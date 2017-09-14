detroytred написав:Байден дозволив постачати ЗСУ американські протипіхотні міни, - WP Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.
28 сентября, 2018
Украина продолжает скрупулезно придерживаться положений Будапештского договора и Оттавской конвенции.
На государственном предприятии "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" в четверг, 27 сентября, при участии представителей Министерства обороны Украины и представительства НАТО в Украине состоялась официальная церемония по случаю уничтожения юбилейной двухмиллионой противопехотной мины
Офігєть...
так сами американца поди и финансировали это уничтожение. теперь пусть поставляют могут и ядерку вернуть кстати, мы не против
❗️путін відкритий до угоди про припинення війни, але виключно без територіальних поступок і вступу України в НАТО, – Reuters.
▪️москва контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія; ▪️кремль може погодитися на заморозку війну по лінії фронту; ▪️Є можливість для переговорів про поділ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської обл.; ▪️рф може бути відкритою для виходу з невеликих територій на Харківщині, півночі, півдні України; ▪️москва проти вступу України в НАТО, але готова на гарантії безпеки; ▪️москва також захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови; ▪️Майбутнє Криму не обговорюється.
Всі у світі розуміють, що норма - це солдат до 40-45, офіцер - до 45-50. Но до вкраїнчиків це доходить через коліно або взагалі... Результат на фронті. Намобілізували сотні тисяч, всрали мільярди в їх навчання, обмундирування, зарплати, соцзабезпечення..., а воювати нікому, бо ті діди в більшості чи ще не з учебки йдуть по лазаретах лікувати свої хронічні захворювання, проігнорені ВЛК, чи в СЗЧ, не витримуючи надприродних для їх віку навантажень.
❗️путін відкритий до угоди про припинення війни, але виключно без територіальних поступок і вступу України в НАТО, – Reuters.
▪️москва контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія; ▪️кремль може погодитися на заморозку війну по лінії фронту; ▪️Є можливість для переговорів про поділ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської обл.; ▪️рф може бути відкритою для виходу з невеликих територій на Харківщині, півночі, півдні України; ▪️москва проти вступу України в НАТО, але готова на гарантії безпеки; ▪️москва також захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови; ▪️Майбутнє Криму не обговорюється.
❗️путін відкритий до угоди про припинення війни, але виключно без територіальних поступок і вступу України в НАТО, – Reuters.
▪️москва контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія; ▪️кремль може погодитися на заморозку війну по лінії фронту; ▪️Є можливість для переговорів про поділ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської обл.; ▪️рф може бути відкритою для виходу з невеликих територій на Харківщині, півночі, півдні України; ▪️москва проти вступу України в НАТО, але готова на гарантії безпеки; ▪️москва також захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови; ▪️Майбутнє Криму не обговорюється.
Ну що ж, так як рік плавно добігає кінця, а Гордон на все горло/на весь ютуб кричить, що гаряча фаза війни закінчиться вже цього року - то пора дати і свій прогноз, а то можна не встигнути
Тож, якщо гаряча фаза закінчується цієї зими, то буде думаю, що лише 1 варіант. Бо на інші (і не факт, що кращі) варіанти - треба більше часу... Тож: Лінія розмежування не буде якось кардинально відрізнятись від теперішньої. Ну так, обміняємо курську/кемську волость на звільнення окупованих частинок Харківської, може трохи Запорізької обл. - і все. Одним словом - "підрівняється/підкорегується" лінія розмежування. По тій лінії введуть знову щось на кшталт "обе-ес-є")), тільки буде мати іншу назву. Будуть якісь гарантії від ЄС/США про порушення "мирного договору", але це не буде вступ в НАТО, чи ЄС.
Так, цей варіант для більшості людей - м'яко кажучи буде "кепський", але і будуть люди, яким цей варіант буде, наче, як перемога! Наче, як згоріла москва! Наче, як здох пуйло! І ці люди, це - матері/родичі тих, хто вже не 1 місяць на ЛБЗ! Як і самі воїни, які теж вже не 1 місяць приймають участь в бойових діях!
Тепер кидайтесь тапками Але до кінця цього року - прошу ще терпеливо писати слово Гордон - правильно, не замінюючи одну букву! Майте терпіння!😁😁😁
fox767676 написав:нормальные условия если нет ограничений по номенклатуре вооруженией , то можно брать в работу
У Трампа будут свои условия. Скажет вот вам мой вариант. В отказ раша, нам дают всё оржие и нет никаких ограничений по обстрелам тер.раши. Отказываемся мы, то он передаёт нас Европе и прекращает нас финансиров. и прекращает поставки оружия. Вообще все разговоры идут по линии разграничения, а Курск. обл. поменяем на Харьк.обл
Успіх написав:Але до кінця цього року - прошу ще терпеливо писати слово Гордон - правильно, не замінюючи одну букву! Майте терпіння!😁😁😁
Теоретично можливо все))
Але якщо все отак дійсно і трапиться, то можна констатувати однозначно --- конспірологія для пересічного це однині точно все; бо ні хрєна він не знає і не може навіть приблизно прорахувати; а все вирішує інсайд; в умовах, коли всьому світу пересічних показують на сцені виставу. Тоді зрозуміло стає, чому Матриця... і артисти на сцені вже фактично майже у всьому світі. Артисти, а не ті, хто дійсно приймає рішення.
he New York Times: Россия понесла колоссальные потери на Украине. Истощена ли ее армия? Часть 1.
Исследователи и журналисты нашли инновационные способы оценки способности России продолжать воевать.
▪️В октябре российские военные добились крупнейших территориальных успехов за последние два года, продвигаясь все дальше в восточном Донбассе — но ценой больших потерь.
▪️Британские и украинские военные чиновники, а также исследователи BBC утверждают, что за этот месяц было зафиксировано самое большое количество погибших и раненых российских солдат. Прибытие в Россию тысяч северокорейских военнослужащих также вызывает вопросы, достаточно ли у Кремля военнослужащих, чтобы восполнить потери.
▪️Что мы на самом деле знаем о потерях России и ее способности восполнить их?
Потери, которые имеют значение
▪️Получить конкретную информацию о российских потерях, которые складываются из погибших и раненых, довольно сложно. Москва заинтересована в том, чтобы преуменьшить свои потери, и редко раскрывает какую-либо информацию. Украина и ее союзники заинтересованы в том, чтобы их завысить.
▪️Даже если они точны, западные оценки потерь обычно объединяют погибших со всеми ранеными. Военные эксперты говорят, что эта категория слишком широка, чтобы полностью объяснить состояние войны. Например, легкораненые солдаты могут быстро восстанавливаться.
▪️Что определяет истинную боеспособность армии, так это ее невосполнимые, безвозвратные или постоянные потери — солдаты, которые погибли или получили настолько серьезные ранения, что больше никогда не увидят боя.
▪️Россия и Украина относятся к подобной статистике как к государственной тайне. Украина особенно тщательно охраняет свои данные о потерях, ограничивая журналистов в освещении этой темы, скрывая информацию от союзников и прекращая публикацию демографических данных.
▪️Некоторые независимые российские журналисты и исследователи нашли инновационные способы подсчета погибших и раненых в России, собирая информацию из различных источников, таких как некрологи, кладбища, выплаты по инвалидности и базы данных нотариусов.
▪️Их подсчеты начинают показывать более точное количество жертв, проливая свет на способность России продолжать борьбу. Они также предполагают, что Россия потеряла в этом противостоянии больше солдат, чем любая промышленно развитая страна в конфликте со времен Второй мировой войны
Журналисты независимого российского информационного агентства «Медиазона» и Русской службы ВВС подсчитывают российских солдат, погибших на Украине с первых месяцев конфликта. Их методы основаны на сборе и перекрестной проверке публичной информации, такой как некрологи и захоронения на кладбищах.
▪️В результате этой работы была создана самая полная база данных о подтвержденных боевых потерях россиян: 78 000 солдат к ноябрю, не считая украинских сепаратистов и иностранцев, воюющих на стороне России. (Похожий, но менее прозрачный отчет о потерях Украины выявил 65 000 погибших солдат к середине ноября.)
▪️Подсчеты «Медиазоны» неполны — некоторые солдаты не оставляют после своей смерти никаких следов. По оценкам журналистов, они зафиксировали около половины всех смертей российских военных.
Подсчет данных о наследстве
▪️Другое независимое российское новостное издание «Медуза» в сотрудничестве с «Медиазоной» и BBC провело статистический анализ военных потерь.
▪️Основным инструментом «Медузы» стала база данных российских нотариусов, в которой содержатся все наследственные дела, заведенные родственниками погибших военнослужащих. Чтобы собрать эти данные, журналистам «Медузы» и «Медиазоны» пришлось перехитрить государственных программистов, которые пытаются заблокировать им поиск и загрузку записей о наследстве.
▪️После сбора данных журналисты используют статистические инструменты, разработанные во время пандемии, чтобы подсчитать, сколько российских мужчин призывного возраста стали субъектами наследственных дел после начала конфликта. Этот анализ избыточной смертности привел журналистов к оценке общего числа военных смертей в России почти в 150 000 человек к концу октября.
Подсчет раненых
▪️Оценив количество погибших российских солдат, журналисты BBC, «Медиазоны» и «Медузы» приступили к выполнению следующей задачи — подсчету тяжелых ранений, полученных российскими военнослужащими на поле боя.
▪️Они консультировались с военными экспертами, анализировали просочившиеся списки личного состава и изучали статистику компенсационных выплат ветеранам. Журналисты пришли к выводу, что на каждого погибшего российского солдата приходится еще около двух тяжелораненых.
▪️Это соотношение является грубым приближением, предупреждают они. Оно будет колебаться в течение одного и того же конфликта, поскольку меняются вооружение, медицинское оборудование, погода и тактика.
▪️Суммируя количество погибших и тяжелораненых, «Медуза» подсчитала, что к концу октября российские военные понесли в общей сложности 405 000 невосполнимых потерь. Используя схожий метод, Ольга Ившина из BBC оценила невосполнимые потери России за тот же период в 484 000 человек
Военные разведки Украины и многих стран НАТО производят собственные оценки российских потерь. Все они утверждают, что по состоянию на октябрь Россия потеряла от 600 000 до 700 000 убитыми и ранеными.
▪️Эти агентства не раскрывают свои методы. Цифры, которые они публикуют, обычно представляют собой верхний диапазон их внутренних оценок и включают легкие ранения, по словам официальных лиц и военных аналитиков, знакомых с расчетами.
▪️Пентагон ранее заявлял, что оценивал российские (а также украинские) потери на основе различных источников, включая спутниковые снимки, перехваты сообщений, заявления правительства, сообщения в социальных сетях и новостные статьи. Американские чиновники отмечают, что полученные цифры являются «оценками с низкой степенью достоверности».
▪️Военные аналитики и статистики говорят, что отсутствие прозрачности и общий характер западных оценок российских потерь делают их в лучшем случае ненадежным отражением конфликта.
Что все это значит
▪️Конечно, потери — это лишь одна сторона медали. В войне на истощение, как на Украине, поставка новых войск — еще одна важнейшая переменная.
▪️В июне Министерство обороны России насчитало 33 миллиона человек, годных к военной службе, согласно правительственной базе данных, полученной «Медузой». Для сравнения, до февраля 2022 года на Украине проживали 6 миллионов потенциальных солдат. С тех пор в базе данных военной службы страны было зарегистрировано чуть более половины из них.
▪️В первой половине этого года в ряды российских вооруженных сил ежедневно вступали около 900 человек. Об этом свидетельствует анализ данных о российском бюджете, проведенный экспертом по России в Немецком институте международных отношений и безопасности Янисом Клюге.
▪️Их привлекают постоянно растущие единоразовые выплаты при заключении контракта, зарплаты и компенсационные выплаты, которые изменят финансовое положение семьи новобранца, независимо от того, выживет он или умрет. Кремль также ищет новых бойцов за пределами страны, привлекая добровольцев из десятков развивающихся стран и солдат из Северной Кореи.
▪️Такие темпы набора позволяют российским военным не только восполнять потери, но и создавать новые подразделения. В этом месяце Пентагон сообщил, что Кремль собрал объединенные силы из 50 000 российских и северокорейских военнослужащих, чтобы изгнать украинские войска из Курской области
The Financial Times: G20 ослабляет поддержку Украины на фоне давления по поводу мирных переговоров с Россией
▪️Крупнейшие экономики мира продемонстрировали ослабление поддержки Украины, выпустив совместную декларацию, в которой смягчена ранее согласованная критика действий России на Украине и содержится лишь общее упоминание о «человеческих страданиях», вызванных 1000-дневным конфликтом.
▪️Заявление лидеров стран с развитой экономикой, входящих в G20, которые уже второй год отказываются выступить с прямым осуждением действий Москвы, было сделано на фоне усиления давления на президента Украины Владимира Зеленского со стороны некоторых западных союзников с целью заставить его рассмотреть возможность мирных переговоров.
▪️Это давление также отчасти обусловлено ожиданием второго срока Дональда Трампа. Он поклялся закончить конфликт как можно скорее и пригрозил прекратить американскую военную помощь Киеву, если Украина не согласится на переговоры с Россией.
▪️Лидеры G20 согласовали в Рио-де-Жанейро заявление, в котором говорится о «негативных дополнительных последствиях войны» и приветствуются «инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и прочный мир».
▪️В отличие от документа, подготовленного на прошлогоднем саммите G20 в Нью-Дели, коммюнике этого года не содержало осуждения ядерных угроз, связанных с Украиной, требования прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру или фразы: «Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны».
▪️В прошлом году западные державы выдвинули все это в качестве дипломатической критики Москвы. Документ Рио включал всего один пункт, посвященный конфликту на Украине, по сравнению с семью пунктами в декларации Нью-Дели.
▪️Некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, осуждающих Россию в связи с мощным ракетным ударом и атакой беспилотников в воскресенье по гражданским объектам, но в итоге отказались от этого требования из-за опасений, что оно может сорвать принятие всего совместного заявления.
▪️«Формулировки недостаточно сильные… Нет ничего о последних нападениях… Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе началась бы драка и не было бы никакого заявления», — сказал один европейский дипломат в Рио.