Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:27
переможные лохарики - Прохожий и Песикот
fox767676
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:29
fox767676 написав: Прохожий написав: fox767676 написав:
Демократы-бидонисты на форуме еще есть ???
А если найду ??
"дядя Петя ты дурак?"(с)
как советовали лучше пойди найди дружка в ширинке)))
эй прохожий - проходи
(понаехавший на самом деле)
понаехавший тут ты, номерной тролль, как и твои номерные коллеги-флудерасты
а апломб свой засунь себе же в выхлоп
"фитилек то притуши, коптит..."(с)
Прохожий
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:31
fox767676 лубрикантами запасся, терпила сладкий?
Прохожий
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:31
Андрик, прокоментуйте нам, б-ласка, Наїбуліну, яка у липні цього року сказала, що "робоча сила та виробничі потужності рф майже вичерпані". Що це означає?
fler
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:32
pesikot написав:
Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг.
Можно дальше не отвечать и не читать сообщения. Ботаник из совка, если до сих делает такие запасы. Нормальные люди вообще не парятся с запасами и им этого мундира хватает максимум 10кг на всю осень и зиму.
Востаннє редагувалось
Игорь Алексеевич
в Вів 19 лис, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:33
Прохожий написав: fox767676 написав: Прохожий написав:
"дядя Петя ты дурак?"(с)
как советовали лучше пойди найди дружка в ширинке)))
эй прохожий - проходи
(понаехавший на самом деле)
понаехавший тут ты, номерной тролль, как и твои номерные коллеги-флудерасты
а апломб свой засунь себе же в выхлоп
"фитилек то притуши, коптит..."(с)
аеромаксу-78 про цифри шепчи, москворт генетический с достоевским в профиле
думаешь если подолякам лизать будешь за украинца сойдешь ?
fox767676
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:33
pesikot написав:
Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?
теоретически все возможно. практически он даже весеннюю посадку не смог сделать.
tester7336
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:35
fox767676 написав:
эй прохожий - проходи
Эх, пока не получил (с)
Все копья ломаете? А я бабло гребу, хрен на ту политику.
В том день когда Трамп опустит володьку-напьюсь в дрободан.
А пока посидим на берегу и подождем.Трамп-сила!
Господар Вельзевула
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:35
fler написав:
, Наїбуліну, яка у липні цього року сказала, що "робоча сила та виробничі потужності рф майже вичерпані". Що це означає?
"ЦБ встановив курс долара на 20 листопада - 100,0348 рублів..." https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/19/722022/
"процесс пошел..."(с) М.Горбачев
Прохожий
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Додано: Вів 19 лис, 2024 20:37
Господар Вельзевула написав:
Эх, пока не получил (с)
Все копья ломаете? А я бабло гребу, хрен на ту политику.
В том день когда Трамп опустит володьку-напьюсь в дрободан.
А пока посидим на берегу и подождем.Трамп-сила!
fox767676
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