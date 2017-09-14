he New York Times: Россия понесла колоссальные потери на Украине. Истощена ли ее армия? Часть 1.



Исследователи и журналисты нашли инновационные способы оценки способности России продолжать воевать.



▪️В октябре российские военные добились крупнейших территориальных успехов за последние два года, продвигаясь все дальше в восточном Донбассе — но ценой больших потерь.



▪️Британские и украинские военные чиновники, а также исследователи BBC утверждают, что за этот месяц было зафиксировано самое большое количество погибших и раненых российских солдат. Прибытие в Россию тысяч северокорейских военнослужащих также вызывает вопросы, достаточно ли у Кремля военнослужащих, чтобы восполнить потери.



▪️Что мы на самом деле знаем о потерях России и ее способности восполнить их?



Потери, которые имеют значение



▪️Получить конкретную информацию о российских потерях, которые складываются из погибших и раненых, довольно сложно. Москва заинтересована в том, чтобы преуменьшить свои потери, и редко раскрывает какую-либо информацию. Украина и ее союзники заинтересованы в том, чтобы их завысить.



▪️Даже если они точны, западные оценки потерь обычно объединяют погибших со всеми ранеными. Военные эксперты говорят, что эта категория слишком широка, чтобы полностью объяснить состояние войны. Например, легкораненые солдаты могут быстро восстанавливаться.



▪️Что определяет истинную боеспособность армии, так это ее невосполнимые, безвозвратные или постоянные потери — солдаты, которые погибли или получили настолько серьезные ранения, что больше никогда не увидят боя.



▪️Россия и Украина относятся к подобной статистике как к государственной тайне. Украина особенно тщательно охраняет свои данные о потерях, ограничивая журналистов в освещении этой темы, скрывая информацию от союзников и прекращая публикацию демографических данных.



▪️Некоторые независимые российские журналисты и исследователи нашли инновационные способы подсчета погибших и раненых в России, собирая информацию из различных источников, таких как некрологи, кладбища, выплаты по инвалидности и базы данных нотариусов.



▪️Их подсчеты начинают показывать более точное количество жертв, проливая свет на способность России продолжать борьбу. Они также предполагают, что Россия потеряла в этом противостоянии больше солдат, чем любая промышленно развитая страна в конфликте со времен Второй мировой войны



Журналисты независимого российского информационного агентства «Медиазона» и Русской службы ВВС подсчитывают российских солдат, погибших на Украине с первых месяцев конфликта. Их методы основаны на сборе и перекрестной проверке публичной информации, такой как некрологи и захоронения на кладбищах.



▪️В результате этой работы была создана самая полная база данных о подтвержденных боевых потерях россиян: 78 000 солдат к ноябрю, не считая украинских сепаратистов и иностранцев, воюющих на стороне России. (Похожий, но менее прозрачный отчет о потерях Украины выявил 65 000 погибших солдат к середине ноября.)



▪️Подсчеты «Медиазоны» неполны — некоторые солдаты не оставляют после своей смерти никаких следов. По оценкам журналистов, они зафиксировали около половины всех смертей российских военных.



Подсчет данных о наследстве



▪️Другое независимое российское новостное издание «Медуза» в сотрудничестве с «Медиазоной» и BBC провело статистический анализ военных потерь.



▪️Основным инструментом «Медузы» стала база данных российских нотариусов, в которой содержатся все наследственные дела, заведенные родственниками погибших военнослужащих. Чтобы собрать эти данные, журналистам «Медузы» и «Медиазоны» пришлось перехитрить государственных программистов, которые пытаются заблокировать им поиск и загрузку записей о наследстве.



▪️После сбора данных журналисты используют статистические инструменты, разработанные во время пандемии, чтобы подсчитать, сколько российских мужчин призывного возраста стали субъектами наследственных дел после начала конфликта. Этот анализ избыточной смертности привел журналистов к оценке общего числа военных смертей в России почти в 150 000 человек к концу октября.



Подсчет раненых



▪️Оценив количество погибших российских солдат, журналисты BBC, «Медиазоны» и «Медузы» приступили к выполнению следующей задачи — подсчету тяжелых ранений, полученных российскими военнослужащими на поле боя.



▪️Они консультировались с военными экспертами, анализировали просочившиеся списки личного состава и изучали статистику компенсационных выплат ветеранам. Журналисты пришли к выводу, что на каждого погибшего российского солдата приходится еще около двух тяжелораненых.



▪️Это соотношение является грубым приближением, предупреждают они. Оно будет колебаться в течение одного и того же конфликта, поскольку меняются вооружение, медицинское оборудование, погода и тактика.



▪️Суммируя количество погибших и тяжелораненых, «Медуза» подсчитала, что к концу октября российские военные понесли в общей сложности 405 000 невосполнимых потерь. Используя схожий метод, Ольга Ившина из BBC оценила невосполнимые потери России за тот же период в 484 000 человек





Военные разведки Украины и многих стран НАТО производят собственные оценки российских потерь. Все они утверждают, что по состоянию на октябрь Россия потеряла от 600 000 до 700 000 убитыми и ранеными.



▪️Эти агентства не раскрывают свои методы. Цифры, которые они публикуют, обычно представляют собой верхний диапазон их внутренних оценок и включают легкие ранения, по словам официальных лиц и военных аналитиков, знакомых с расчетами.



▪️Пентагон ранее заявлял, что оценивал российские (а также украинские) потери на основе различных источников, включая спутниковые снимки, перехваты сообщений, заявления правительства, сообщения в социальных сетях и новостные статьи. Американские чиновники отмечают, что полученные цифры являются «оценками с низкой степенью достоверности».



▪️Военные аналитики и статистики говорят, что отсутствие прозрачности и общий характер западных оценок российских потерь делают их в лучшем случае ненадежным отражением конфликта.



Что все это значит



▪️Конечно, потери — это лишь одна сторона медали. В войне на истощение, как на Украине, поставка новых войск — еще одна важнейшая переменная.



▪️В июне Министерство обороны России насчитало 33 миллиона человек, годных к военной службе, согласно правительственной базе данных, полученной «Медузой». Для сравнения, до февраля 2022 года на Украине проживали 6 миллионов потенциальных солдат. С тех пор в базе данных военной службы страны было зарегистрировано чуть более половины из них.



▪️В первой половине этого года в ряды российских вооруженных сил ежедневно вступали около 900 человек. Об этом свидетельствует анализ данных о российском бюджете, проведенный экспертом по России в Немецком институте международных отношений и безопасности Янисом Клюге.



▪️Их привлекают постоянно растущие единоразовые выплаты при заключении контракта, зарплаты и компенсационные выплаты, которые изменят финансовое положение семьи новобранца, независимо от того, выживет он или умрет. Кремль также ищет новых бойцов за пределами страны, привлекая добровольцев из десятков развивающихся стран и солдат из Северной Кореи.



▪️Такие темпы набора позволяют российским военным не только восполнять потери, но и создавать новые подразделения. В этом месяце Пентагон сообщил, что Кремль собрал объединенные силы из 50 000 российских и северокорейских военнослужащих, чтобы изгнать украинские войска из Курской области