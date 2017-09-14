pesikot написав:Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг.
Можно дальше не отвечать и не читать сообщения. Ботаник из совка, если до сих делает такие запасы. Нормальные люди вообще не парятся с запасами и им этого мундира хватает максимум 10кг на всю осень и зиму.
Опять переход на личности Всё потому, что аргументов у тебя нет и ответить тебе нечего )
Делать запасы того, что можно хранить - это финансово рационально, чтобы зимой не покупать по завышеным ценам хреновое Мы ведь на финансовом форуме )
те що курс виросте вище 100 було очевидно давно. але нюанс в тому, що уйло вживає ці заходи, щоб мати можливість продовжити війну - не зважаючи на певні кризові моменти. а у нас замість військового рамштайна (якого з червня вже по суті немає, була лише одна формальна зустріч) - буде культурний!!! рамштайн і це нажаль не жарт.
pesikot написав:Ответа у тебя нет, то лучше не бреши, як сивый мерин
Гидазепам. Показання. Застосовують як денний транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях, при станах, які супроводжуються тривогою, страхом, підвищеною дратівливістю, порушенням сну, а також при емоційній лабільності. Выпей и иди спать. А то и соседа завалишь, что он не сможет отвечать на твои вопросы.. У нас в городе такой на прошлой недели завалил соседа за замечание.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 лис, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг. У меня есть где хранить картофан і є кому їсти картоплю )
кароче ты своих котов одной картошкой кормишь. 250 кг это по килограмму в день ее надо жрать.
Как там с удвоением цены на картофан каждый год ?
Как и с помощью Украине до конца года ? ))
Опять обгадилась, ну бывает Иди поменяй колготки и бельё, а то пахнет плохо на весь форум )
PS. Виталинка, есть такое понятие, как семья. Так вот семья всегда хочет кушать. И всегда в семье есть те, кто уже не может зарабатывать на картофан, и есть те, кто ещё не может зарабатывать на картофан
pesikot написав:Ответа у тебя нет, то лучше не бреши, як сивый мерин
Гидазепам -Показання. Застосовують як денний транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях, при станах, які супроводжуються тривогою, страхом, підвищеною дратівливістю, порушенням сну, а також при емоційній лабільності. Выпей и иди спать. А то и соседа завалишь, что он не сможет отвечать на твои вопросы..
коллега есть новый препарат рисполепт с гораздо меньшей побочкой, прописывайте пациентам его.
fox767676 написав:........... Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет. когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца) Шансы исправить то что пишет подполковник исчезающе малы, в 2022 были выше чем сейчас, в 2025 будут ниже чем сейчас
Думаете, это реально? Попробуйте доказать это какому-нибудь владельцу магазина, гордящемуся своими достижениями (справедливо) и суммами уплаченных налогов и считающим, что "бедные" люди бедны только из-за лени и собственной "недолугості". И плюющемся при упоминании слов "коллективизм, социализм, патернализм". Тут уже звучат обвинения амерской демпартии чуть ли не в попытках создания "советской системы" на святой американской земле. Если мы раньше воспринимали Швецию чуть ли не как образец и идеал, то теперь для нас идеалом стал дикий капитализм 200-летней давности.
Я нічого не маю проти того що людина має якісь свої переконання- навіть коли ці переконання совкові. Але коли починаються СОВКОВІ маніпуляції - мене починає підкидати Давайте розглянемо 1 Спочатку СОВОК з 1922 по 1955 ( 33 роки ) спочатку завів з капіталізму в кріпацтво.. а потім це кріпацтво закріпив... Хтось зможе знайти відмінності між кріпаком і колгоспником? крім назви ? Я наприклад не можу і перший і другий був привязаний до села де працював і перший і другий не мав паспортів, і перший і другий залежав від керівника( в одного це був голова колгоспу в другого дворянин/землевласник. 2 Таким чином суспільство з 1917 потрапило в 1840 .. і після цього совок впав. 3 І що треба було робити в 1840? Правильно -починати все спочатку
Тому Шведи в 1955 не опинились в ситуації 1840 року... вони були на 100 років далі... Тепер ми повинні пройти за в 2 рази коротший термін - в 2 рази довший шлях щоб догнати шведів.
І хто винуватий в тому що совки вели не в ту сторону? Власник магазину продаючий кружевні труселя чи ті хто підтримує вчення членіна/сраліна/пуйла ?
ЛАД написав:Насчет поколений Украина в воронке демографической пропасти. .
Завдання совків в душі, які навіть собі не признаються що вони совки - бо соромно.. це налякати всіх присутніх намалювавши страшну картину майбутнього ,яка на їх думку з ними не повязана.
Писав, пишу і буду писати 1 Якщо густина населення знаходиться в межах 30-100 осіб на км2 ( для Української території це 20-60 млн населення) - це НЕ ПОГІРШИТЬ і НЕ ПОКРАЩИТЬ наше майбутнє 2 Навіть якщо в рік буде народжуватись по 280 000 то при середній тривалості життя 65 років це буде становити 18 млн осіб на території сьогоднішньої України... Тобто для страхопудів і на пальцях Щоб кількість впала до 18 млн треба щоб 60+ років у нас народжувалось стільки ж скільки народжується зараз... 3 Просте пояснення на пальцях - чому кількість не впливає( якщо не виходить за межі нормальної густини)... Кожен хто працює - в першу чергу працює на те щоб задовільнити СВОЇ потреби і у 95% населення все ними створене - ними ж і проїдається в процесі їхнього життя, просто є періоди коли вони дотаційні (дитинство і старість) є коли профіцитні (працездатний відрізок) Тому Яка нафік різниця скільки в Україні людей? Якщо цієї кількості вистарчає для того щоб обробити необхідні для проживання площі?
pesikot написав:Ответа у тебя нет, то лучше не бреши, як сивый мерин
Гидазепам. Показання. Застосовують як денний транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях, при станах, які супроводжуються тривогою, страхом, підвищеною дратівливістю, порушенням сну, а також при емоційній лабільності. Выпей и иди спать. А то и соседа завалишь, что он не сможет отвечать на твои вопросы.. У нас в городе такой на прошлой недели завалил соседа за замечание.((
Так и запишем
Игорь Алексеевич не знает, как бы ЗЕ смог предотвратить войну