Додано: Вів 19 лис, 2024 21:46

Думаю когда появится ещё один кадр.





Свет включили...





Это мило, что вы думаете обо мне. Может даже чаще , чем о внуках.А я о вас - нет. Только когда кровь из глаз , видя вашу прогулянную среднюю школу. У вас грешным делом не тоже «8 классов»?По сообщению в «Київ цифровий» в 16.00. Меня не было в это время (таксовал на вечернюю пиццу, ехал с дачи с картошкой на электричке, ну или что там у вас забавного есть еще в загашнике??) , не могу подтвердить достоверность.