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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 109951099610997109981099911000>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:16

  stm написав:должны оставаться люди для которых высшая цель более важна собственной шкуры )


хотелось бы уточнить что в вашем понимании высшая цель.
а то я не пойму вы сейчас замахнулись на самое святое? по крупному - на 95й квартал?
или по мелочи - судьи, прокуроры, мсэки и прочая шалупонь?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:16

  fox767676 написав:
  холява написав:Закінчуй бухати , краще пиши що всі зганьбилися ..


холява, это демонстративеая экспрессия
я рациональный и здравомыслящий
вадиму-алкашу пишите про синьку,он и ответить не сможет
максимум промычит 2-3 слова не в тему
про зганьбилися - обязательно обсудим


.........я рациональный и здравомыслящий---
.................
холява
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot забронирован по линии демпартии, отдел лгбт+, пристроен в ферму подоляка
поэтому жодной критики эстеблишмента, 100% одобрямс всего
верный пес своих господ
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Демократы-бидонисты на форуме еще есть ???
А если найду ??

"дядя Петя ты дурак?"(с)

как советовали лучше пойди найди дружка в ширинке)))
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:21

  sergey_stasyuk555 написав:смішно.
У жовтні 2023 року картопля коштувала 6,5 грн за кілограм.

https://zaxid.net/kartoplya_na_rinkah_l ... k_n1595373
але я вірю що існують особи, що купляють картоху вдвічі вище ніж ринкова ціна.
але чого ж ти в цьому році по 60 не купляв?

Одразу видно теоретика, якій картоплю купляє на інфо-сайтах, а не в магазинах )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:23

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:Демократы-бидонисты на форуме еще есть ???
А если найду ??

"дядя Петя ты дурак?"(с)

как советовали лучше пойди найди дружка в ширинке)))


эй прохожий - проходи
(понаехавший на самом деле)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:24

  pesikot написав:Одразу видно теоретика, якій картоплю купляє на інфо-сайтах, а не в магазинах )

одразу видно лоха який купляє по 15 коли ринкова ціна 8 ))
чи ти думаєш що я картоху не купляю і не їм?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 лис, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:25

  fox767676 написав:pesikot забронирован по линии демпартии, отдел лгбт+, пристроен в ферму подоляка
поэтому жодной критики эстеблишмента, 100% одобрямс всего
верный пес своих господ

Завали свою хлеборезку, пёс номерной

А ты без хозяев не можешь, как пригожинских разогнали.
Всё никуда не прибьёшься, всё хозяев ищешь )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:26

Игорь Алексеевич

Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?

Или сказал про Путина и сам испугался ... )
pesikot
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  #<1 ... 109951099610997109981099911000>
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