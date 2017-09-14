Призыв в армию заключенных и наем северокорейских солдат — нетрадиционный показатель горячего рынка труда, но тем не менее он таковым является. Уровень безработицы в России составляет всего 2,4%. Запасные мощности исчерпаны, и экономика демонстрирует все классические признаки перегрева. Годовая инфляция составляет более 8%.



▪️Хотя повышение процентных ставок — это стандартная реакция, оно повышает стоимость заимствований. В 1940-х годах Америка и Британия сдерживали инфляцию с помощью резкого повышения личного налогообложения, направленного скорее на сдерживание расходов населения, чем на увеличение доходов, а также нормирования. В современной России такие меры были бы глубоко непопулярны, и их трудно совместить с пропагандой Владимира Путина.



▪️Есть и другая причина, по которой страна была вынуждена ужесточить денежно-кредитную политику. На протяжении большей части Второй мировой войны ни Британии, ни Америке не приходилось особенно беспокоиться о внешней стоимости своей валюты. Доллару было выгодно, чтобы его рассматривали как убежище, а американская программа «Ленд-лиз» обеспечивала Британию как военной техникой, так и ресурсами, такими как нефть и продовольствие, причем делала это практически бесплатно.



▪️Если бы у Британии не было союзника с такими глубокими карманами и промышленным потенциалом, как у Америки, готового и способного поставлять две трети ее импорта, то падение стоимости фунта стерлингов превратилось бы в военную проблему.



▪️Трудность Путина заключается в том, что у него нет такого союзника. Китай стал самым важным торговым партнером России, обеспечивая треть всего импорта и более 90% микроэлектроники, которая используется в беспилотниках, ракетах и танках. Однако такая поддержка не предоставляется бесплатно



Поэтому российские чиновники должны внимательно следить за стоимостью своей валюты по отношению к юаню — в этом году она упала на 10%, достигнув самого низкого уровня с начала конфликта. Россия, в отличие от союзников во Второй мировой войне, сталкивается с внешней уязвимостью. Именно это, а не инфляция, в конечном итоге подтолкнуло процентные ставки к рекордным максимумам.



▪️До недавнего времени российское правительство защищало экономику от повышения стоимости заимствований. Различные схемы позволяли домохозяйствам приостанавливать выплаты по долгам, а компаниям — брать кредиты по более низким субсидированным ставкам, при этом правительство компенсировало банкам упущенную выгоду. Однако есть признаки того, что такие программы становятся недоступными.



▪️Программа субсидирования ипотеки, которая позволяла брать кредиты под всего 8%, когда официальные ставки были гораздо выше, закончилась 1 июля. В следующем месяце объемы ипотечного кредитования сократились вдвое.



▪️Число корпоративных банкротств в этом году выросло на 20%. Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что инвестиционные планы на следующий год приостанавливаются из-за высокой стоимости заимствований.



▪️Повышение процентных ставок приведет к сокращению расходов как компаний, так и потребителей. МВФ ожидает резкого замедления экономического роста в России до 1,3% в следующем году. Даже ВЭБ, государственный банк развития, снизил прогноз роста до 2%.



▪️Сочетание снижения инвестиций и потери рабочей силы на фронте дает эффект. Необходимость поддерживать стоимость рубля для оплаты важнейшего импорта — уязвимое место для Путина, которое вскоре может подорвать его боеспособность. Возможно, он надеется, что Дональд Трамп сдержит обещание довести конфликт до конца. Вести войну на 3% — это одно, а на 21% — совсем другое.