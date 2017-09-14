Да, я тоже, ведь протест против корупции - это 100 перепостов в день чужих трудов )
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Додано: Сер 20 лис, 2024 00:20
Додано: Сер 20 лис, 2024 00:30
я вже вчора писав, але схоже не всі врубились:
до квітня 2024 року мобілізація військовозобов'язаних жінок була обов'язковою, на рівні з чоловіками без пільг на "потужність грудєй" ))
слово "добровільно" з'явилось в статті 1, пункті 12 закону лише в травні 2024 - за рахунок цієї правки вийшло залучити до "уточнених" до 500 тис жінок, які:
але ж в трускавецькій раді правки приймають як попало, тому в один прекрасний день слово "добровільно" може зникнути так само "внєзапно" як і з'явилось.
в цілому ця ситуація призведе до зниження якості медицини в Україні, навіть якщо правку про добровільність не відмінять.
Додано: Сер 20 лис, 2024 00:42
у меня такое стойкое впечатление что силовики решили мсек напоследок заюзать что бы показать как они работают. типа денег уже с них не будет а так хоть покажем работу по отлову.
Додано: Сер 20 лис, 2024 01:08
так путин, опг озеро - это и есть апогей коррупции, трансформировавшийся в реальную военную силу.
но для вас это не проблема.
это для вас не главный враг.
вы вообще хоть понимаете за что борятся воины? вы думаете они защищают коррупцию?
именно она это прямое следствие потери территорий и вообще начала войны
Додано: Сер 20 лис, 2024 01:58
5. Это не точно.
5. Это высшая цель.
Додано: Сер 20 лис, 2024 03:48
Вам ещё не надоело в каждом посте по 100 раз поминать "совок"?
Я же вам не поминаю каждый раз о социал-фашизме или даже о социал-дарвинизме. И даже о прапоре вспоминаю крайне редко, когда вы уж совсем грубить начинаете.
Объяснять вам разницу не буду, почитайте, подумайте. Разберётесь.
Да, уехать из села сложности были. Тем не менее, городское население росло очень быстро. Цифры я уже приводил. Надеюсь, вы не будете утверждать, что это происходило за счёт того, что в городах намного больше рожали. Всегда было наоборот. И за счёт естественного прироста такой быстрый рост городского населения не произошёл бы.
Т.е. рост городов происходил за счёт села.
Следовательно, многие (очень многие) из села уезжали.
И "СОВОК з 1922 по 1955" создал весьма развитую промышленность. Это как-то не стыкуется с вашим утверждением, что он "завів з капіталізму в кріпацтво", и с тем, что "суспільство з 1917 потрапило в 1840". Мы до сих пор живём на остатках той промышленности, которую создал совок. И ничего нового не создали и не освоили. Только постепенно теряли.
Учения Ленина, Сталина и Путина очень сильно отличаются. И то, что вы издеваетесь над их фамилиями, ничем не поможет в аргументации. Хотя у Путина никаких "учений" вообще нет. У него на это мозгов и близко не хватит.
Научитесь цитировать.
Это не мои слова.
Я написал:
А если меньше, чем 280 тыс.?
Пока что есть все предпосылки к этому.
У нас уже 20-30-летних, которые рожают сейчас, меньше, чем 30-40-летних, которые рожали предыдущие 10 лет. А 10-20-летних, которые будут рожать следующие 10 лет ещё меньше. Тут как бы процесс не пошёл лавинообразно.
В 2022 у нас было 206 тыс. новорожденных, в 2023 - 187 тыс. В 2024 будет не больше. Понятно, что это из-за войны, но нам это сильно аукнется в будущем.
Да и 65 лет это не так много для страны. Союз, вроде, развалился сравнительно недавно, а прошло уже 33 года.
Уточните, пожалуйста, что такое "нормальна густина" Это сколько?
До войны по офиц. данным у нас было 75/км². Цифра, правда, явно завышенная - при площади 603 700 км² получится, что населения было 45,3 млн. При реальном, скорее, 35 млн., т.е. плотность, скорее около 60/км². В Германии - 236/км², во Франции - 122/км², в Польше - 120,55/км². Все цифры из укр. Вики.
И почему-то все европейские страны озабочены снижением рождаемости и думают, как решить проблему.
Не буду объяснять. Я немного написал о значении численности в конце поста viewtopic.php?p=5790567#p5790567, на который вы отвечаете. Вы, видимо, не дочитали, т.к. возражений никаких. Есть и другие причины, но не буду. Это всё же не форум о проблемах демографии и связанных с ними проблемах государства.
Добавлю только, что перевёрнутая пирамида, в которой стариков больше, чем детей, имеет очень много отрицательных характеристик. И проблема пенсий не самая большая.
Неверно.
Если бы так было, то мы бы до сих пор пахали бы на лошадях, путешествовали на телегах, а жили в хижинах. Откуда взялись бы мобильники, автомобили, самолёты, ракеты, компьютеры и пр.?
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