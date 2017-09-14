Игорь Алексеевич написав:Water Дивіться спільний марафон проєктів "Право на владу" та "Твій вечір" 23 лютого 22р. Сьогодні, 23 лютого, о 21:00 в ефірі 1+1 Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим продовжать інформаційний марафон, щоб надати українцям найсвіжішу інформацію та обговорити події дня.
Це факти. А від тебе брехня. Брехня якого роду? Ото все шо ти далі написав: Четвер 0 22:00 Мосейчук знала коли буде повномасштабне вторгнення.
Wirująświatła написав:От ОП пошел реальный прогрев темы мобилизации женщин. Вполне вероятно, что их будут призывать в тыловые эшелоны и заменят часть раздутого персонала ТЦК, который отправят на фронт. Женщины с медицинским образованием считаются военнообязанными, однако даже их призывают исключительно добровольно.
я вже вчора писав, але схоже не всі врубились: до квітня 2024 року мобілізація військовозобов'язаних жінок була обов'язковою, на рівні з чоловіками без пільг на "потужність грудєй" )) слово "добровільно" з'явилось в статті 1, пункті 12 закону лише в травні 2024 - за рахунок цієї правки вийшло залучити до "уточнених" до 500 тис жінок, які:
закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність
але ж в трускавецькій раді правки приймають як попало, тому в один прекрасний день слово "добровільно" може зникнути так само "внєзапно" як і з'явилось.
в цілому ця ситуація призведе до зниження якості медицини в Україні, навіть якщо правку про добровільність не відмінять.
tester7336 написав:я правильно понял что "Украина остаётся независимым государством на карте мира" - это ваша высшая цель ради которой "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"?
В общем, да, план минимум. Человек воспринимающий в войну, что завтра его может не быть и на этот случай у него тоже разработан план - здоровый человек, способный уже даже заботиться о других. У вас есть план? )
и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"? на словах или как то на деле? Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня. Ибо это не коррупция. Даже Вы относитесь к корупции не системно и халатно. Каждый день читаете, нам несете, но не следите до самого окончания по делу. У вас есть хоть одно дело о корупции, которое вот прям реально задело? Вот прям так, что от начала и до конца можете указать где пошло и что не так? Или так много всего надо писать, что нет времени следить ) У меня кстати вчера делались равиоли, Детройт прям жопой чует опять этот сложнейший сыр для его восприятия - рикотта )))
так путин, опг озеро - это и есть апогей коррупции, трансформировавшийся в реальную военную силу. но для вас это не проблема. это для вас не главный враг. вы вообще хоть понимаете за что борятся воины? вы думаете они защищают коррупцию? именно она это прямое следствие потери территорий и вообще начала войны
tester7336 написав: зато я теперь спокоен за 95й квартал, судей, прокуроров, мсэков и прочую шалупонь раз нужно такое выражение храбрости.
Да, я тоже, ведь протест против корупции - это 100 перепостов в день чужих трудов )
блин. а это же готовый мем с чудиками выкрикивающими.
1. цель украинцев - Украина должна быть независимым государством на карте мира! 1. Ради этой цели украинцы не должны бояться смерти до усрачки! 2. как нужно выражать то что я не боюсь смерти до усрачки для достижения этой цели? 3. Понять кто главный враг и основная проблема на сегодня! 4. на кухне с бутылочкой напитка и равиоли с рикой и шпинатом мы поняли кто главный враг и проблема - значит мы не боимся смерти до усрачки ради цели! 5. Украина осталась независимым государством на карте мира!
budivelnik написав:...... Я нічого не маю проти того що людина має якісь свої переконання- навіть коли ці переконання совкові. Але коли починаються СОВКОВІ маніпуляції - мене починає підкидати
Вам ещё не надоело в каждом посте по 100 раз поминать "совок"?
Я же вам не поминаю каждый раз о социал-фашизме или даже о социал-дарвинизме. И даже о прапоре вспоминаю крайне редко, когда вы уж совсем грубить начинаете.
Давайте розглянемо 1 Спочатку СОВОК з 1922 по 1955 ( 33 роки ) спочатку завів з капіталізму в кріпацтво.. а потім це кріпацтво закріпив... Хтось зможе знайти відмінності між кріпаком і колгоспником? крім назви ? Я наприклад не можу
Объяснять вам разницу не буду, почитайте, подумайте. Разберётесь. Да, уехать из села сложности были. Тем не менее, городское население росло очень быстро. Цифры я уже приводил. Надеюсь, вы не будете утверждать, что это происходило за счёт того, что в городах намного больше рожали. Всегда было наоборот. И за счёт естественного прироста такой быстрый рост городского населения не произошёл бы. Т.е. рост городов происходил за счёт села. Следовательно, многие (очень многие) из села уезжали. И "СОВОК з 1922 по 1955" создал весьма развитую промышленность. Это как-то не стыкуется с вашим утверждением, что он "завів з капіталізму в кріпацтво", и с тем, что "суспільство з 1917 потрапило в 1840". Мы до сих пор живём на остатках той промышленности, которую создал совок. И ничего нового не создали и не освоили. Только постепенно теряли.
Учения Ленина, Сталина и Путина очень сильно отличаются. И то, что вы издеваетесь над их фамилиями, ничем не поможет в аргументации. Хотя у Путина никаких "учений" вообще нет. У него на это мозгов и близко не хватит.
ЛАД написав:Насчет поколений Украина в воронке демографической пропасти. .
Завдання совків в душі, які навіть собі не признаються що вони совки - бо соромно.. це налякати всіх присутніх намалювавши страшну картину майбутнього ,яка на їх думку з ними не повязана.
Научитесь цитировать. Это не мои слова. Я написал:
Мы уже не в воронке, а в пропасти
Писав, пишу і буду писати 1 Якщо густина населення знаходиться в межах 30-100 осіб на км2 ( для Української території це 20-60 млн населення) - це НЕ ПОГІРШИТЬ і НЕ ПОКРАЩИТЬ наше майбутнє 2 Навіть якщо в рік буде народжуватись по 280 000 то при середній тривалості життя 65 років це буде становити 18 млн осіб на території сьогоднішньої України...
А если меньше, чем 280 тыс.? Пока что есть все предпосылки к этому. У нас уже 20-30-летних, которые рожают сейчас, меньше, чем 30-40-летних, которые рожали предыдущие 10 лет. А 10-20-летних, которые будут рожать следующие 10 лет ещё меньше. Тут как бы процесс не пошёл лавинообразно. В 2022 у нас было 206 тыс. новорожденных, в 2023 - 187 тыс. В 2024 будет не больше. Понятно, что это из-за войны, но нам это сильно аукнется в будущем. Да и 65 лет это не так много для страны. Союз, вроде, развалился сравнительно недавно, а прошло уже 33 года.
3 Просте пояснення на пальцях - чому кількість не впливає( якщо не виходить за межі нормальної густини)...
Уточните, пожалуйста, что такое "нормальна густина" Это сколько? До войны по офиц. данным у нас было 75/км². Цифра, правда, явно завышенная - при площади 603 700 км² получится, что населения было 45,3 млн. При реальном, скорее, 35 млн., т.е. плотность, скорее около 60/км². В Германии - 236/км², во Франции - 122/км², в Польше - 120,55/км². Все цифры из укр. Вики. И почему-то все европейские страны озабочены снижением рождаемости и думают, как решить проблему. Не буду объяснять. Я немного написал о значении численности в конце поста viewtopic.php?p=5790567#p5790567, на который вы отвечаете. Вы, видимо, не дочитали, т.к. возражений никаких. Есть и другие причины, но не буду. Это всё же не форум о проблемах демографии и связанных с ними проблемах государства. Добавлю только, что перевёрнутая пирамида, в которой стариков больше, чем детей, имеет очень много отрицательных характеристик. И проблема пенсий не самая большая.
Кожен хто працює - в першу чергу працює на те щоб задовільнити СВОЇ потреби і у 95% населення все ними створене - ними ж і проїдається в процесі їхнього життя, просто є періоди коли вони дотаційні (дитинство і старість) є коли профіцитні (працездатний відрізок)
Неверно. Если бы так было, то мы бы до сих пор пахали бы на лошадях, путешествовали на телегах, а жили в хижинах. Откуда взялись бы мобильники, автомобили, самолёты, ракеты, компьютеры и пр.?
Байден дозволив постачати ЗСУ американські протипіхотні міни, - WP Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників. https://www.unian.ua/weapons/viyna-v-uk ... 25843.html __________________ "Якщо вони будуть урізати (фінансування), я думаю, ми програємо... У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб здобути перемогу. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити", - зазначив він. Однак, якщо таким буде вибір Америки, Україна у будь-якому випадку все одно боротиметься, зазначив Зеленський. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 25849.html
tester7336 написав:и как нужно выражать свое "украинцы не должны бояться смерти до усрачки"? на словах или как то на деле?
нешановний херізапоребрікаtester7336, здається що цей засланий козачок просуває на форумі російські наративи(тобто, зневагу до України і українців, розповсюджує зраду і паніку)
пам'ятаю, в перші місяці повномасштабної війни( навіть перші півроку) регістрація нових "форумчан" в більшості соц.мереж була небажана (або заборонена), коли тисячі ворожіх ботів наплинули як ріки лайна, щоб провокувати українців до зневіри у ЗСУ, президента, керівництво армією і країною. Сьогодні сітуація і на фронті і в країни дорівнює важкості лютого-березня 2022.
У разі якщо Сполучені Штати вирішать скоротити підтримку, Україна програє. Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, в України є своє виробництво, але його недостатньо для перемоги.
"Якщо вони будуть урізати (фінансування), я думаю, ми програємо... У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб здобути перемогу. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити", - зазначив він.
Однак, якщо таким буде вибір Америки, Україна у будь-якому випадку все одно боротиметься, зазначив Зеленський.
Він також зауважив, що перші дні війни були найскладнішими, проте зараз усе залежатиме від єдності всередині України та єдності з союзниками.
pesikot написав: Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?
Очень просто, прежде чем идти в президенты, нужно было ознакомиться за что отвечает президент в стране, какие его функции и обязанности, а далее понять, его квалификация подходит на эту должность или нет.