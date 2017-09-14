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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1099810999110001100111002>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 09:22

  detroytred написав:
"Якщо вони будуть урізати (фінансування), я думаю, ми програємо... У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб здобути перемогу. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити", - зазначив Зеленський.


... і додав "але пиз*ити гроші не припинимо"
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 09:33

Ядеркой лупанут?
Или чем ещё они таким не били...

‼️Сьогодні рф може нанести потужний удар по Україні, – посольство США.

У диппредставництві повідомили, що отримали конкретні дані про можливу значну атаку. Деталей щодо удару там не повідомили.

https://ua.usembassy.gov/mascot-update- ... v-ukraine/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 09:47

  Xenon написав:Ядеркой лупанут?
Или чем ещё они таким не били...

‼️Сьогодні рф може нанести потужний удар по Україні, – посольство США.

У диппредставництві повідомили, що отримали конкретні дані про можливу значну атаку. Деталей щодо удару там не повідомили.

https://ua.usembassy.gov/mascot-update- ... v-ukraine/

Поки удар є від нас:
*"Че тут все взрывается?": Росія під масованою атакою БПЛА, гучно й в Підмосков'ї (відео)*
https://www.unian.ua/war/ataka-na-rosiy ... 25822.html
________________
Прочитав:
https://www.president.gov.ua/news/mi-ma ... -sti-94497

Написано просто супер...
Призиває влада кого? Себе.
А на практиці маємо, наприклад, у військовій сфері:
*Полковник, командир бригади "Азов" Національної гвардії України, Герой України Денис Прокопенко, відомий нам усім, як "Редіс", раптово зробив гучну заяву про війну. Він заявив, що час грає проти України, і наголосив на необхідності великих змін. Нещодавно з подібним закликом звертався і начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич.*
https://tsn.ua/exclusive/redis-raptovo- ... 05082.html

Є - єдність.
Так, блін, єдність починається саме з єдності самого Зе та Си з оцим Редісом та Кротевічем.
З єдності між саме оцими ланками - найвищою і на ступінь нижчою.
Так би мовити, стратегічним та оперативним рівнями.
Саме вони і реалізують оті всі ЗМІНИ, на які вказано в них же і які вкрай необхідні зараз.

А ми тут можемо хоч одностайно наголошувати-співати ... але від цього, наприклад, зміни стосовно переформатування в дивизії та корпуси не з'являться.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 лис, 2024 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:Ядеркой лупанут?
Или чем ещё они таким не били...

Сьогодні рф може нанести потужний удар по Україні, – посольство США.

У диппредставництві повідомили, що отримали конкретні дані про можливу значну атаку. Деталей щодо удару там не повідомили.

https://ua.usembassy.gov/mascot-update- ... v-ukraine/
️Щодо попередження посольства США про можливий обстріл.

Нагадаю, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також «калібрів» і балістики.

Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Раніше це повідомляли вже.

Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги, — голова ЦПД
GALeon
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Ну мы не граждане США , по этому всё ок (с)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Блокпостів побільшає у Києві сьогодні. КМВА, поліція та інші підрозділи оголосили про навчання.

Будуть відпрацьовувати перевірки транспорту та документів, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Признавайтесь, сколько диверсантов поймали? Толика трахториста и Петровича колхозника? Медаль в студию
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 10:15

  detroytred написав:Байден дозволив постачати ЗСУ американські протипіхотні міни, - WP
Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.


28 сентября, 2018
Украина продолжает скрупулезно придерживаться положений Будапештского договора и Оттавской конвенции.

На государственном предприятии "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" в четверг, 27 сентября, при участии представителей Министерства обороны Украины и представительства НАТО в Украине состоялась официальная церемония по случаю уничтожения юбилейной двухмиллионой противопехотной мины
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 10:22

Условия раши по переговорам...

❗️путін відкритий до угоди про припинення війни, але виключно без територіальних поступок і вступу України в НАТО, – Reuters.

▪️москва контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія;
▪️кремль може погодитися на заморозку війну по лінії фронту;
▪️Є можливість для переговорів про поділ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської обл.;
▪️рф може бути відкритою для виходу з невеликих територій на Харківщині, півночі, півдні України;
▪️москва проти вступу України в НАТО, але готова на гарантії безпеки;
▪️москва також захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови;
▪️Майбутнє Криму не обговорюється.

https://www.reuters.com/world/europe/pu ... 024-11-20/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 10:39

  whois2010 написав:
  detroytred написав:Байден дозволив постачати ЗСУ американські протипіхотні міни, - WP
Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.


28 сентября, 2018
Украина продолжает скрупулезно придерживаться положений Будапештского договора и Оттавской конвенции.

На государственном предприятии "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" в четверг, 27 сентября, при участии представителей Министерства обороны Украины и представительства НАТО в Украине состоялась официальная церемония по случаю уничтожения юбилейной двухмиллионой противопехотной мины

Офігєть...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 10:50

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:
Україна має мобілізувати більше людей, оскільки нинішні проблеми на фронті зумовлені не браком зброї, а дефіцитом особового складу, – Салліван.

«Немає жодної системи озброєння, яка б мала значення в цій битві в Україні»

другими словами оружия мы вам даём достаточно, больше не просите. Людей с лопатами лучше мобилизуйте.

це ж не яструби респи, а голуби миру
flyman
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  #<1 ... 1099810999110001100111002>
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