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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11001110021100311004

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 14:01

ЗСУ поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому", - Бутусов. ВIДЕО

Військовослужбовці з фронту показали якість мін, виготовлених Укроборонпромом. Джерело: https://censor.net/ua/v3520918

відео пи... :shock:

президент доручив українському ОПК виробити три тисячі крилатих ракет у 2025 році :lol:
певно вибухатимуть одразу на пускових... :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:бо ті діди в більшості чи ще не з учебки йдуть по лазаретах лікувати свої хронічні захворювання, проігнорені ВЛК, чи в СЗЧ, не витримуючи надприродних для їх віку навантажень.


деяки, а в більшості діди героічно воюють, щоб решта мала все що потрібне-харч, тепло, світло, інтернет

що такі я ти, пидари, критикували їх

ти сам на скільки впевен в своїх фізичних спроможностях,
3км навіть трусцою пробігти здатен (без навантаження)?
ти ж наче молодий і сильний? 42?
якщо не здатен, то якого біса ти тут взагалі? і для чого взагалі ця писанина і
всіх інших, які дискутують про те , в чому не приймають участі особисто :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 14:44

anduzenko
Предлагаю продолжить переход на личности

Хіба не ви його почали? Чим ви тепер невдоволені? Доповідайте, скільки місяців з 14 року захищали державу? На яких фронтах? Який ВОС?
Достатній рівень військової освіти і досвід роботи в органах військового управління щоб оцінювати хто і де повинен воювати, як використовуватись в умовах війни?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 лис, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 14:51

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 14:52

Российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области

Как рассказали источники ASTRA в экстренных службах региона, вчера около 6 утра российская авиабомба УМПБ «нештатно сошла» на школу в селе Быковка в Яковлевском городском округе. По данным источников, бомба пробила крышу и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже.

Эвакуации из «Быковской СОШ» не было. На место прибыли сотрудники полиции и территориальной обороны.

О падении бомбы накануне со ссылкой на местных жителей также писал белгородский канал «Пепел».

По данным ASTRA, еще одна авиабомба ФАБ-250 упала 15 ноября в полутора километрах от села Белый Колодезь в Шебекинском городском округе. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Таким образом, редакции ASTRA стало известно о как минимум 150 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных России территориях Украины за 2024 год. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — снаряды постфактум уничтожают взрывотехники. Такие корректируемые авиабомбы ВС РФ используют для атак, в частности, на Донецкую и Харьковскую области – а также город Харьков.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 14:56

У Мукачеві працівників заводу відпустили додому з 2 та 3 зміни через загрозу ракетних ударів, - журналіст Глагола.

Завод належить американській компанії та займається виробництвом електроніки в Мукачеві.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 15:05

  Water написав:
  Игорь Алексеевич написав:Water
Дивіться спільний марафон проєктів "Право на владу" та "Твій вечір" 23 лютого 22р.
Сьогодні, 23 лютого, о 21:00 в ефірі 1+1 Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим продовжать інформаційний марафон, щоб надати українцям найсвіжішу інформацію та обговорити події дня.

Це факти.
А від тебе брехня. Брехня якого роду? Ото все шо ти далі написав: Четвер 0 22:00 Мосейчук знала коли буде повномасштабне вторгнення.

Пальчиками набираем текст и ищем всю инфр в ГУГЛе или Ютубе. У меня полно таких заказчиков, как вы.
- У вас есть? - Есть.
- А такое есть? - И такое есть.
- А мне нужно такое и такое. - И даже такое есть.
- А можете найти мне такое, такое и такое 3 в 1 очень нужно, я обяз. куплю. - Можем найти и вам поставить, предоплата 500грн, при заказе данная сумма учитывается в стоимость заказа.
- Хорошо, что у вас есть, вам мирного неба... пойду морочить голову др.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 15:12

  Wirująświatła написав:
У Мукачеві працівників заводу відпустили додому з 2 та 3 зміни через загрозу ракетних ударів, - журналіст Глагола.
Завод належить американській компанії та займається виробництвом електроніки в Мукачеві.

взагалі напряг зараз працювати на заводах. якомусь сепару почне ввижатися що там замість проводки на ВАГи роблять якісь байрактари то можна й ракету зловити. Тим більше працівники говорять що на час тривоги робота зміни не припиняється (що логічно, це ж не перукарня)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 15:16

detroytred


Чисельність ЗС можна обійти всякими воєнізованими формуваннями..
Впритул до чвк або спецзагонів поліції на Леопардах та з Ф-16))

«План Стамбула 22 року» бачили майже всі, а от детальніше розписане - мало хто вчитувався . Я якісь шматки бачив в інетах. Там деталізовано по всім військовим формуванням, нічого не вийде обдурити. На це просто не можна погоджуватись.
І не треба тішити себе ілюзіями, що Рейх під санкціями зумів наростити воєнну машину. Тоді не було можливості моніторингу з супутників, БПЛА та інше.
Hotab
 
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