Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 19:37
Wirująświatła написав: fler написав:
В Україні за підсумками 2024 економічне зростання буде 3+%
пока что цены на некоторые продукты (например помидор,
картофель
, редиска, болгарский перец)
удваиваются каждый год
.
Виталинка, ты там написала про меня свои собственные обиды.
Когда ты жопой по паркету ездила из-за своего вранья
Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году, в этом году по 25 грн.
Но в этом году, из-за погодных условий плохой урожай картофана
То скажи, где тут
удваиваются каждый год
?
pesikot
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Додано: Вів 19 лис, 2024 19:42
холява написав:
Закінчуй бухати , краще пиши що всі зганьбилися ..
холява, это демонстративеая экспрессия
я рациональный и здравомыслящий
вадиму-алкашу пишите про синьку,он и ответить не сможет
максимум промычит 2-3 слова не в тему
про зганьбилися - обязательно обсудим
fox767676
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Додано: Вів 19 лис, 2024 19:53
pesikot написав:
Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году
а казав що маєш добру пам'ять ))
sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 19 лис, 2024 19:54
pesikot написав: Wirująświatła написав: fler написав:
В Україні за підсумками 2024 економічне зростання буде 3+%
пока что цены на некоторые продукты (например помидор,
картофель
, редиска, болгарский перец)
удваиваются каждый год
.
Виталинка, ты там написала про меня свои собственные обиды.
Когда ты жопой по паркету ездила из-за своего вранья
Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году, в этом году по 25 грн.
Но в этом году, из-за погодных условий плохой урожай картофана
То скажи, где тут
удваиваются каждый год
?
теж купив картоплю по 25грн
щоб купити по 20грн, треба було їхати на Привоз (але з бензином вийде навіть більше), чутки про неврожай картоплі і що ціна в грудні буде 45+ трохи налякала людей,вони почали купувати по 35 (в АТБ завжди була не картопля , а л****о, так вони ще ціну поставили 39,95),
коли ажиотаж трохи спав-"оптовики" з Привоза(це бізнесмени , які у власний бусик купили 2 тони картоплі з фури біля Привозу, чи ще десь) почали продавати картовлю по 28 (і черг немає, чекають по 24-25)
prodigy
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Додано: Вів 19 лис, 2024 19:56
Бетон написав:
❕Зеленський відкинув чутки про можливі вибори: «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори»
Ты смотри как пиявка к власти присосался.
Это ж треш
как вы себе их реально то представляете?
языком хотеть выборов это одно а провести их реально под обстрелами это другое.
лично то готовы наблюдателем на ноль?
tester7336
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:11
pesikot написав:
Виталинка, ты там написала про меня свои собственные обиды.
виталинка - правая рука - ширинка. Терь понятно откуда взялся ник писякота. Возраст котам-квадроберам не помеха?
Или тебе только в 50 захотелось? нубываютиразные задержки.
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Wirująświatła
в Вів 19 лис, 2024 20:15, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:12
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году
а казав що маєш добру пам'ять ))
У меня 2+2=4, а у тебя скольк 2+2 ? )
Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг.
У меня есть где хранить картофан і є кому їсти картоплю )
Покупаю на зиму, примерно, в одно и тоже время
pesikot
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:15
pesikot написав: sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году
а казав що маєш добру пам'ять ))
У меня 2+2=4, а у тебя скольк 2+2 ? )
Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг.
У меня есть где хранить картофан і є кому їсти картоплю )
Покупаю на зиму, примерно, в одно и тоже время
смішно.
У жовтні 2023 року картопля коштувала 6,5 грн за кілограм.
https://zaxid.net/kartoplya_na_rinkah_l ... k_n1595373
але я вірю що існують особи, що купляють картоху вдвічі вище ніж ринкова ціна.
але чого ж ти в цьому році по 60 не купляв?
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sergey_stasyuk555
в Вів 19 лис, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:15
Wirująświatła написав: pesikot написав:
Виталинка, ты там написала про меня свои собственные обиды.
виталинка - правая рука - ширинка. Терь понятно откуда взялся ник писякота. Возраст котам-квадроберам не помеха?
Я понимаю, что ты свою молодость вспомнила, когда рукой по мужским ширинкам лазила
Но как там с ценой на картофан, которая удваивается каждый год ? )
Тебе уже давно надо думать о покупке картофана на зиму, а не о мужских ширинках
pesikot
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