Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лис, 2024 23:52
tester7336 написав:
к "на Украине" именно в этом месте неуместный оборот.
автор не указан) текст из тг канала где каждый пишет что хочет.
Лише у нас на Україні
Росте калина при долині! Вода джерельна з небом синім Лише у нас на Україні!
а в этом месте уместный?
или в этом?
Як у нас на Україні - всі лани квітучі,
Так у нас на Україні - люди всі співучі. Хай же щастя буде в домі, і пісень багато, Бо без пісні в Україні, Не буває свята.
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Wirująświatła
в Сер 20 лис, 2024 00:03, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Додано: Вів 19 лис, 2024 23:52
tester7336 написав: stm написав: tester7336 написав:
я правильно понял что "Украина остаётся независимым государством на карте мира" - это ваша высшая цель ради которой "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
В общем, да, план минимум. Человек воспринимающий в войну, что завтра его может не быть и на этот случай у него тоже разработан план - здоровый человек, способный уже даже заботиться о других. У вас есть план? )
и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
на словах или как то на деле?
Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня. Ибо это не коррупция. Даже Вы относитесь к корупции не системно и халатно. Каждый день читаете, нам несете, но не следите до самого окончания по делу. У вас есть хоть одно дело о корупции, которое вот прям реально задело? Вот прям так, что от начала и до конца можете указать где пошло и что не так? Или так много всего надо писать, что нет времени следить )
У меня кстати вчера делались равиоли, Детройт прям жопой чует опять этот сложнейший сыр для его восприятия - рикотта )))
stm
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Додано: Вів 19 лис, 2024 23:55
першим етапом реформи буде електронне направлення на ВЛК в застосунку «Резерв+».
казали електронних повісток не буде ))
майже не збрехали, замість повістки на влк буде "електронне направлення на ВЛК" ))
sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 19 лис, 2024 23:56
stm написав: tester7336 написав:
и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
на словах или как то на деле?
Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня.
вот это и все что нужно для выражения "украинцы не должны бояться смерти до усрачки" ?
а я то себе уже нафантазировал. от фантазер
ЗЫ
судя по вашему ответу вы уже себя записали в ряды украинцев которые не боятся смерти до усрачки.
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tester7336
в Вів 19 лис, 2024 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 23:59
Wirująświatła написав:
Война могла завершиться в 2022 году после Харьковского контрнаступления, но «западные партнеры не дали это сделать», — командир подразделения разведки ВСУ Ярославский
https://t.me/nabludatels/48705
дичь-ипсо подоляковская какая-то
полез коммандир в конспирологию ни с того ни сего
похоже из Офиса пошла комманда хаять Запад и переориентироваться на "чочхе"
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fox767676
в Сер 20 лис, 2024 00:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 00:01
tester7336 написав: stm написав: tester7336 написав:
и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
на словах или как то на деле?
Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня.
вот это и все что нужно для выражения "украинцы не должны бояться смерти до усрачки" ?
а я то себе уже нафантазировал. от фантазер
ЗЫ
судя по вашему ответу вы уже себя записали в ряды украинцев которые не боятся смерти до усрачки.
Судя по вашему ответу у вас нет плана на случай вашей смерти. Недальновидно.
stm
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