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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:16
stm написав:
должны оставаться люди для которых высшая цель более важна собственной шкуры )
хотелось бы уточнить что в вашем понимании высшая цель.
а то я не пойму вы сейчас замахнулись на самое святое? по крупному - на 95й квартал?
или по мелочи - судьи, прокуроры, мсэки и прочая шалупонь?
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:16
fox767676 написав: холява написав:
Закінчуй бухати , краще пиши що всі зганьбилися ..
холява, это демонстративеая экспрессия
я рациональный и здравомыслящий
вадиму-алкашу пишите про синьку,он и ответить не сможет
максимум промычит 2-3 слова не в тему
про зганьбилися - обязательно обсудим
.........я рациональный и здравомыслящий---
.................
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холява
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:18
pesikot забронирован по линии демпартии, отдел лгбт+, пристроен в ферму подоляка
поэтому жодной критики эстеблишмента, 100% одобрямс всего
верный пес своих господ
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fox767676
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:19
fox767676 написав:
Демократы-бидонисты на форуме еще есть ???
А если найду ??
"дядя Петя ты дурак?"(с)
как советовали лучше пойди найди дружка в ширинке)))
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:21
Одразу видно теоретика, якій картоплю купляє на інфо-сайтах, а не в магазинах )
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pesikot
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:23
Прохожий написав: fox767676 написав:
Демократы-бидонисты на форуме еще есть ???
А если найду ??
"дядя Петя ты дурак?"(с)
как советовали лучше пойди найди дружка в ширинке)))
эй прохожий - проходи
(понаехавший на самом деле)
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fox767676
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:24
pesikot написав:
Одразу видно теоретика, якій картоплю купляє на інфо-сайтах, а не в магазинах )
одразу видно лоха який купляє по 15 коли ринкова ціна 8 ))
чи ти думаєш що я картоху не купляю і не їм?
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:24
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 19 лис, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:25
fox767676 написав:
pesikot забронирован по линии демпартии, отдел лгбт+, пристроен в ферму подоляка
поэтому жодной критики эстеблишмента, 100% одобрямс всего
верный пес своих господ
Завали свою хлеборезку, пёс номерной
А ты без хозяев не можешь, как пригожинских разогнали.
Всё никуда не прибьёшься, всё хозяев ищешь )
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:26
Игорь Алексеевич
Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?
Или сказал про Путина и сам испугался ... )
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