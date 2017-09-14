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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:05
Игорь Алексеевич написав:
ЗА...ПИ...СЫ...ВАЙ...
pesikot написав:
Игорь Алексеевич не знает, как бы ЗЕ смог предотвратить войну
Для тебя ответ - каком сверху. Теперь вся ночь у тебя впереди, пролестай ГУГЛ и там найдёшь ответ, как это....))
Вот всё, как пишут россияне - набросить вранье, а потом, ну сам погугли ))
То есть, ты брехло. Вопрос закрыт )
У тебя нет своего мнения, у тебя есть набросы.
Причём, набросы убогие
Любое твое утверждение автоматически становится враньём, ты это сам доказал )
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:11
Игорь Алексеевич написав:
pesikot
pesikot написав:
Так вот семья всегда хочет кушать.
А ты не пробовал семью кормить др. продуктами, кроме картошки день и ночь?. Может вместо того, что бы строчить здесь целый день, то выйди из сарая, заработай монет и купи им вкусняшек.
Я понял, 10 кг картофана на зиму, так ты у нас диабетик
Гречка, курогрудка, кашки на воде.
А тут ещё, сам по себе, диабет страшная штука, действует на кровеносные сосуды и, как следствие, на сосуды мозга
Дальше, постепенное развитие деменции
Это твой вариант
PS. За мою семью не волнуйся, картофана с кроликом навернули и не жу-жим ))
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:13
stm написав: tester7336 написав: stm написав:
должны оставаться люди для которых высшая цель более важна собственной шкуры )
хотелось бы уточнить что в вашем понимании высшая цель.
а то я не пойму вы сейчас замахнулись на самое святое? по крупному - на 95й квартал?
или по мелочи - судьи, прокуроры, мсэки и прочая шалупонь?
Конечно всех. Вы столь прозорливы. Я ж грудью не сирых и убогих защищаю. Моя грудь для больших дел )))
вы хоть рецензируйте когда отвечаете
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:16
Игорь Алексеевич
пролЕстай ГУГЛ
проверочное слово «лесть» и «ласты».
«Блоги по макроэкономике и геополитике от ИА». Издательство «Издевательство» .
Раздел І «Курс 37.5 и другая куйня , которую я не угадал».
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 лис, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:18
tester7336 написав: stm написав:
Конечно всех. Вы столь прозорливы. Я ж грудью не сирых и убогих защищаю. Моя грудь для больших дел
)))
вы хоть рецензируйте когда отвечаете
"грудь" зазвичай жумкають новонароджені малюки або особи суттєво постарше ))
але є "особєнна грудь", на якій літають в космос ))
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:41
stm написав: tester7336 написав:
вы хоть рецензируйте когда отвечаете
Зачем?
что бы ответ был на вопрос а не "шо попало аби не мовчки"
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:42
Hotab написав:Игорь Алексеевич
пролЕстай ГУГЛ
проверочное слово «лесть» и «ласты».
«Блоги по макроэкономике и геополитике от ИА». Издательство «Издевательство» .
Раздел І «Курс 37.5 и другая куйня , которую я не угадал».
Думаю когда появится ещё один кадр. Свет включили...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:46
Игорь Алексеевич
Думаю когда появится ещё один кадр.
Это мило, что вы думаете обо мне. Может даже чаще , чем о внуках.
А я о вас - нет. Только когда кровь из глаз , видя вашу прогулянную среднюю школу. У вас грешным делом не тоже «8 классов»?
Свет включили...
По сообщению в «Київ цифровий» в 16.00. Меня не было в это время (таксовал на вечернюю пиццу, ехал с дачи с картошкой на электричке, ну или что там у вас забавного есть еще в загашнике??) , не могу подтвердить достоверность.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:52
Hotab написав:
Меня не было в это время
Опять дежурство на воротах. Я забыл... - дед ХОТАБ величают тебя там....))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 19 лис, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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