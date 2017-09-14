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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10998109991100011001

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:52

  tester7336 написав:к "на Украине" именно в этом месте неуместный оборот.
автор не указан) текст из тг канала где каждый пишет что хочет.
Лише у нас на Україні
Росте калина при долині!
Вода джерельна з небом синім
Лише у нас на Україні!

а в этом месте уместный?

или в этом?
Як у нас на Україні - всі лани квітучі,
Так у нас на Україні - люди всі співучі.
Хай же щастя буде в домі, і пісень багато,
Бо без пісні в Україні, Не буває свята.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 20 лис, 2024 00:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:52

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:я правильно понял что "Украина остаётся независимым государством на карте мира" - это ваша высшая цель ради которой "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?

В общем, да, план минимум. Человек воспринимающий в войну, что завтра его может не быть и на этот случай у него тоже разработан план - здоровый человек, способный уже даже заботиться о других. У вас есть план? )


и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
на словах или как то на деле?

Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня. Ибо это не коррупция. Даже Вы относитесь к корупции не системно и халатно. Каждый день читаете, нам несете, но не следите до самого окончания по делу. У вас есть хоть одно дело о корупции, которое вот прям реально задело? Вот прям так, что от начала и до конца можете указать где пошло и что не так? Или так много всего надо писать, что нет времени следить )
У меня кстати вчера делались равиоли, Детройт прям жопой чует опять этот сложнейший сыр для его восприятия - рикотта )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:55

першим етапом реформи буде електронне направлення на ВЛК в застосунку «Резерв+».

казали електронних повісток не буде ))
майже не збрехали, замість повістки на влк буде "електронне направлення на ВЛК" ))
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:56

  stm написав:
  tester7336 написав:и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
на словах или как то на деле?

Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня.


вот это и все что нужно для выражения "украинцы не должны бояться смерти до усрачки" ?
а я то себе уже нафантазировал. от фантазер :lol:

ЗЫ
судя по вашему ответу вы уже себя записали в ряды украинцев которые не боятся смерти до усрачки.
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 19 лис, 2024 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 23:59

  Wirująświatła написав:
Война могла завершиться в 2022 году после Харьковского контрнаступления, но «западные партнеры не дали это сделать», — командир подразделения разведки ВСУ Ярославский
https://t.me/nabludatels/48705


дичь-ипсо подоляковская какая-то
полез коммандир в конспирологию ни с того ни сего
похоже из Офиса пошла комманда хаять Запад и переориентироваться на "чочхе"
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 20 лис, 2024 00:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 00:01

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
на словах или как то на деле?

Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня.


вот это и все что нужно для выражения "украинцы не должны бояться смерти до усрачки" ?
а я то себе уже нафантазировал. от фантазер :lol:

ЗЫ
судя по вашему ответу вы уже себя записали в ряды украинцев которые не боятся смерти до усрачки.

Судя по вашему ответу у вас нет плана на случай вашей смерти. Недальновидно.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 00:06

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:к "на Украине" именно в этом месте неуместный оборот.
автор не указан)
Лише у нас на Україні
Росте калина при долині!
Вода джерельна з небом синім
Лише у нас на Україні!

а в этом месте уместный?

или в этом?
Як у нас на Україні - всі лани квітучі,
Так у нас на Україні - люди всі співучі.
Хай же щастя буде в домі, і пісень багато,
Бо без пісні в Україні, Не буває свята.


я же не сказал что этот оборот не используется. мне именно в том месте он режет слух.
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  #<1 ... 10998109991100011001
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