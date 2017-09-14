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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10999110001100111002

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 00:20

  tester7336 написав:
зато я теперь спокоен за 95й квартал, судей, прокуроров, мсэков и прочую шалупонь раз нужно такое выражение храбрости.

Да, я тоже, ведь протест против корупции - это 100 перепостов в день чужих трудов )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 00:30

  Wirująświatła написав:От ОП пошел реальный прогрев темы мобилизации женщин. Вполне вероятно, что их будут призывать в тыловые эшелоны и заменят часть раздутого персонала ТЦК, который отправят на фронт.
Женщины с медицинским образованием считаются военнообязанными, однако даже их призывают исключительно добровольно.

я вже вчора писав, але схоже не всі врубились:
до квітня 2024 року мобілізація військовозобов'язаних жінок була обов'язковою, на рівні з чоловіками без пільг на "потужність грудєй" ))
слово "добровільно" з'явилось в статті 1, пункті 12 закону лише в травні 2024 - за рахунок цієї правки вийшло залучити до "уточнених" до 500 тис жінок, які:
закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність


але ж в трускавецькій раді правки приймають як попало, тому в один прекрасний день слово "добровільно" може зникнути так само "внєзапно" як і з'явилось.

в цілому ця ситуація призведе до зниження якості медицини в Україні, навіть якщо правку про добровільність не відмінять.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 00:42

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:я же не сказал что этот оборот не используется. мне именно в том месте он режет слух.
ваша любимая тема
В Киеве и Львове задержали чиновников МСЭК, подозреваемых в получении взяток от уклонистов, сообщает СБУ.

За откос по инвалидности они брали от 1,5 до 12 тыс. долл.

Во Львове подозрения получили экс-глава и трое чиновников межрайонной МСЭК. В Одессе - два заведующих отделениями городских больниц и секретарь председателя местной МСЭК.

А в Киевской области по аналогичному делу задержаны завотделением неврологии и нейрохирургии одной из больниц и врач-травматолог.

https://t.me/nabludatels/48691


у меня такое стойкое впечатление что силовики решили мсек напоследок заюзать что бы показать как они работают. типа денег уже с них не будет а так хоть покажем работу по отлову.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 01:08

  stm написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:я правильно понял что "Украина остаётся независимым государством на карте мира" - это ваша высшая цель ради которой "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?

В общем, да, план минимум. Человек воспринимающий в войну, что завтра его может не быть и на этот случай у него тоже разработан план - здоровый человек, способный уже даже заботиться о других. У вас есть план? )


и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
на словах или как то на деле?
Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня. Ибо это не коррупция. Даже Вы относитесь к корупции не системно и халатно. Каждый день читаете, нам несете, но не следите до самого окончания по делу. У вас есть хоть одно дело о корупции, которое вот прям реально задело? Вот прям так, что от начала и до конца можете указать где пошло и что не так? Или так много всего надо писать, что нет времени следить )
У меня кстати вчера делались равиоли, Детройт прям жопой чует опять этот сложнейший сыр для его восприятия - рикотта )))

так путин, опг озеро - это и есть апогей коррупции, трансформировавшийся в реальную военную силу.
но для вас это не проблема.
это для вас не главный враг.
вы вообще хоть понимаете за что борятся воины? вы думаете они защищают коррупцию?
именно она это прямое следствие потери территорий и вообще начала войны
Бетон
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1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 01:58

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:
зато я теперь спокоен за 95й квартал, судей, прокуроров, мсэков и прочую шалупонь раз нужно такое выражение храбрости.

Да, я тоже, ведь протест против корупции - это 100 перепостов в день чужих трудов )


блин. а это же готовый мем с чудиками выкрикивающими.

1. цель украинцев - Украина должна быть независимым государством на карте мира!
1. Ради этой цели украинцы не должны бояться смерти до усрачки!
2. как нужно выражать то что я не боюсь смерти до усрачки для достижения этой цели?
3. Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня!
4. на кухне с бутылочкой напитка и равиоли с рикой и шпинатом мы поняли кто главный враг и проблема - значит мы не боимся смерти до усрачки ради цели!
5. Украина осталась независимым государством на карте мира!

5. Это не точно.
5. Это высшая цель.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 03:48

  budivelnik написав:......
Я нічого не маю проти того що людина має якісь свої переконання- навіть коли ці переконання совкові.
Але коли починаються СОВКОВІ маніпуляції - мене починає підкидати

Вам ещё не надоело в каждом посте по 100 раз поминать "совок"?

Я же вам не поминаю каждый раз о социал-фашизме или даже о социал-дарвинизме. И даже о прапоре вспоминаю крайне редко, когда вы уж совсем грубить начинаете.

Давайте розглянемо
1 Спочатку СОВОК з 1922 по 1955 ( 33 роки ) спочатку завів з капіталізму в кріпацтво.. а потім це кріпацтво закріпив...
Хтось зможе знайти відмінності між кріпаком і колгоспником?
крім назви ?
Я наприклад не можу
Объяснять вам разницу не буду, почитайте, подумайте. Разберётесь.
Да, уехать из села сложности были. Тем не менее, городское население росло очень быстро. Цифры я уже приводил. Надеюсь, вы не будете утверждать, что это происходило за счёт того, что в городах намного больше рожали. Всегда было наоборот. И за счёт естественного прироста такой быстрый рост городского населения не произошёл бы.
Т.е. рост городов происходил за счёт села.
Следовательно, многие (очень многие) из села уезжали.
И "СОВОК з 1922 по 1955" создал весьма развитую промышленность. Это как-то не стыкуется с вашим утверждением, что он "завів з капіталізму в кріпацтво", и с тем, что "суспільство з 1917 потрапило в 1840". Мы до сих пор живём на остатках той промышленности, которую создал совок. И ничего нового не создали и не освоили. Только постепенно теряли.

Учения Ленина, Сталина и Путина очень сильно отличаются. И то, что вы издеваетесь над их фамилиями, ничем не поможет в аргументации. Хотя у Путина никаких "учений" вообще нет. У него на это мозгов и близко не хватит.

  ЛАД написав:Насчет поколений
Украина в воронке демографической пропасти. .
Завдання совків в душі, які навіть собі не признаються що вони совки - бо соромно..
це налякати всіх присутніх намалювавши страшну картину майбутнього ,яка на їх думку з ними не повязана.
Научитесь цитировать.
Это не мои слова.
Я написал:
Мы уже не в воронке, а в пропасти

Писав, пишу і буду писати
1 Якщо густина населення знаходиться в межах 30-100 осіб на км2 ( для Української території це 20-60 млн населення) - це НЕ ПОГІРШИТЬ і НЕ ПОКРАЩИТЬ наше майбутнє
2 Навіть якщо в рік буде народжуватись по 280 000 то при середній тривалості життя 65 років це буде становити 18 млн осіб на території сьогоднішньої України...
А если меньше, чем 280 тыс.?
Пока что есть все предпосылки к этому.
У нас уже 20-30-летних, которые рожают сейчас, меньше, чем 30-40-летних, которые рожали предыдущие 10 лет. А 10-20-летних, которые будут рожать следующие 10 лет ещё меньше. Тут как бы процесс не пошёл лавинообразно.
В 2022 у нас было 206 тыс. новорожденных, в 2023 - 187 тыс. В 2024 будет не больше. Понятно, что это из-за войны, но нам это сильно аукнется в будущем.
Да и 65 лет это не так много для страны. Союз, вроде, развалился сравнительно недавно, а прошло уже 33 года.

3 Просте пояснення на пальцях - чому кількість не впливає( якщо не виходить за межі нормальної густини)...
Уточните, пожалуйста, что такое "нормальна густина" Это сколько?
До войны по офиц. данным у нас было 75/км². Цифра, правда, явно завышенная - при площади 603 700 км² получится, что населения было 45,3 млн. При реальном, скорее, 35 млн., т.е. плотность, скорее около 60/км². В Германии - 236/км², во Франции - 122/км², в Польше - 120,55/км². Все цифры из укр. Вики.
И почему-то все европейские страны озабочены снижением рождаемости и думают, как решить проблему.
Не буду объяснять. Я немного написал о значении численности в конце поста viewtopic.php?p=5790567#p5790567, на который вы отвечаете. Вы, видимо, не дочитали, т.к. возражений никаких. Есть и другие причины, но не буду. Это всё же не форум о проблемах демографии и связанных с ними проблемах государства.
Добавлю только, что перевёрнутая пирамида, в которой стариков больше, чем детей, имеет очень много отрицательных характеристик. И проблема пенсий не самая большая.

Кожен хто працює - в першу чергу працює на те щоб задовільнити СВОЇ потреби і у 95% населення все ними створене - ними ж і проїдається в процесі їхнього життя, просто є періоди коли вони дотаційні (дитинство і старість) є коли профіцитні (працездатний відрізок)
Неверно.
Если бы так было, то мы бы до сих пор пахали бы на лошадях, путешествовали на телегах, а жили в хижинах. Откуда взялись бы мобильники, автомобили, самолёты, ракеты, компьютеры и пр.?
ЛАД
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