Xenon написав:както странно новости пошли и прям в один день
1. О том что раша в лице путина готова к переговорам и даже какимто уступкам (на их взгляд) 2. а с другой стороны, что раша с минуты на минуту нанесет сокрушительный удар, да такой , что аж посольства заволновались как перед вторжением (3 дня назад , когда летела вся страт авиация раши, посольства не волновались)
карибский кризис
Випередили))
Як там -- історія повторюється, але у вигляді фарса.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 лис, 2024 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:другой стороны, что раша с минуты на минуту нанесет сокрушительный удар, да такой , что аж посольства заволновались как перед вторжением (3 дня назад , когда летела вся страт авиация раши, посольства не волновались)
тогда была бы эвакуация куда-то во Львов/Ужгород, выходной день не очень спасает от яо, разве что не хотят чтобы кто то "сгорел на работе"
pesikot написав: Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?
Очень просто, прежде чем идти в президенты, нужно было ознакомиться за что отвечает президент в стране, какие его функции и обязанности, а далее понять, его квалификация подходит на эту должность или нет.
Але тоді: "«Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці», – цитує слова Залужного американський тижневик. https://www.radiosvoboda.org/a/news-viy ... 52616.html
Виходить тільки отака дивна річ, що влада України запевнила у своїй неготовності до війни не тільки ворога, але і партнерів. Я так розумію, припинення ракетної програми з цієї серії. Нюанс -- тобто замість відвернення нападу демонстрацією та готовністю до відбиття нападу зробили що???????
А коли стався напад, то які претензії можуть бути до втрати територіій, коли це і був отакий план: "«Ми не мали допустити, щоб впав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть, якщо у певних місцях це вимагало втрати територій», – передає слова Залужного TIME. Журналісти видання пояснюють: ЗСУ «хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу». https://www.radiosvoboda.org/a/news-viy ... 52616.html _______________________ І на цьому фоні родзинка: *Причиною того, що відбувається сьогодні в Україні, є закономірні наслідки небажання саме колективного Заходу впливати на глобальну систему безпеки. * https://apostrophe.ua/ua/article/politi ... aine/59660