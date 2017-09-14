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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 21:58
На Дніпропетровщині затримали депутата, який викрав військового і вимагав у нього $2,5 мільйона
На Дніпропетровщині викрили угруповання на чолі з місцевим депутатом. Вони викрали підприємця, який мобілізувався до лав ЗСУ, та вимагали в нього 2,5 мільйона доларів.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.
За даними слідства, підозрювані вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови платити «данину» — викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством.
Правоохоронці розповіли про випадок, коли рекетири «вибивали» 2,5 мільйона доларів з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз захищає країну на передовій.
Підозрювані на трьох автомобілях «підрізали» авто військового і викрали його прямо посеред дороги, коли він їхав до місця базування свого підрозділу. Далі рекетири вивезли потерпілого в лісопосадку за місто, де протягом години били й погрожували вбити.
Потім вони увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні й після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на чинний бізнес.
Співробітники СБУ затримали лідера групи, коли він знову погрожував військовому вбивством.
Під час обшуків в учасників угруповання вилучили вогнепальну зброю та готівку, ймовірно, отриману незаконно.
Депутату повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань потерпілому, та вимаганні. Це ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Його також взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень. Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу.
Наразі встановлюють інших причетних до злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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tester7336
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:01
stm написав:
Давайте вернёмся к теме коррупционеров.
"давайтє бєз давайтє":
Лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:01
stm написав:
Так и вопрос был сформулирован не очень, не находите?
Давайте вернёмся к теме коррупционеров. Вы ведь следите за каждым делом, а не просто носите на форум сообщения тоннами?
вопрос был не в бровь а в глаз.
вы написали что должны остаться только те кто за общее дело жизнь не пожалеет.
значит все остальные должны свалить (не важно куда и каким способом)
потому я вас и спросил - вы замахнулись на "святое" что собрались его свалить?
я очень опечален что вам нужно разжевывать
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tester7336
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:06
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
Меня не было в это время
Опять дежурство на воротах. Я забыл... - дед ХОТАБ.))
Точно! Чтоб купить вечером курАчку. И расчленить ее топАром. Когда приедИм с собутыльником Михеичем домой.
от вы стебетесь а такое аканье у кацапов есть. им пофик на правила ))
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:09
tester7336 написав: stm написав:
Так и вопрос был сформулирован не очень, не находите?
Давайте вернёмся к теме коррупционеров. Вы ведь следите за каждым делом, а не просто носите на форум сообщения тоннами?
вопрос был не в бровь а в глаз.
вы написали что должны остаться только те кто за общее дело жизнь не пожалеет.
значит все остальные должны свалить (не важно куда и каким способом)
потому я вас и спросил - вы замахнулись на "святое" что собрались его свалить?
я очень опечален что вам нужно разжевывать
Я зато не печалюсь что кроме перепечатывания чужих трудов расследования на большее Вас не хватает. Понимаете, когда что-то действительно "болит" человек следит, пытается разобраться в чем проблема, может сформулировать как на его взгляд это что-то проблемное исправить. А не пишет каждый день о чужих расследованиях. Что это за копипаст? С выделением большими жирными буквами чужих трудов
опять же завтра Вы ж и не вспомните эти жирные буквы ибо копипаст новых пора делать, верно?
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stm
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:16
stm написав: tester7336 написав: stm написав:
Так и вопрос был сформулирован не очень, не находите?
Давайте вернёмся к теме коррупционеров. Вы ведь следите за каждым делом, а не просто носите на форум сообщения тоннами?
вопрос был не в бровь а в глаз.
вы написали что должны остаться только те кто за общее дело жизнь не пожалеет.
значит все остальные должны свалить (не важно куда и каким способом)
потому я вас и спросил - вы замахнулись на "святое" что собрались его свалить?
я очень опечален что вам нужно разжевывать
Я зато не печалюсь что кроме перепечатывания чужих трудов расследования на большее Вас не хватает. Понимаете, когда что-то действительно "болит" человек следит, пытается разобраться в чем проблема, может сформулировать как на его взгляд это что-то проблемное исправить. А не пишет каждый день о чужих расследованиях. Что это за копипаст? С выделением большими жирными буквами чужих трудов
опять же завтра Вы ж и не вспомните эти жирные буквы ибо копипаст новых пора делать, верно?
т.е. по поводу вашего утверждения ответа по существу не будет?
я разочарован что вас хватает только на обсуждение личных качеств собеседника.
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tester7336
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:31
tester7336
от вы стебетесь а такое аканье у кацапов есть. им пофик на правила ))
Какое-то время , до всех агрессий кацапов, я оттачивал разговорную русскую речь. Тоже старался «гаварить па-русски», а не суржиком. Но ведь писать то от этого я не разучился))
А ИА похоже и не умел никогда. Но самый докторский доктор наук по всем существующим наукам вместе взятым. Эксперт во всем, к сожалению не умеющий в правописание. Что является прямым признаком очень скудного количества прочитанных книг. Скорее всего для него чтение книг - это такой же ненужный рудимент, как и ношение строгих классических костюмов. Колхознику не надо ни то, ни другое. Недостаток базовых знаний всегда можно попробовать заменить уверенным тоном.
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Hotab
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:36
tester7336 написав:
т.е. по поводу вашего утверждения ответа по существу не будет?
я разочарован что вас хватает только на обсуждение личных качеств собеседника.
Моё утверждение что потенциал страданий за всё хорошее - это первый шаг. Второй шаг, как пример, наочный, не задавать многозначительное "а раньше не знали? Почему сейчас?". У меня банальный вопрос к Вам. Вы наперед знаете какой из ваших коллег совершит преступление и когда? Или всех незаконников своего города в лицо?
Отвечу на ваши вопросы "Не сейчас даже жертва обратилась в соответствующие органы и написала заявление. Было открыто уголовное дело, статьи вы можете посмотреть в своем копипасте. Прокурор счёл доказательства расследования достаточными для обращения в суд. Ещё будет суд". Если Вас интересуют сроки каждого пункта, в чём я очень сомневаюсь.
Судя по вашему возмущению прокурор должен просто пускать пулю в лоб сразу, потому что каждый депутат, глава МСЕК, военком - 100% коррупционер, глава ОПГ. При этом вы не 95квартал. А вся "боль" за жертву заканчивается с рассветом и новым копипастом, новая "боль" гораздо интересней старой "боли".
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stm
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:42
я ще в серпні писав що патужний буде генерувати всі ці свої нові плани, та той час у нас був лише один мирний план (той що після поїдання ікорки в швейцарії).
але не очікував, що буде так примітивно все,
напр. ціль по далекобійним дронам схоже вирахували як: рекордна кількість шахедів в жовтні = 2000 * 12, тому треба щоб у нас було не менше - пишем 30 000 в черговий якийсь план...
культурні рамштайни "нема сечі" навіть коментувати.
був шанс нашого військового підсилення штатами за рахунок того що "недоговороспособною" буде лише одна сторона (уйло), але цей шанс "таєт на глазах"...
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Додано: Вів 19 лис, 2024 22:51
stm написав: tester7336 написав:
т.е. по поводу вашего утверждения ответа по существу не будет?
Моё утверждение что потенциал страданий за всё хорошее - это первый шаг.
а вот что мы обсуждали. а то вы походу вообще забыли.
tester7336 написав: stm написав:
ПС: в Украине, как и в Израиле, должны оставаться люди для которых высшая цель более важна собственной шкуры )
хотелось бы уточнить что в вашем понимании высшая цель.
а то я не пойму вы сейчас замахнулись на самое святое? по крупному - на 95й квартал?
или по мелочи - судьи, прокуроры, мсэки и прочая шалупонь?
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tester7336
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