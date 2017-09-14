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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10996109971099810999>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:05

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Игорь Алексеевич не знает, как бы ЗЕ смог предотвратить войну

ЗА...ПИ...СЫ...ВАЙ...
Для тебя ответ - каком сверху. Теперь вся ночь у тебя впереди, пролестай ГУГЛ и там найдёшь ответ, как это....))

Вот всё, как пишут россияне - набросить вранье, а потом, ну сам погугли ))

То есть, ты брехло. Вопрос закрыт )

У тебя нет своего мнения, у тебя есть набросы.
Причём, набросы убогие

Любое твое утверждение автоматически становится враньём, ты это сам доказал )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:11

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Так вот семья всегда хочет кушать.

pesikot
А ты не пробовал семью кормить др. продуктами, кроме картошки день и ночь?. Может вместо того, что бы строчить здесь целый день, то выйди из сарая, заработай монет и купи им вкусняшек.

Я понял, 10 кг картофана на зиму, так ты у нас диабетик

Гречка, курогрудка, кашки на воде.

А тут ещё, сам по себе, диабет страшная штука, действует на кровеносные сосуды и, как следствие, на сосуды мозга
Дальше, постепенное развитие деменции
Это твой вариант

PS. За мою семью не волнуйся, картофана с кроликом навернули и не жу-жим ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:13

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:должны оставаться люди для которых высшая цель более важна собственной шкуры )


хотелось бы уточнить что в вашем понимании высшая цель.
а то я не пойму вы сейчас замахнулись на самое святое? по крупному - на 95й квартал?
или по мелочи - судьи, прокуроры, мсэки и прочая шалупонь?

Конечно всех. Вы столь прозорливы. Я ж грудью не сирых и убогих защищаю. Моя грудь для больших дел )))


вы хоть рецензируйте когда отвечаете :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:16

Игорь Алексеевич
пролЕстай ГУГЛ


проверочное слово «лесть» и «ласты».

«Блоги по макроэкономике и геополитике от ИА». Издательство «Издевательство» .
Раздел І «Курс 37.5 и другая куйня , которую я не угадал».
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 лис, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:18

  tester7336 написав:
  stm написав:Конечно всех. Вы столь прозорливы. Я ж грудью не сирых и убогих защищаю. Моя грудь для больших дел )))

вы хоть рецензируйте когда отвечаете :lol:

"грудь" зазвичай жумкають новонароджені малюки або особи суттєво постарше ))
але є "особєнна грудь", на якій літають в космос ))
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:21

  tester7336 написав:вы хоть рецензируйте когда отвечаете :lol:

Зачем?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:41

  stm написав:
  tester7336 написав:вы хоть рецензируйте когда отвечаете :lol:

Зачем?


что бы ответ был на вопрос а не "шо попало аби не мовчки"
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:42

  Hotab написав:Игорь Алексеевич
пролЕстай ГУГЛ


проверочное слово «лесть» и «ласты».

«Блоги по макроэкономике и геополитике от ИА». Издательство «Издевательство» .
Раздел І «Курс 37.5 и другая куйня , которую я не угадал».


Думаю когда появится ещё один кадр. Свет включили...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:46

Игорь Алексеевич
Думаю когда появится ещё один кадр.


Это мило, что вы думаете обо мне. Может даже чаще , чем о внуках.
А я о вас - нет. Только когда кровь из глаз , видя вашу прогулянную среднюю школу. У вас грешным делом не тоже «8 классов»?
Свет включили...


По сообщению в «Київ цифровий» в 16.00. Меня не было в это время (таксовал на вечернюю пиццу, ехал с дачи с картошкой на электричке, ну или что там у вас забавного есть еще в загашнике??) , не могу подтвердить достоверность.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Меня не было в это время
Опять дежурство на воротах. Я забыл... - дед ХОТАБ величают тебя там....))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 лис, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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