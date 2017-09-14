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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11001110021100311004>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 12:11

  fox767676 написав:
  Xenon написав:както странно новости пошли и прям в один день

1. О том что раша в лице путина готова к переговорам и даже какимто уступкам (на их взгляд)
2. а с другой стороны, что раша с минуты на минуту нанесет сокрушительный удар, да такой , что аж посольства заволновались как перед вторжением
(3 дня назад , когда летела вся страт авиация раши, посольства не волновались)


карибский кризис

Випередили))

Як там -- історія повторюється, але у вигляді фарса.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 лис, 2024 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 12:12

  Xenon написав:другой стороны, что раша с минуты на минуту нанесет сокрушительный удар, да такой , что аж посольства заволновались как перед вторжением
(3 дня назад , когда летела вся страт авиация раши, посольства не волновались)
тогда была бы эвакуация куда-то во Львов/Ужгород, выходной день не очень спасает от яо, разве что не хотят чтобы кто то "сгорел на работе"
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 12:12

  Примат написав:
  pesikot написав:
Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?

Очень просто, прежде чем идти в президенты, нужно было ознакомиться за что отвечает президент в стране, какие его функции и обязанности, а далее понять, его квалификация подходит на эту должность или нет.

Безупречно
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 12:19

  Hotab написав:anduzenko
И кто квартиры этих героев три года защищал от бурятов?


Ммммм
Невже ви?
Сказали А, скажите и Б.


Що саме? Чи загрожує щось вам? Думаю ні. Можете шити триколора.
как надо правильно (профессионально) родину любить.


І як? Що вам не сподобалось в моїй «любви к родине»?


Интересный ход.
Вы сколько жовто-блакитних стягов пошили за три года?
Предлагаю продолжить переход на личности в теме модерации.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Депутатка марченко из слуг народа, которая выбрасывала взятку через забор, спокойно сидит в верховной раде.

Как и остальные

Это и есть ваша борьба с коррупцией
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 12:32

  Бетон написав:
Это и есть ваша


Ситуація ще трагічніша.
Бо що таке отой план стійкості -- це по суті частини з Конституції, Законів, да і предвиборчих обіцянок.

Тобто справа лише у виконанні, реалізації.
І ключове питання: якщо і досі не виконували або повільно виконували, то з якого дива щось змінилося?
І до кого він адресований? До самих себе.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 12:33

На просторах ТГ кажуть, що, МОЖЛИВО, готуються до запуску РС-26 з Капустіна (Астрахань) в експериментальному варіанті.

Коротко:
▪️Дальність заявлена до 6 000 км.
▪️Точність — 150 м.
▪️Стартова маса — 50 т.
▪️Маса бойової частини (за відкритими джерелами) — 1,2 тонни.

Тобто це балістична ракета, яка дуже швидка (можливий час підльоту — до 12 хвилин), має велику дальність, несе фугас вагою 1,2 тонни, якщо довіряти відкритим джерелам.

Якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна ~3 "Іскандерам-М".

Тож, як завжди, уважно слідкуємо за офіційними повідомленнями і не забуваємо вчасно йти до безпечних місць.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 13:08

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Зеленський підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 13:26

  detroytred написав:
  Бетон написав:
Это и есть ваша


Ситуація ще трагічніша.
Бо що таке отой план стійкості -- це по суті частини з Конституції, Законів, да і предвиборчих обіцянок.

Тобто справа лише у виконанні, реалізації.
І ключове питання: якщо і досі не виконували або повільно виконували, то з якого дива щось змінилося?
І до кого він адресований? До самих себе.


в Бутусова чоткі рефлексії по "плану"



називає речі своїми іменами!"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 13:47

Тепер отак:
"Колективний Захід не вірив в Україну. Тому західна преса, боячись Путіна, давала Україні спочатку три години, потім три доби"
https://apostrophe.ua/ua/article/politi ... aine/59660

Але тоді:
"«Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці», – цитує слова Залужного американський тижневик.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-viy ... 52616.html

Виходить тільки отака дивна річ, що влада України запевнила у своїй неготовності до війни не тільки ворога, але і партнерів.
Я так розумію, припинення ракетної програми з цієї серії.
Нюанс -- тобто замість відвернення нападу демонстрацією та готовністю до відбиття нападу зробили що???????

А коли стався напад, то які претензії можуть бути до втрати територіій, коли це і був отакий план:
"«Ми не мали допустити, щоб впав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть, якщо у певних місцях це вимагало втрати територій», – передає слова Залужного TIME.
Журналісти видання пояснюють: ЗСУ «хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-viy ... 52616.html
_______________________
І на цьому фоні родзинка:
*Причиною того, що відбувається сьогодні в Україні, є закономірні наслідки небажання саме колективного Заходу впливати на глобальну систему безпеки. *
https://apostrophe.ua/ua/article/politi ... aine/59660
detroytred
 
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