Додано: Вів 19 лис, 2024 20:50

ЛАД написав: fox767676 написав: ...........

Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.

когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)

Шансы исправить то что пишет подполковник исчезающе малы, в 2022 были выше чем сейчас, в 2025 будут ниже чем сейчас ...........Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)Шансы исправить то что пишет подполковник исчезающе малы, в 2022 были выше чем сейчас, в 2025 будут ниже чем сейчас Думаете, это реально?

Попробуйте доказать это какому-нибудь владельцу магазина, гордящемуся своими достижениями (справедливо) и суммами уплаченных налогов и считающим, что "бедные" люди бедны только из-за лени и собственной "недолугості". И плюющемся при упоминании слов "коллективизм, социализм, патернализм".

Тут уже звучат обвинения амерской демпартии чуть ли не в попытках создания "советской системы" на святой американской земле.

Если мы раньше воспринимали Швецию чуть ли не как образец и идеал, то теперь для нас идеалом стал дикий капитализм 200-летней давности. Думаете, это реально?Попробуйте доказать это какому-нибудь владельцу магазина, гордящемуся своими достижениями (справедливо) и суммами уплаченных налогов и считающим, что "бедные" люди бедны только из-за лени и собственной "недолугості". И плюющемся при упоминании слов "коллективизм, социализм, патернализм".Тут уже звучат обвинения амерской демпартии чуть ли не в попытках создания "советской системы" на святой американской земле.

ЛАД написав: Насчет поколений

Украина в воронке демографической пропасти. . Насчет поколенийУкраина в воронке демографической пропасти. .

Я нічого не маю проти того що людина має якісь свої переконання- навіть коли ці переконання совкові.Але коли починаються СОВКОВІ маніпуляції - мене починає підкидатиДавайте розглянемо1 Спочатку СОВОК з 1922 по 1955 ( 33 роки ) спочатку завів з капіталізму в кріпацтво.. а потім це кріпацтво закріпив...Хтось зможе знайти відмінності між кріпаком і колгоспником?крім назви ?Я наприклад не можуі перший і другий був привязаний до села де працював і перший і другий не мав паспортів, і перший і другий залежав від керівника( в одного це був голова колгоспу в другого дворянин/землевласник.2 Таким чином суспільство з 1917 потрапило в 1840 .. і після цього совок впав.3 І що треба було робити в 1840? Правильно -починати все спочаткуТомуШведи в 1955 не опинились в ситуації 1840 року... вони були на 100 років далі...Тепер ми повинні пройти за в 2 рази коротший термін - в 2 рази довший шлях щоб догнати шведів.І хто винуватий в тому що совки вели не в ту сторону? Власник магазину продаючий кружевні труселя чи ті хто підтримує вчення членіна/сраліна/пуйла ?Завдання совків в душі, які навіть собі не признаються що вони совки - бо соромно..це налякати всіх присутніх намалювавши страшну картину майбутнього ,яка на їх думку з ними не повязана.Писав, пишу і буду писати1 Якщо густина населення знаходиться в межах 30-100 осіб на км2 ( для Української території це 20-60 млн населення) - це НЕ ПОГІРШИТЬ і НЕ ПОКРАЩИТЬ наше майбутнє2 Навіть якщо в рік буде народжуватись по 280 000 то при середній тривалості життя 65 років це буде становити 18 млн осіб на території сьогоднішньої України...Тобто для страхопудів і на пальцяхЩоб кількість впала до 18 млн треба щоб 60+ років у нас народжувалось стільки ж скільки народжується зараз...3 Просте пояснення на пальцях - чому кількість не впливає( якщо не виходить за межі нормальної густини)...Кожен хто працює - в першу чергу працює на те щоб задовільнити СВОЇ потреби і у 95% населення все ними створене - ними ж і проїдається в процесі їхнього життя, просто є періоди коли вони дотаційні (дитинство і старість) є коли профіцитні (працездатний відрізок)ТомуЯка нафік різниця скільки в Україні людей?Якщо цієї кількості вистарчає для того щоб обробити необхідні для проживання площі?