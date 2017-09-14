Призыв в армию заключенных и наем северокорейских солдат — нетрадиционный показатель горячего рынка труда, но тем не менее он таковым является. Уровень безработицы в России составляет всего 2,4%. Запасные мощности исчерпаны, и экономика демонстрирует все классические признаки перегрева. Годовая инфляция составляет более 8%.
▪️Хотя повышение процентных ставок — это стандартная реакция, оно повышает стоимость заимствований. В 1940-х годах Америка и Британия сдерживали инфляцию с помощью резкого повышения личного налогообложения, направленного скорее на сдерживание расходов населения, чем на увеличение доходов, а также нормирования. В современной России такие меры были бы глубоко непопулярны, и их трудно совместить с пропагандой Владимира Путина.
▪️Есть и другая причина, по которой страна была вынуждена ужесточить денежно-кредитную политику. На протяжении большей части Второй мировой войны ни Британии, ни Америке не приходилось особенно беспокоиться о внешней стоимости своей валюты. Доллару было выгодно, чтобы его рассматривали как убежище, а американская программа «Ленд-лиз» обеспечивала Британию как военной техникой, так и ресурсами, такими как нефть и продовольствие, причем делала это практически бесплатно.
▪️Если бы у Британии не было союзника с такими глубокими карманами и промышленным потенциалом, как у Америки, готового и способного поставлять две трети ее импорта, то падение стоимости фунта стерлингов превратилось бы в военную проблему.
▪️Трудность Путина заключается в том, что у него нет такого союзника. Китай стал самым важным торговым партнером России, обеспечивая треть всего импорта и более 90% микроэлектроники, которая используется в беспилотниках, ракетах и танках. Однако такая поддержка не предоставляется бесплатно
Поэтому российские чиновники должны внимательно следить за стоимостью своей валюты по отношению к юаню — в этом году она упала на 10%, достигнув самого низкого уровня с начала конфликта. Россия, в отличие от союзников во Второй мировой войне, сталкивается с внешней уязвимостью. Именно это, а не инфляция, в конечном итоге подтолкнуло процентные ставки к рекордным максимумам.
▪️До недавнего времени российское правительство защищало экономику от повышения стоимости заимствований. Различные схемы позволяли домохозяйствам приостанавливать выплаты по долгам, а компаниям — брать кредиты по более низким субсидированным ставкам, при этом правительство компенсировало банкам упущенную выгоду. Однако есть признаки того, что такие программы становятся недоступными.
▪️Программа субсидирования ипотеки, которая позволяла брать кредиты под всего 8%, когда официальные ставки были гораздо выше, закончилась 1 июля. В следующем месяце объемы ипотечного кредитования сократились вдвое.
▪️Число корпоративных банкротств в этом году выросло на 20%. Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что инвестиционные планы на следующий год приостанавливаются из-за высокой стоимости заимствований.
▪️Повышение процентных ставок приведет к сокращению расходов как компаний, так и потребителей. МВФ ожидает резкого замедления экономического роста в России до 1,3% в следующем году. Даже ВЭБ, государственный банк развития, снизил прогноз роста до 2%.
▪️Сочетание снижения инвестиций и потери рабочей силы на фронте дает эффект. Необходимость поддерживать стоимость рубля для оплаты важнейшего импорта — уязвимое место для Путина, которое вскоре может подорвать его боеспособность. Возможно, он надеется, что Дональд Трамп сдержит обещание довести конфликт до конца. Вести войну на 3% — это одно, а на 21% — совсем другое.
Schmit написав: Всі у світі розуміють, що норма - це солдат до 40-45, офіцер - до 45-50. Но до вкраїнчиків це доходить через коліно або взагалі... Результат на фронті. Намобілізували сотні тисяч, всрали мільярди в їх навчання, обмундирування, зарплати, соцзабезпечення..., а воювати нікому, бо ті діди в більшості чи ще не з учебки йдуть по лазаретах лікувати свої хронічні захворювання, проігнорені ВЛК, чи в СЗЧ, не витримуючи надприродних для їх віку навантажень.
Та це взагалі, мало б бути на розумінні, як після дня, настає ніч! Але, якимось дивом - не розуміють!🤦🏻
Або, якщо вже берете до 60р., то давайте ЧЕСНЕ ВЛК, щоб навпаки, з будь-яким малим відхиленням по здоров'ю - відсилати на ЧЕСНЕ дообстеження і, якщо СПРАВДІ людина в своїх 45-50-55р. ще "ого-го", то таких беріть - питань тут не буде! + замотивовуйте людей(фінансово/земельно, ще якось) тоді на виході буде справді ПОТУЖНА АРМІЯ! Краще ж мати СПРАВДІ ПОТУЖНУ армію з скажімо умовно 500К здорових і вмотивованих козаків, ніж з 1,5 мільйона, але "шатай-балтай-алко-хронічнохворобливих" пофігістів?!
Плять, ну ж ОЧЕВИДНІ РЕЧІ, яких ЧОМУСЬ вже майже 33 місяці/1000 днів(!!!) НЕ бачать в упор!!!🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 20 лис, 2024 11:57, всього редагувалось 2 разів.
❗️путін відкритий до угоди про припинення війни, але виключно без територіальних поступок і вступу України в НАТО, – Reuters.
▪️москва контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія; ▪️кремль може погодитися на заморозку війну по лінії фронту; ▪️Є можливість для переговорів про поділ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської обл.; ▪️рф може бути відкритою для виходу з невеликих територій на Харківщині, півночі, півдні України; ▪️москва проти вступу України в НАТО, але готова на гарантії безпеки; ▪️москва також захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови; ▪️Майбутнє Криму не обговорюється.
выполнить условие по оружию = капитуляции. рф наращивает выпуск а мы сократим, нетрудно догадаться что после небольшой паузы широкомасштабная повторится, только уже с гораздо более мощным и подготовленным противником. С другой стороны за это время можно провести выборы, а чиновникам режима зеленского вывезти награбленное (и самих себя) куда то на острова.
❗️путін відкритий до угоди про припинення війни, але виключно без територіальних поступок і вступу України в НАТО, – Reuters.
▪️москва контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія; ▪️кремль може погодитися на заморозку війну по лінії фронту; ▪️Є можливість для переговорів про поділ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської обл.; ▪️рф може бути відкритою для виходу з невеликих територій на Харківщині, півночі, півдні України; ▪️москва проти вступу України в НАТО, але готова на гарантії безпеки; ▪️москва також захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови; ▪️Майбутнє Криму не обговорюється.
выполнить условие по оружию = капитуляции. рф наращивает выпуск а мы сократим, нетрудно догадаться что после небольшой паузы широкомасштабная повторится, только уже с гораздо более мощным и подготовленным противником. С другой стороны за это время можно провести выборы, а чиновникам режима зеленского вывезти награбленное (и самих себя) куда то на острова.
Бачу лише пункт про чисельність збройних сил, а не про зброю. Чисельність ЗС можна обійти всякими воєнізованими формуваннями.. Впритул до чвк або спецзагонів поліції на Леопардах та з Ф-16))
А за час перемир'я самим можна підготуватися: від переходу на дивизії і до дійсно потужних систем ліній укріплень.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 лис, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
1. О том что раша в лице путина готова к переговорам и даже какимто уступкам (на их взгляд) 2. а с другой стороны, что раша с минуты на минуту нанесет сокрушительный удар, да такой , что аж посольства заволновались как перед вторжением (3 дня назад , когда летела вся страт авиация раши, посольства не волновались)
выполнить условие по оружию = капитуляции. рф наращивает выпуск а мы сократим, нетрудно догадаться что после небольшой паузы широкомасштабная повторится, только уже с гораздо более мощным и подготовленным противником. С другой стороны за это время можно провести выборы, а чиновникам режима зеленского вывезти награбленное (и самих себя) куда то на острова.
Бачу лише пункт про чисельність збройних сил, а не про зброю. Чисельність ЗС можна обійти всякими воєнізованими формуваннями.. Впритул до чвк або спецзагонів поліції на Леопардах та з Ф-16))
Та й з нашою віковою пірамідою - яка ще може бути чисельна армія. а ось півтора мілліонну міліцейську самооборону можна спробувати Як Японія - армії за договором капітуляції нема, але вона 5та в світі
Xenon написав:както странно новости пошли и прям в один день
1. О том что раша в лице путина готова к переговорам и даже какимто уступкам (на их взгляд) 2. а с другой стороны, что раша с минуты на минуту нанесет сокрушительный удар, да такой , что аж посольства заволновались как перед вторжением (3 дня назад , когда летела вся страт авиация раши, посольства не волновались)
Успіх написав:Але до кінця цього року - прошу ще терпеливо писати слово Гордон
тільки через повагу до Вас
Дякую! Бо як Гордон виявиться балаболом(бо одна справа - просто раз сказати свій прогноз, а зовсім інша - волати на всіх каналах/на весь ютуб по 100500 раз, що "я впевнений, що гаряча фаза війни закінчиться цього року!") - то я сам буду щоразу писати його прізвище не правильно і, взагалі, буду його змішувати з 💩
Тож, чекаємо на результат його постійних заяв про завершення!
Xenon написав:както странно новости пошли и прям в один день
1. О том что раша в лице путина готова к переговорам и даже какимто уступкам (на их взгляд) 2. а с другой стороны, что раша с минуты на минуту нанесет сокрушительный удар, да такой , что аж посольства заволновались как перед вторжением (3 дня назад , когда летела вся страт авиация раши, посольства не волновались)
Схоже на - коли визначений результат, то до нього роби, що хош (звісно у рамках сприйнятного). Демонстрація себе... Кожним. Вистава... Можуть хоч а-ля Карибську кризу зробити постанову.