Так и вопрос был сформулирован не очень, не находите?
Давайте вернёмся к теме коррупционеров. Вы ведь следите за каждым делом, а не просто носите на форум сообщения тоннами?
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:54
Так и вопрос был сформулирован не очень, не находите?
Давайте вернёмся к теме коррупционеров. Вы ведь следите за каждым делом, а не просто носите на форум сообщения тоннами?
Додано: Вів 19 лис, 2024 21:54
Додано: Вів 19 лис, 2024 21:57
На курАчку тебе ещё стоять до конца мес. А пока с твоим напарником - картошка за радость пойдёт
Додано: Вів 19 лис, 2024 21:58
Цікаво чому зараз? Невже раніше не знали?
На Дніпропетровщині затримали депутата, який викрав військового і вимагав у нього $2,5 мільйона
На Дніпропетровщині викрили угруповання на чолі з місцевим депутатом. Вони викрали підприємця, який мобілізувався до лав ЗСУ, та вимагали в нього 2,5 мільйона доларів.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.
За даними слідства, підозрювані вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови платити «данину» — викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством.
Правоохоронці розповіли про випадок, коли рекетири «вибивали» 2,5 мільйона доларів з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз захищає країну на передовій.
Підозрювані на трьох автомобілях «підрізали» авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він їхав до місця базування свого підрозділу. Далі рекетири вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били й погрожували вбити.
Потім вони увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні й після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на чинний бізнес.
Співробітники СБУ затримали лідера групи, коли він знову погрожував військовому вбивством.
Під час обшуків в учасників угруповання вилучили вогнепальну зброю та готівку, ймовірно, отриману незаконно.
Депутату повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань потерпілому, та вимаганні. Це ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Його також взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень. Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу.
Наразі встановлюють інших причетних до злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Додано: Вів 19 лис, 2024 22:01
Додано: Вів 19 лис, 2024 22:01
вопрос был не в бровь а в глаз.
вы написали что должны остаться только те кто за общее дело жизнь не пожалеет.
значит все остальные должны свалить (не важно куда и каким способом)
потому я вас и спросил - вы замахнулись на "святое" что собрались его свалить?
я очень опечален что вам нужно разжевывать
Додано: Вів 19 лис, 2024 22:06
от вы стебетесь а такое аканье у кацапов есть. им пофик на правила ))
Додано: Вів 19 лис, 2024 22:09
Я зато не печалюсь что кроме перепечатывания чужих трудов расследования на большее Вас не хватает. Понимаете, когда что-то действительно "болит" человек следит, пытается разобраться в чем проблема, может сформулировать как на его взгляд это что-то проблемное исправить. А не пишет каждый день о чужих расследованиях. Что это за копипаст? С выделением большими жирными буквами чужих трудов опять же завтра Вы ж и не вспомните эти жирные буквы ибо копипаст новых пора делать, верно?
Додано: Вів 19 лис, 2024 22:16
т.е. по поводу вашего утверждения ответа по существу не будет?
я разочарован что вас хватает только на обсуждение личных качеств собеседника.
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