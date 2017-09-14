Додано: Вів 19 лис, 2024 21:58

На Дніпропетровщині затримали депутата, який викрав військового і вимагав у нього $2,5 мільйона



На Дніпропетровщині викрили угруповання на чолі з місцевим депутатом. Вони викрали підприємця, який мобілізувався до лав ЗСУ, та вимагали в нього 2,5 мільйона доларів.



Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.



За даними слідства, підозрювані вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови платити «данину» — викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством.



Правоохоронці розповіли про випадок, коли рекетири «вибивали» 2,5 мільйона доларів з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз захищає країну на передовій.



Підозрювані на трьох автомобілях «підрізали» авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він їхав до місця базування свого підрозділу. Далі рекетири вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били й погрожували вбити.



Потім вони увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні й після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на чинний бізнес.



Співробітники СБУ затримали лідера групи, коли він знову погрожував військовому вбивством.



Під час обшуків в учасників угруповання вилучили вогнепальну зброю та готівку, ймовірно, отриману незаконно.



Депутату повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань потерпілому, та вимаганні. Це ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Його також взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень. Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу.



Наразі встановлюють інших причетних до злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.