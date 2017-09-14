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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109941099510996109971099810999>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 19:37

  Wirująświatła написав:
  fler написав:В Україні за підсумками 2024 економічне зростання буде 3+%
пока что цены на некоторые продукты (например помидор, картофель, редиска, болгарский перец) удваиваются каждый год.

Виталинка, ты там написала про меня свои собственные обиды.
Когда ты жопой по паркету ездила из-за своего вранья

Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году, в этом году по 25 грн.
Но в этом году, из-за погодных условий плохой урожай картофана

То скажи, где тут удваиваются каждый год ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Закінчуй бухати , краще пиши що всі зганьбилися ..


холява, это демонстративеая экспрессия
я рациональный и здравомыслящий
вадиму-алкашу пишите про синьку,он и ответить не сможет
максимум промычит 2-3 слова не в тему
про зганьбилися - обязательно обсудим
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 19:53

  pesikot написав:Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году

а казав що маєш добру пам'ять ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 19:54

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
  fler написав:В Україні за підсумками 2024 економічне зростання буде 3+%
пока что цены на некоторые продукты (например помидор, картофель, редиска, болгарский перец) удваиваются каждый год.

Виталинка, ты там написала про меня свои собственные обиды.
Когда ты жопой по паркету ездила из-за своего вранья

Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году, в этом году по 25 грн.
Но в этом году, из-за погодных условий плохой урожай картофана

То скажи, где тут удваиваются каждый год ?


теж купив картоплю по 25грн :mrgreen:
щоб купити по 20грн, треба було їхати на Привоз (але з бензином вийде навіть більше), чутки про неврожай картоплі і що ціна в грудні буде 45+ трохи налякала людей,вони почали купувати по 35 (в АТБ завжди була не картопля , а л****о, так вони ще ціну поставили 39,95),

коли ажиотаж трохи спав-"оптовики" з Привоза(це бізнесмени , які у власний бусик купили 2 тони картоплі з фури біля Привозу, чи ще десь) почали продавати картовлю по 28 (і черг немає, чекають по 24-25)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 19:56

  Бетон написав:❕Зеленський відкинув чутки про можливі вибори: «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім Україна проведе і справедливі вибори»

Ты смотри как пиявка к власти присосался.
Это ж треш


как вы себе их реально то представляете?
языком хотеть выборов это одно а провести их реально под обстрелами это другое.
лично то готовы наблюдателем на ноль?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:11

  pesikot написав:Виталинка, ты там написала про меня свои собственные обиды.
виталинка - правая рука - ширинка. Терь понятно откуда взялся ник писякота. Возраст котам-квадроберам не помеха? :D Или тебе только в 50 захотелось? нубываютиразные задержки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 19 лис, 2024 20:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:12

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году

а казав що маєш добру пам'ять ))

У меня 2+2=4, а у тебя скольк 2+2 ? )

Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг.
У меня есть где хранить картофан і є кому їсти картоплю )
Покупаю на зиму, примерно, в одно и тоже время
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:15

  pesikot написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Я покупал картофан на зиму по 12 грн в 2022 году, по 15 грн в 2023 году

а казав що маєш добру пам'ять ))

У меня 2+2=4, а у тебя скольк 2+2 ? )

Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг.
У меня есть где хранить картофан і є кому їсти картоплю )
Покупаю на зиму, примерно, в одно и тоже время

смішно.
У жовтні 2023 року картопля коштувала 6,5 грн за кілограм.

https://zaxid.net/kartoplya_na_rinkah_l ... k_n1595373
але я вірю що існують особи, що купляють картоху вдвічі вище ніж ринкова ціна.
але чого ж ти в цьому році по 60 не купляв?
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Вів 19 лис, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:15

  andrijk777 написав:
  fler написав:В Україні за підсумками 2024 економічне зростання буде 3+%

:D



Зображення

Норма витрат на одного народного депутата України на 2025 рік складатиме 2,28 млн грн
Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте на 26,2% 8) :lol:
https://varta1.com.ua/news/norma-vytrat ... 88169.html

зелена п..здота "працює" :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:15

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Виталинка, ты там написала про меня свои собственные обиды.
виталинка - правая рука - ширинка. Терь понятно откуда взялся ник писякота. Возраст котам-квадроберам не помеха? :D

Я понимаю, что ты свою молодость вспомнила, когда рукой по мужским ширинкам лазила

Но как там с ценой на картофан, которая удваивается каждый год ? )

Тебе уже давно надо думать о покупке картофана на зиму, а не о мужских ширинках
pesikot
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