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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1099610997109981099911000>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

переможные лохарики - Прохожий и Песикот
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:29

  fox767676 написав:
  Прохожий написав:
  fox767676 написав:Демократы-бидонисты на форуме еще есть ???
А если найду ??

"дядя Петя ты дурак?"(с)

как советовали лучше пойди найди дружка в ширинке)))


эй прохожий - проходи
(понаехавший на самом деле)

понаехавший тут ты, номерной тролль, как и твои номерные коллеги-флудерасты
а апломб свой засунь себе же в выхлоп

"фитилек то притуши, коптит..."(с)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:31

fox767676
лубрикантами запасся, терпила сладкий?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:31

  andrijk777 написав:
  fler написав:В Україні за підсумками 2024 економічне зростання буде 3+%

:D :D :D :D

Андрик, прокоментуйте нам, б-ласка, Наїбуліну, яка у липні цього року сказала, що "робоча сила та виробничі потужності рф майже вичерпані". Що це означає?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг.
Можно дальше не отвечать и не читать сообщения. Ботаник из совка, если до сих делает такие запасы. Нормальные люди вообще не парятся с запасами и им этого мундира хватает максимум 10кг на всю осень и зиму.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 лис, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:33

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:
  Прохожий написав:"дядя Петя ты дурак?"(с)

как советовали лучше пойди найди дружка в ширинке)))


эй прохожий - проходи
(понаехавший на самом деле)

понаехавший тут ты, номерной тролль, как и твои номерные коллеги-флудерасты
а апломб свой засунь себе же в выхлоп

"фитилек то притуши, коптит..."(с)


аеромаксу-78 про цифри шепчи, москворт генетический с достоевским в профиле
думаешь если подолякам лизать будешь за украинца сойдешь ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:33

  pesikot написав:Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?


теоретически все возможно. практически он даже весеннюю посадку не смог сделать.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:35

  fox767676 написав:эй прохожий - проходи


Эх, пока не получил (с) :mrgreen:
Все копья ломаете? А я бабло гребу, хрен на ту политику.
В том день когда Трамп опустит володьку-напьюсь в дрободан.
А пока посидим на берегу и подождем.Трамп-сила!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:, Наїбуліну, яка у липні цього року сказала, що "робоча сила та виробничі потужності рф майже вичерпані". Що це означає?

"ЦБ встановив курс долара на 20 листопада - 100,0348 рублів..."
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/19/722022/

"процесс пошел..."(с) М.Горбачев
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Эх, пока не получил (с)
Все копья ломаете? А я бабло гребу, хрен на ту политику.
В том день когда Трамп опустит володьку-напьюсь в дрободан.
А пока посидим на берегу и подождем.Трамп-сила!


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fox767676
 
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