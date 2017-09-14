Schmit написав:бо ті діди в більшості чи ще не з учебки йдуть по лазаретах лікувати свої хронічні захворювання, проігнорені ВЛК, чи в СЗЧ, не витримуючи надприродних для їх віку навантажень.
деяки, а в більшості діди героічно воюють, щоб решта мала все що потрібне-харч, тепло, світло, інтернет
що такі я ти, пидари, критикували їх
ти сам на скільки впевен в своїх фізичних спроможностях, 3км навіть трусцою пробігти здатен (без навантаження)? ти ж наче молодий і сильний? 42? якщо не здатен, то якого біса ти тут взагалі? і для чого взагалі ця писанина і всіх інших, які дискутують про те , в чому не приймають участі особисто
Хіба не ви його почали? Чим ви тепер невдоволені? Доповідайте, скільки місяців з 14 року захищали державу? На яких фронтах? Який ВОС? Достатній рівень військової освіти і досвід роботи в органах військового управління щоб оцінювати хто і де повинен воювати, як використовуватись в умовах війни?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 лис, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области
Как рассказали источники ASTRA в экстренных службах региона, вчера около 6 утра российская авиабомба УМПБ «нештатно сошла» на школу в селе Быковка в Яковлевском городском округе. По данным источников, бомба пробила крышу и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже.
Эвакуации из «Быковской СОШ» не было. На место прибыли сотрудники полиции и территориальной обороны.
О падении бомбы накануне со ссылкой на местных жителей также писал белгородский канал «Пепел».
По данным ASTRA, еще одна авиабомба ФАБ-250 упала 15 ноября в полутора километрах от села Белый Колодезь в Шебекинском городском округе. Пострадавших и разрушений удалось избежать.
Таким образом, редакции ASTRA стало известно о как минимум 150 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных России территориях Украины за 2024 год. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — снаряды постфактум уничтожают взрывотехники. Такие корректируемые авиабомбы ВС РФ используют для атак, в частности, на Донецкую и Харьковскую области – а также город Харьков.
Игорь Алексеевич написав:Water Дивіться спільний марафон проєктів "Право на владу" та "Твій вечір" 23 лютого 22р. Сьогодні, 23 лютого, о 21:00 в ефірі 1+1 Наталія Мосейчук з Єгором Гордєєвим продовжать інформаційний марафон, щоб надати українцям найсвіжішу інформацію та обговорити події дня.
Це факти. А від тебе брехня. Брехня якого роду? Ото все шо ти далі написав: Четвер 0 22:00 Мосейчук знала коли буде повномасштабне вторгнення.
Пальчиками набираем текст и ищем всю инфр в ГУГЛе или Ютубе. У меня полно таких заказчиков, как вы. - У вас есть? - Есть. - А такое есть? - И такое есть. - А мне нужно такое и такое. - И даже такое есть. - А можете найти мне такое, такое и такое 3 в 1 очень нужно, я обяз. куплю. - Можем найти и вам поставить, предоплата 500грн, при заказе данная сумма учитывается в стоимость заказа. - Хорошо, что у вас есть, вам мирного неба... пойду морочить голову др.
У Мукачеві працівників заводу відпустили додому з 2 та 3 зміни через загрозу ракетних ударів, - журналіст Глагола. Завод належить американській компанії та займається виробництвом електроніки в Мукачеві.
взагалі напряг зараз працювати на заводах. якомусь сепару почне ввижатися що там замість проводки на ВАГи роблять якісь байрактари то можна й ракету зловити. Тим більше працівники говорять що на час тривоги робота зміни не припиняється (що логічно, це ж не перукарня)
Чисельність ЗС можна обійти всякими воєнізованими формуваннями.. Впритул до чвк або спецзагонів поліції на Леопардах та з Ф-16))
«План Стамбула 22 року» бачили майже всі, а от детальніше розписане - мало хто вчитувався . Я якісь шматки бачив в інетах. Там деталізовано по всім військовим формуванням, нічого не вийде обдурити. На це просто не можна погоджуватись. І не треба тішити себе ілюзіями, що Рейх під санкціями зумів наростити воєнну машину. Тоді не було можливості моніторингу з супутників, БПЛА та інше.