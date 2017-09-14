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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10996109971099810999

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:54

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:вы хоть рецензируйте когда отвечаете :lol:

Зачем?


что бы ответ был на вопрос а не "шо попало аби не мовчки"

Так и вопрос был сформулирован не очень, не находите?
Давайте вернёмся к теме коррупционеров. Вы ведь следите за каждым делом, а не просто носите на форум сообщения тоннами?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Меня не было в это время
Опять дежурство на воротах. Я забыл... - дед ХОТАБ.))

Точно! Чтоб купить вечером курАчку. И расчленить ее топАром. Когда приедИм с собутыльником Михеичем домой.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:57

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Меня не было в это время
Опять дежурство на воротах. Я забыл... - дед ХОТАБ.))

Точно! Чтоб купить вечером курАчку. И расчленить ее топАром. Когда приедИм с собутыльником Михеичем домой.
На курАчку тебе ещё стоять до конца мес. А пока с твоим напарником - картошка за радость пойдёт :P
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 21:58

Цікаво чому зараз? Невже раніше не знали?

На Дніпропетровщині затримали депутата, який викрав військового і вимагав у нього $2,5 мільйона

На Дніпропетровщині викрили угруповання на чолі з місцевим депутатом. Вони викрали підприємця, який мобілізувався до лав ЗСУ, та вимагали в нього 2,5 мільйона доларів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.

За даними слідства, підозрювані вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови платити «данину» — викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством.

Правоохоронці розповіли про випадок, коли рекетири «вибивали» 2,5 мільйона доларів з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз захищає країну на передовій.

Підозрювані на трьох автомобілях «підрізали» авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він їхав до місця базування свого підрозділу. Далі рекетири вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били й погрожували вбити.

Потім вони увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні й після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на чинний бізнес.

Співробітники СБУ затримали лідера групи, коли він знову погрожував військовому вбивством.

Під час обшуків в учасників угруповання вилучили вогнепальну зброю та готівку, ймовірно, отриману незаконно.

Депутату повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань потерпілому, та вимаганні. Це ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Його також взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень. Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу.

Наразі встановлюють інших причетних до злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 22:01

  stm написав:Давайте вернёмся к теме коррупционеров.

"давайтє бєз давайтє":
Лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 22:01

  stm написав:Так и вопрос был сформулирован не очень, не находите?
Давайте вернёмся к теме коррупционеров. Вы ведь следите за каждым делом, а не просто носите на форум сообщения тоннами?


вопрос был не в бровь а в глаз.
вы написали что должны остаться только те кто за общее дело жизнь не пожалеет.
значит все остальные должны свалить (не важно куда и каким способом)
потому я вас и спросил - вы замахнулись на "святое" что собрались его свалить?
я очень опечален что вам нужно разжевывать :(
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 22:06

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Меня не было в это время
Опять дежурство на воротах. Я забыл... - дед ХОТАБ.))

Точно! Чтоб купить вечером курАчку. И расчленить ее топАром. Когда приедИм с собутыльником Михеичем домой.


от вы стебетесь а такое аканье у кацапов есть. им пофик на правила ))
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 22:09

  tester7336 написав:
  stm написав:Так и вопрос был сформулирован не очень, не находите?
Давайте вернёмся к теме коррупционеров. Вы ведь следите за каждым делом, а не просто носите на форум сообщения тоннами?


вопрос был не в бровь а в глаз.
вы написали что должны остаться только те кто за общее дело жизнь не пожалеет.
значит все остальные должны свалить (не важно куда и каким способом)
потому я вас и спросил - вы замахнулись на "святое" что собрались его свалить?
я очень опечален что вам нужно разжевывать :(

Я зато не печалюсь что кроме перепечатывания чужих трудов расследования на большее Вас не хватает. Понимаете, когда что-то действительно "болит" человек следит, пытается разобраться в чем проблема, может сформулировать как на его взгляд это что-то проблемное исправить. А не пишет каждый день о чужих расследованиях. Что это за копипаст? С выделением большими жирными буквами чужих трудов :) опять же завтра Вы ж и не вспомните эти жирные буквы ибо копипаст новых пора делать, верно?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 22:16

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Так и вопрос был сформулирован не очень, не находите?
Давайте вернёмся к теме коррупционеров. Вы ведь следите за каждым делом, а не просто носите на форум сообщения тоннами?


вопрос был не в бровь а в глаз.
вы написали что должны остаться только те кто за общее дело жизнь не пожалеет.
значит все остальные должны свалить (не важно куда и каким способом)
потому я вас и спросил - вы замахнулись на "святое" что собрались его свалить?
я очень опечален что вам нужно разжевывать :(

Я зато не печалюсь что кроме перепечатывания чужих трудов расследования на большее Вас не хватает. Понимаете, когда что-то действительно "болит" человек следит, пытается разобраться в чем проблема, может сформулировать как на его взгляд это что-то проблемное исправить. А не пишет каждый день о чужих расследованиях. Что это за копипаст? С выделением большими жирными буквами чужих трудов :) опять же завтра Вы ж и не вспомните эти жирные буквы ибо копипаст новых пора делать, верно?


т.е. по поводу вашего утверждения ответа по существу не будет?
я разочарован что вас хватает только на обсуждение личных качеств собеседника.
tester7336
 
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