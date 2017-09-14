sergey_stasyuk555 есть 2 надежды, 1я вместо Шольца изберут кого то более решительного, влияние Германии в Европе огромно. 2я легкая надежда что у рф в 2025 таки закончатся деньги. Учетная ставка и инфляция там бьют рекорды. Их экономика столько не производит сколько путин тратит на войну. Причем об этом там говорят почти в открытую.
Средства массовой информации Крыма поднимают тему о том, стоит ли населению бояться такой же гиперинфляции, как в девяностые. Известно, что инфляция тогда достигала сотен, а то и тысяч процентов в год. Например, в 1991-м году она составила 160%, в 1992 году годовая инфляция достигла уровня 2508,84%, а в 1993 снизилась до 840%. Поэтому среди крымчан распространяется мнение, что в результате войны и разбалансированности экономики, а также разрыва международных связей и систем международной торговли, инфляция в России сейчас разгоняется и как минимум в 2025 году достигнет разрушительных масштабов.
И хотя эксперты сайта ForPost кандидат экономических наук Михаил Беляев и доктор экономических наук Иосиф Дискин такую возможность отрицают, но само обсуждение темы говорит о том, что такие опасения в обществе присутствуют, и порождены они не выдумками, а реальными тенденциями и действиями правительства.
Наличие таких тенденций подтверждают читатели-севастопольцы на форуме. Читатель с ником Marat Kanzha пишет, что, возможно, такой как в 90-х инфляции и не будет, но нынешние 30% «это тоже больно».
«И это вдвойне больно, учитывая, что бьют они в первую очередь по тем, кто живет на МРОТ-полтора-два. Математика тут простая: телефоны, или там автомобили дорожают куда как медленнее, чем картошка или там колбаса, а инфляция считается по среднему, с учетом всех групп товаров. Ну и выходит, что продукты подорожали на 40%, телефоны на 10%, штаны и вовсе на 5%, в среднем – 20%, МРОТ подняли на 19% где-то на столько же и пенсию, и вроде бы то на то выходит. Только вот бабушка на свою пенсию в 21 тысячу не покупает себе ни телефона нового, ни автомобиля, она оплачивает коммуналку, еду, да лекарства, а там рост на все 40%», – пишет он.
Правительство России и Центробанк, каждый на свой манер, пытаются спасти страну от неминуемой гиперинфляции, что каждый раз ухудшает ситуацию в Крыму. Например, 25 октября Центробанк поднял ключевую ставку до 21%. Это рекордный показатель давления денежно-кредитной политики за последние 10 лет. Риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной при этом оказалась не менее жёсткой. Она прямо указала, что к концу года ставка может подняться уже до 23%. А глава ВТБ Андрей Костин вообще допустил повышение ключевой ставки до 25%.
Набиуллина пояснила это четырьмя причинами: это инфляционные ожидания населения и предприятий, которые разгоняют инфляцию, это бюджетные вливания в экономику, это политика банков, которые активно развивают кредитование, и... сами потребители, которые «неправильно поняли сигналы, поступающие от ЦБ». Естественно, войну и фантастический рост военного бюджета она если и имела в виду, то не назвала. Хотя это очевидно. Военный характер экономики России налицо.
данные по закредитованности населения за первое полугодие 2024 года пугающие. По информации «Известий», граждане должны разным кредитным учреждениям рекордные 37 трлн рублей. Поэтому кандидат экономических наук Михаил Беляев считает натяжкой повышение ключевой ставки свидетельством гениальности главы ЦБ. По его мнению, монополистическое ценообразование является главным фактором, вызывающим рост цен в России. А раз так, то нужно бороться с инфляцией не при помощи повышения ключевой ставки, а путём создания на рынке конкуренции и контроля цен со стороны государства.
«Хранение сбережений в наличной иностранной валюте стало опасным для россиян, – заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме. – «Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом хранения сбережений. Американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже могут ограничить. А люди все равно не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе. Кэш – не вариант, покупайте золото, оно у нас есть».
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 19 лис, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
tester7336 написав:хотелось бы уточнить что в вашем понимании высшая цель.
Украина остаётся независимым государством на карте мира. С украинцами живущими в Украине. Пока война эти живущие в Украине украинцы не должны бояться смерти до усрачки. Как бы вот так. План минимум. А вы создали реестр всех жирных букв? Или тоже, как я, уже и забыли о написанном вами же в этот только месяц? Насколько животрепещущие темы что после очередного копипаста можно и забыть )))
Wirująświatła написав:есть 2 надежды, 1я вместо Шольца изберут кого то более решительного, влияние Германии в Европе огромно. Макрон хитрая лиса. 2я легкая надежда что урф в 2025 таки закончатся деньги. Учетная ставка и инфляция там бьют рекорды. Их экономика столько не производит сколько путин тратит на войну. Причем об этом там говорят в открытую.
думаю пофіг кого виберуть замість шольца, це радикально нічого не змінить. тут більше впливає, що європа просто фізично не може нам дати необхідну кількість зброї, але грошей дасть норм - частково звідси парадокс поразок на фронті і "заєбісь в тилу".
2-га надія взагалі "сказкі вєнского лєса": сукупний експорт рф в цьому році буде близько 400 млрд доларів, на війну лише 100 чи скільки там зараз вони витрачають... є куда "наращівать", це і буде в 2025 - на війну 142 млрд заплановано станом на вересень.
Дюрі-бачі написав:_______ [quote="5599075:Успіх"Чи у всіх одна причина - страх?[/quote _______ Головний демотивуючий фактор для мене: відсутність чіткого плану побудови "світлого майбутнього України". От переможемо ми, а далі що? Еміграція із зруйнованої бідної країни? Був би чіткий план відбудови країни (фонд на кілька сотень мільярдів $), чіткі плани по вступу в ЄС, НАТО одразу після перемоги то одна справа, а без цього перемога не має особливого сенсу.
Так отож! І я тут з побратимами хочемо в цьому всьому розібратись. А то якось виходить, що 16міс. ризикували життям/здоров'ям заради чого? Так, спочатку (декілька місяців) стримували ворога, щоб не пішов далі/до наших домівок... А далі? Що, ми тут маємо стояти до посиніння (в прямому і переносному значенні) в ролі "живого паркану"? Ну от нах таке потрібно? Тому, або "живий паркан" треба замінювати(якщо отак і планують ще декілька років воювати), або вирішувати вже і зараз нас брати в ЄС/НАТО і взагалі, гарантувати нам безпеку! Так, може будуть "болючі умови" такої безпеки - але хіба є в нас вибір?
Учитывая что такие сложные вопросы бытия и развития Вы взяли с побратимами. Мой ответ потому что сегодня у меня равиоли с рикой и шпинатом. Это то что в моих силах и будет сделано. Результат: вы как всегда не удовлетворены ни ответами, ни бытием, ни результатом, а у меня всё ок. Как видите опять глобальная проблема в стм, а не в том кем вы сами себя видите в этой жизни.
tester7336 написав:хотелось бы уточнить что в вашем понимании высшая цель.
Украина остаётся независимым государством на карте мира. С украинцами живущими в Украине. Пока война эти живущие в Украине украинцы не должны бояться смерти до усрачки. Как бы вот так. План минимум.
я правильно понял что "Украина остаётся независимым государством на карте мира" - это ваша высшая цель ради которой "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
В общем, да, план минимум. Человек воспринимающий в войну, что завтра его может не быть и на этот случай у него тоже разработан план - здоровый человек, способный уже даже заботиться о других. У вас есть план? )
Поэтому среди крымчан распространяется мнение, что в результате войны и разбалансированности экономики, а также разрыва международных связей и систем международной торговли, инфляция в России сейчас разгоняется и как минимум в 2025 году достигнет разрушительных масштабов. И хотя эксперты сайта ForPost кандидат экономических наук Михаил Беляев и доктор экономических наук Иосиф Дискин такую возможность отрицают, но само обсуждение темы говорит о том, что такие опасения в обществе присутствуют, и порождены они не выдумками, а реальными тенденциями и действиями правительства.
Правительство России и Центробанк, каждый на свой манер, пытаются спасти страну от неминуемой гиперинфляции, что каждый раз ухудшает ситуацию в Крыму. Например, 25 октября Центробанк поднял ключевую ставку до 21%. .. Набиуллина пояснила это четырьмя причинами: это инфляционные ожидания населения и предприятий, которые разгоняют инфляцию, это бюджетные вливания в экономику, это политика банков, которые активно развивают кредитование, и... сами потребители, которые «неправильно поняли сигналы, поступающие от ЦБ». Естественно, войну и фантастический рост военного бюджета она если и имела в виду, то не назвала. Хотя это очевидно. Военный характер экономики России налицо.. По информации «Известий», граждане должны разным кредитным учреждениям рекордные 37 трлн рублей. Поэтому кандидат экономических наук Михаил Беляев считает натяжкой повышение ключевой ставки свидетельством гениальности главы ЦБ. По его мнению, монополистическое ценообразование является главным фактором, вызывающим рост цен в России. А раз так, то нужно бороться с инфляцией не при помощи повышения ключевой ставки, а путём создания на рынке конкуренции и контроля цен со стороны государства. https://ru.krymr.com/a/krymchane-boyats ... 81617.html
Гениальные эксперты сайта ForPost, надо их в правительство рф, срочно. Набиулину нафик, засиделась, ведет экономику страны к краху.
tester7336 написав:я правильно понял что "Украина остаётся независимым государством на карте мира" - это ваша высшая цель ради которой "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
В общем, да, план минимум. Человек воспринимающий в войну, что завтра его может не быть и на этот случай у него тоже разработан план - здоровый человек, способный уже даже заботиться о других. У вас есть план? )
и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"? на словах или как то на деле?
От ОП пошел реальный прогрев темы мобилизации женщин. Вполне вероятно, что их будут призывать в тыловые эшелоны и заменят часть раздутого персонала ТЦК, который отправят на фронт.
Однако возможен и иной вариант, когда слабый пол наравне с сильным будет воевать на нуле. При этом адвокаты утверждают, что мобилизация женщин возможна исключительно с их согласия.
Женщины с медицинским образованием считаются военнообязанными, однако даже их призывают исключительно добровольно.
К слову, добровольцам могут отказать в подписании контракта. Это возможно, если женщина: имеет троих детей; воспитывает ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет; является матерью-одиночкой; опекает мужа или родителей с инвалидностью; является студенткой или имеет бронь на работе.
Однако украинки, не считая некоторых одиозных личностей, не стремятся проходить подготовку и отправляться на фронт. После 1 октября прошлого года, когда женщин, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, обязали явиться в военкомат для регистрации, на Украине начали массово закрываться аптеки, а из больниц увольняться медсестры и врачи. Все просто боятся оказаться на фронте.
После 1 октября прошлого года, когда женщин, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, обязали явиться в военкомат для регистрации, на Украине начали массово закрываться аптеки, а из больниц увольняться медсестры и врачи. Все просто боятся оказаться на фронте.
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интересно откуда текст и кто автор так как "на Украине" именно в этом месте неуместный оборот.
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 19 лис, 2024 23:51, всього редагувалось 1 раз.