Средства массовой информации Крыма поднимают тему о том, стоит ли населению бояться такой же гиперинфляции, как в девяностые. Известно, что инфляция тогда достигала сотен, а то и тысяч процентов в год. Например, в 1991-м году она составила 160%, в 1992 году годовая инфляция достигла уровня 2508,84%, а в 1993 снизилась до 840%. Поэтому среди крымчан распространяется мнение, что в результате войны и разбалансированности экономики, а также разрыва международных связей и систем международной торговли, инфляция в России сейчас разгоняется и как минимум в 2025 году достигнет разрушительных масштабов.И хотя эксперты сайта ForPost кандидат экономических наук Михаил Беляев и доктор экономических наук Иосиф Дискин такую возможность отрицают, но само обсуждение темы говорит о том, что такие опасения в обществе присутствуют, и порождены они не выдумками, а реальными тенденциями и действиями правительства.Наличие таких тенденций подтверждают читатели-севастопольцы на форуме. Читатель с ником Marat Kanzha пишет, что, возможно, такой как в 90-х инфляции и не будет, но нынешние 30% «это тоже больно».«И это вдвойне больно, учитывая, что бьют они в первую очередь по тем, кто живет на МРОТ-полтора-два. Математика тут простая: телефоны, или там автомобили дорожают куда как медленнее, чем картошка или там колбаса, а инфляция считается по среднему, с учетом всех групп товаров. Ну и выходит, что продукты подорожали на 40%, телефоны на 10%, штаны и вовсе на 5%, в среднем – 20%, МРОТ подняли на 19% где-то на столько же и пенсию, и вроде бы то на то выходит. Только вот бабушка на свою пенсию в 21 тысячу не покупает себе ни телефона нового, ни автомобиля, она оплачивает коммуналку, еду, да лекарства, а там рост на все 40%», – пишет он.Правительство России и Центробанк, каждый на свой манер, пытаются спасти страну от неминуемой гиперинфляции, что каждый раз ухудшает ситуацию в Крыму. Например, 25 октября Центробанк поднял ключевую ставку до 21%. Это рекордный показатель давления денежно-кредитной политики за последние 10 лет. Риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной при этом оказалась не менее жёсткой. Она прямо указала, что к концу года ставка может подняться уже до 23%. А глава ВТБ Андрей Костин вообще допустил повышение ключевой ставки до 25%.Набиуллина пояснила это четырьмя причинами: это инфляционные ожидания населения и предприятий, которые разгоняют инфляцию, это бюджетные вливания в экономику, это политика банков, которые активно развивают кредитование, и... сами потребители, которые «неправильно поняли сигналы, поступающие от ЦБ». Естественно, войну и фантастический рост военного бюджета она если и имела в виду, то не назвала. Хотя это очевидно. Военный характер экономики России налицо.данные по закредитованности населения за первое полугодие 2024 года пугающие. По информации «Известий», граждане должны разным кредитным учреждениям рекордные 37 трлн рублей. Поэтому кандидат экономических наук Михаил Беляев считает натяжкой повышение ключевой ставки свидетельством гениальности главы ЦБ. По его мнению, монополистическое ценообразование является главным фактором, вызывающим рост цен в России. А раз так, то нужно бороться с инфляцией не при помощи повышения ключевой ставки, а путём создания на рынке конкуренции и контроля цен со стороны государства.