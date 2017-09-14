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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1099510996109971099810999>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:39

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг.
Можно дальше не отвечать и не читать сообщения. Ботаник из совка, если до сих делает такие запасы. Нормальные люди вообще не парятся с запасами и им этого мундира хватает максимум 10кг на всю осень и зиму.

Опять переход на личности
Всё потому, что аргументов у тебя нет и ответить тебе нечего )

Делать запасы того, что можно хранить - это финансово рационально, чтобы зимой не покупать по завышеным ценам хреновое
Мы ведь на финансовом форуме )

То как там, ЗЕ предотвратил бы войну ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:42

  tester7336 написав:
  stm написав:должны оставаться люди для которых высшая цель более важна собственной шкуры )


хотелось бы уточнить что в вашем понимании высшая цель.
а то я не пойму вы сейчас замахнулись на самое святое? по крупному - на 95й квартал?
или по мелочи - судьи, прокуроры, мсэки и прочая шалупонь?

Конечно всех. Вы столь прозорливы. Я ж грудью не сирых и убогих защищаю. Моя грудь для больших дел )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:44

  Прохожий написав:
  fler написав:, Наїбуліну, яка у липні цього року сказала, що "робоча сила та виробничі потужності рф майже вичерпані". Що це означає?

"ЦБ встановив курс долара на 20 листопада - 100,0348 рублів..."
https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/19/722022/
"процесс пошел..."(с) М.Горбачев

те що курс виросте вище 100 було очевидно давно.
але нюанс в тому, що уйло вживає ці заходи, щоб мати можливість продовжити війну - не зважаючи на певні кризові моменти.
а у нас замість військового рамштайна (якого з червня вже по суті немає, була лише одна формальна зустріч) - буде культурний!!! рамштайн і це нажаль не жарт.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ответа у тебя нет, то лучше не бреши, як сивый мерин

Гидазепам.
Показання. Застосовують як денний транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях, при станах, які супроводжуються тривогою, страхом, підвищеною дратівливістю, порушенням сну, а також при емоційній лабільності.
Выпей и иди спать. А то и соседа завалишь, что он не сможет отвечать на твои вопросы..
У нас в городе такой на прошлой недели завалил соседа за замечание.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 лис, 2024 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:47

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Я написал, что покупал на зиму, а это оптом ~200-250 кг.
У меня есть где хранить картофан і є кому їсти картоплю )
кароче ты своих котов одной картошкой кормишь. 250 кг это по килограмму в день ее надо жрать.

Как там с удвоением цены на картофан каждый год ?

Как и с помощью Украине до конца года ? ))

Опять обгадилась, ну бывает
Иди поменяй колготки и бельё, а то пахнет плохо на весь форум )

PS. Виталинка, есть такое понятие, как семья. Так вот семья всегда хочет кушать. И всегда в семье есть те, кто уже не может зарабатывать на картофан, и есть те, кто ещё не может зарабатывать на картофан
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:47

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Ответа у тебя нет, то лучше не бреши, як сивый мерин

Гидазепам -Показання. Застосовують як денний транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях, при станах, які супроводжуються тривогою, страхом, підвищеною дратівливістю, порушенням сну, а також при емоційній лабільності.
Выпей и иди спать. А то и соседа завалишь, что он не сможет отвечать на твои вопросы..

коллега есть новый препарат рисполепт с гораздо меньшей побочкой, прописывайте пациентам его.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:50

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:...........
Это надо развернуть вспять вектор идеологии последних 40 лет.
когда гнобился любой коллективизм, социализм, патернализм , а вместо этого каждый сам за себя, кружевные трусики, "держава в смартфоні" (смартфоне беженца)
Шансы исправить то что пишет подполковник исчезающе малы, в 2022 были выше чем сейчас, в 2025 будут ниже чем сейчас
Думаете, это реально?
Попробуйте доказать это какому-нибудь владельцу магазина, гордящемуся своими достижениями (справедливо) и суммами уплаченных налогов и считающим, что "бедные" люди бедны только из-за лени и собственной "недолугості". И плюющемся при упоминании слов "коллективизм, социализм, патернализм". :)
Тут уже звучат обвинения амерской демпартии чуть ли не в попытках создания "советской системы" на святой американской земле.
Если мы раньше воспринимали Швецию чуть ли не как образец и идеал, то теперь для нас идеалом стал дикий капитализм 200-летней давности.
Я нічого не маю проти того що людина має якісь свої переконання- навіть коли ці переконання совкові.
Але коли починаються СОВКОВІ маніпуляції - мене починає підкидати
Давайте розглянемо
1 Спочатку СОВОК з 1922 по 1955 ( 33 роки ) спочатку завів з капіталізму в кріпацтво.. а потім це кріпацтво закріпив...
Хтось зможе знайти відмінності між кріпаком і колгоспником?
крім назви ?
Я наприклад не можу
і перший і другий був привязаний до села де працював і перший і другий не мав паспортів, і перший і другий залежав від керівника( в одного це був голова колгоспу в другого дворянин/землевласник.
2 Таким чином суспільство з 1917 потрапило в 1840 .. і після цього совок впав.
3 І що треба було робити в 1840? Правильно -починати все спочатку

Тому
Шведи в 1955 не опинились в ситуації 1840 року... вони були на 100 років далі...
Тепер ми повинні пройти за в 2 рази коротший термін - в 2 рази довший шлях щоб догнати шведів.

І хто винуватий в тому що совки вели не в ту сторону? Власник магазину продаючий кружевні труселя чи ті хто підтримує вчення членіна/сраліна/пуйла ?




  ЛАД написав:Насчет поколений
Украина в воронке демографической пропасти. .
Завдання совків в душі, які навіть собі не признаються що вони совки - бо соромно..
це налякати всіх присутніх намалювавши страшну картину майбутнього ,яка на їх думку з ними не повязана.

Писав, пишу і буду писати
1 Якщо густина населення знаходиться в межах 30-100 осіб на км2 ( для Української території це 20-60 млн населення) - це НЕ ПОГІРШИТЬ і НЕ ПОКРАЩИТЬ наше майбутнє
2 Навіть якщо в рік буде народжуватись по 280 000 то при середній тривалості життя 65 років це буде становити 18 млн осіб на території сьогоднішньої України...
Тобто для страхопудів і на пальцях
Щоб кількість впала до 18 млн треба щоб 60+ років у нас народжувалось стільки ж скільки народжується зараз...
3 Просте пояснення на пальцях - чому кількість не впливає( якщо не виходить за межі нормальної густини)...
Кожен хто працює - в першу чергу працює на те щоб задовільнити СВОЇ потреби і у 95% населення все ними створене - ними ж і проїдається в процесі їхнього життя, просто є періоди коли вони дотаційні (дитинство і старість) є коли профіцитні (працездатний відрізок)
Тому
Яка нафік різниця скільки в Україні людей?
Якщо цієї кількості вистарчає для того щоб обробити необхідні для проживання площі?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:50

Игорь Алексеевич о ЗЕ и войне

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Ответа у тебя нет, то лучше не бреши, як сивый мерин

Гидазепам.
Показання. Застосовують як денний транквілізатор при невротичних, психопатичних астеніях, при станах, які супроводжуються тривогою, страхом, підвищеною дратівливістю, порушенням сну, а також при емоційній лабільності.
Выпей и иди спать. А то и соседа завалишь, что он не сможет отвечать на твои вопросы..
У нас в городе такой на прошлой недели завалил соседа за замечание.((

Так и запишем

Игорь Алексеевич не знает, как бы ЗЕ смог предотвратить войну
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так вот семья всегда хочет кушать.

pesikot
А ты не пробовал семью кормить др. продуктами, кроме картошки день и ночь?. Может вместо того, что бы строчить здесь целый день, то выйди из сарая, заработай монет и купи им вкусняшек.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Игорь Алексеевич не знает, как бы ЗЕ смог предотвратить войну

ЗА...ПИ...СЫ...ВАЙ...
Для тебя ответ - каком сверху. Теперь вся ночь у тебя впереди, пролестай ГУГЛ и там найдёшь ответ, как это....))
Игорь Алексеевич
 
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