detroytred написав: "Якщо вони будуть урізати (фінансування), я думаю, ми програємо... У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб здобути перемогу. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити", - зазначив Зеленський.
Написано просто супер... Призиває влада кого? Себе. А на практиці маємо, наприклад, у військовій сфері: *Полковник, командир бригади "Азов" Національної гвардії України, Герой України Денис Прокопенко, відомий нам усім, як "Редіс", раптово зробив гучну заяву про війну. Він заявив, що час грає проти України, і наголосив на необхідності великих змін. Нещодавно з подібним закликом звертався і начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич.* https://tsn.ua/exclusive/redis-raptovo- ... 05082.html
Є - єдність. Так, блін, єдність починається саме з єдності самого Зе та Си з оцим Редісом та Кротевічем. З єдності між саме оцими ланками - найвищою і на ступінь нижчою. Так би мовити, стратегічним та оперативним рівнями. Саме вони і реалізують оті всі ЗМІНИ, на які вказано в них же і які вкрай необхідні зараз.
А ми тут можемо хоч одностайно наголошувати-співати ... але від цього, наприклад, зміни стосовно переформатування в дивизії та корпуси не з'являться.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 лис, 2024 09:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Байден дозволив постачати ЗСУ американські протипіхотні міни, - WP Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.
28 сентября, 2018
Украина продолжает скрупулезно придерживаться положений Будапештского договора и Оттавской конвенции.
На государственном предприятии "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" в четверг, 27 сентября, при участии представителей Министерства обороны Украины и представительства НАТО в Украине состоялась официальная церемония по случаю уничтожения юбилейной двухмиллионой противопехотной мины
❗️путін відкритий до угоди про припинення війни, але виключно без територіальних поступок і вступу України в НАТО, – Reuters.
▪️москва контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія; ▪️кремль може погодитися на заморозку війну по лінії фронту; ▪️Є можливість для переговорів про поділ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської обл.; ▪️рф може бути відкритою для виходу з невеликих територій на Харківщині, півночі, півдні України; ▪️москва проти вступу України в НАТО, але готова на гарантії безпеки; ▪️москва також захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови; ▪️Майбутнє Криму не обговорюється.
detroytred написав:Байден дозволив постачати ЗСУ американські протипіхотні міни, - WP Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.
28 сентября, 2018
Украина продолжает скрупулезно придерживаться положений Будапештского договора и Оттавской конвенции.
На государственном предприятии "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" в четверг, 27 сентября, при участии представителей Министерства обороны Украины и представительства НАТО в Украине состоялась официальная церемония по случаю уничтожения юбилейной двухмиллионой противопехотной мины