодично, бо район був насичен ппо ворога) -відсутність засобів для дистанційного розмінування на початку операції (як тільки був захоплен плацдарм його зо всіх боків щільно замінували, тобто розшірувати було майже неможливо, але його розширіли реально -складність з логістикою, з евакуацією пораненних, з ротацією, з важкими умовами існування
важко сказати з чим не було складностей
ворог масово застосовував по плацдарму: КАБи, хімічну зброю, термо-баричні снаряди, міномети, РЗСО різних типів
у мене сусід після півроку в Кринках повністю поседів як повернувся у відпустку ледве впізнав. казав , що серед десантників на лівому березі було декілька жінок (але дівчата після 3 діб на воді (в холоді і вогкість) мали цистит і потребували евакуації. це справжні герої
Xenon написав:Саливан - мы вам дали 30 танков и 4 самолета, но это никак не поменяло ситуацию на фронте. Дело не в оружии! Мобилизуйте живую силу и воюйте
Jake Sullivan:
Have we seen a marked difference since we have provided tanks to Ukraine in terms of the battlefield? Similarly, on F-16s, have we seen a marked difference?
Our view has been that there's not one weapon system that makes a difference in this battle. It's about manpower, and Ukraine needs to do more, in our view, to firm up its lines in terms of the number of forces it has on the front lines. It's about munitions and it's about all of the other things that go to a country's national strength, their morale, their cohesion, their industrial base.
Демократы-бидонисты на форуме еще есть ??? А если найду ??
Закінчуй бухати , краще пиши що всі зганьбилися ....
The Economist приводит ключевые показатели, которые сигнализируют о проблемах в российской экономике: 🔻Расходы на оборону и безопасность в 2024 году составят более 40% госрасходов или 8% ВВП; 🔻Экономика перегревается, инфляция превысила 8%; 🔻россия уязвима из-за зависимости от импорта, особенно китайской микроэлектроники, а стоимость рубля упала на 10% к юаню; 🔻Повышение ставок ограничит расходы компаний и потребителей, с прогнозом роста всего 1,3% в 2024-м.
"Сочетание снижения инвестиций и потери рабочей силы на фронте дает эффект. Необходимость поддерживать стоимость рубля для оплаты важнейшего импорта - уязвимое место для путина, которое вскоре может подорвать его боеспособность. Возможно, он надеется, что Трамп сдержит обещание завершить войну", - резюмируется в материале.
В Україні за підсумками 2024 економічне зростання буде 3+%