Wirująświatła написав:От ОП пошел реальный прогрев темы мобилизации женщин. Вполне вероятно, что их будут призывать в тыловые эшелоны и заменят часть раздутого персонала ТЦК, который отправят на фронт. Женщины с медицинским образованием считаются военнообязанными, однако даже их призывают исключительно добровольно.
я вже вчора писав, але схоже не всі врубились: до квітня 2024 року мобілізація військовозобов'язаних жінок була обов'язковою, на рівні з чоловіками без пільг на "потужність грудєй" )) слово "добровільно" з'явилось в статті 1, пункті 12 закону лише в травні 2024 - за рахунок цієї правки вийшло залучити до "уточнених" до 500 тис жінок, які:
закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність
але ж в трускавецькій раді правки приймають як попало, тому в один прекрасний день слово "добровільно" може зникнути так само "внєзапно" як і з'явилось.
в цілому ця ситуація призведе до зниження якості медицини в Україні, навіть якщо правку про добровільність не відмінять.
tester7336 написав: зато я теперь спокоен за 95й квартал, судей, прокуроров, мсэков и прочую шалупонь раз нужно такое выражение храбрости.
Да, я тоже, ведь протест против корупции - это 100 перепостов в день чужих трудов )
блин. а это же готовый мем с чудиками выкрикивающими.
1. цель украинцев - Украина должна быть независимым государством на карте мира! 1. Ради этой цели украинцы не должны бояться смерти до усрачки! 2. как нужно выражать то что я не боюсь смерти до усрачки для достижения этой цели? 3. Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня! 4. на кухне с бутылочкой напитка и равиоли с рикой и шпинатом мы поняли кто главный враг и проблема - значит мы не боимся смерти до усрачки ради цели! 5. Украина осталась независимым государством на карте мира!
tester7336 написав:я правильно понял что "Украина остаётся независимым государством на карте мира" - это ваша высшая цель ради которой "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
В общем, да, план минимум. Человек воспринимающий в войну, что завтра его может не быть и на этот случай у него тоже разработан план - здоровый человек, способный уже даже заботиться о других. У вас есть план? )
и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"? на словах или как то на деле? Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня. Ибо это не коррупция. Даже Вы относитесь к корупции не системно и халатно. Каждый день читаете, нам несете, но не следите до самого окончания по делу. У вас есть хоть одно дело о корупции, которое вот прям реально задело? Вот прям так, что от начала и до конца можете указать где пошло и что не так? Или так много всего надо писать, что нет времени следить ) У меня кстати вчера делались равиоли, Детройт прям жопой чует опять этот сложнейший сыр для его восприятия - рикотта )))
так путин, опг озеро - это и есть апогей коррупции, трансформировавшийся в реальную военную силу. но для вас это не проблема. это для вас не главный враг. вы вообще хоть понимаете за что борятся воины? вы думаете они защищают коррупцию? именно она это прямое следствие потери территорий и вообще начала войны