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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 110031100411005110061100711008>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 15:35

  Wirująświatła написав:
У Мукачеві працівників заводу відпустили додому з 2 та 3 зміни через загрозу ракетних ударів, - журналіст Глагола.

Завод належить американській компанії та займається виробництвом електроніки в Мукачеві.

только что знакомые звонили , в Киеве все госл службы отпустили по домам,
в области предприятия тоже обьявили эвакуацию - "спасайся кто может"

что примечательно (если это деза как пишет ГУР) - её понесли даже депутаты и ОПа в лице Ермака
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 15:38

smdtranz
у нас тонна взрывчатки два подъезда на Победе снесла
46 трупов нашли, а 9 - испарились
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 15:54

  detroytred написав:.............
Прочитав:
https://www.president.gov.ua/news/mi-ma ... -sti-94497

Написано просто супер...
Призиває влада кого? Себе.
А на практиці маємо, наприклад, у військовій сфері:
*Полковник, командир бригади "Азов" Національної гвардії України, Герой України Денис Прокопенко, відомий нам усім, як "Редіс", раптово зробив гучну заяву про війну. Він заявив, що час грає проти України, і наголосив на необхідності великих змін. Нещодавно з подібним закликом звертався і начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич.*
https://tsn.ua/exclusive/redis-raptovo- ... 05082.html

Є - єдність.
Так, блін, єдність починається саме з єдності самого Зе та Си з оцим Редісом та Кротевічем.
З єдності між саме оцими ланками - найвищою і на ступінь нижчою.
Так би мовити, стратегічним та оперативним рівнями.
Саме вони і реалізують оті всі ЗМІНИ, на які вказано в них же і які вкрай необхідні зараз.

А ми тут можемо хоч одностайно наголошувати-співати ... але від цього, наприклад, зміни стосовно переформатування в дивизії та корпуси не з'являться.

Не понял, вы увидели здесь какое-то противоречие?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:04

ВАКС дозволив Коболєву виїхати за кордон

"Строк дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. На нього були покладені такі обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон. Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада. Тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду. Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада", - зазначено в повідомленні ЦПК.
Коболєва обвинувачують у протиправному отриманні премії за перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.
Обвинувачення стверджує, що премію виплачено в значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Йдеться про першу частину премії в $10 млн. При цьому прокуратура стверджує, що максимально дозволена сума виплати - 37,4 млн грн.

https://interfax.com.ua/news/general/1028847.html

Ой... Как так получилось. Но ничего, он понесёт политич. ответственность. :P
Ув. США и Европа дайте нам пож. финансовую помощь, у нас на очереди на выезд след. лица - список передадим позже после получения у.е. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 20 лис, 2024 16:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:05

  Xenon написав:
  Wirująświatła написав:
У Мукачеві працівників заводу відпустили додому з 2 та 3 зміни через загрозу ракетних ударів, - журналіст Глагола.

Завод належить американській компанії та займається виробництвом електроніки в Мукачеві.

только что знакомые звонили , в Киеве все госл службы отпустили по домам,
в области предприятия тоже обьявили эвакуацию - "спасайся кто может"

что примечательно (если это деза как пишет ГУР) - её понесли даже депутаты и ОПа в лице Ермака

это ипсо, пишет ГУР.
"нашей разведке виднее, чем американской" сказал перед войной зеленсикй
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:21

  detroytred написав:
  whois2010 написав:
  detroytred написав:Байден дозволив постачати ЗСУ американські протипіхотні міни, - WP
Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.


28 сентября, 2018
Украина продолжает скрупулезно придерживаться положений Будапештского договора и Оттавской конвенции.

На государственном предприятии "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" в четверг, 27 сентября, при участии представителей Министерства обороны Украины и представительства НАТО в Украине состоялась официальная церемония по случаю уничтожения юбилейной двухмиллионой противопехотной мины

Офігєть...
Не надо фігєть.
Мы подписали Отта́вский догово́р или Конве́нция о запре́те противопехо́тных мин 27 декабря 2005 года и ратифицировали его 1 июня 2006 года.
Договор предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, уничтожение запасов в четырёхлетний срок (за исключением минимального количества, необходимого для разработки методов обнаружения и извлечения или уничтожения[5]) и разминирование минных полей в десятилетний срок.
........
Арсенал Украины огромен — 6 млн противопехотных мин по состоянию на 2011 год[16]. В ноябре 2016 года объявлено об уничтожении из этих запасов 1 млн мин[16]. Соглашение об уничтожении мин Украина заключила в сентябре 2015 года[16]. Согласно этому документу, мины уничтожают на заводе в Павлограде, а финансирование осуществляют власти Украины (0,25 евро на каждую мину) и НАТО (1,08 евро на каждую мину)[16]
http://surl.li/rhzicr. Исходя из этих цифр, пара-тройка млн. у нас дрлжны были остаться.
И, кстати, крупнейшие страны - Индия, Китай, Россия, США конвенцию не подписали.
А мы, по идее, прежде, чем применять противопехотные мины, должны выйти из этой конвенции.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:32

  detroytred написав:
  Успіх написав:Але до кінця цього року - прошу ще терпеливо писати слово Гордон - правильно, не замінюючи одну букву! :mrgreen:
Майте терпіння!😁😁😁

Теоретично можливо все))

Але якщо все отак дійсно і трапиться, то можна констатувати однозначно --- конспірологія для пересічного це однині точно все; бо ні хрєна він не знає і не може навіть приблизно прорахувати; а все вирішує інсайд; в умовах, коли всьому світу пересічних показують на сцені виставу.
Тоді зрозуміло стає, чому Матриця... і артисти на сцені вже фактично майже у всьому світі. Артисти, а не ті, хто дійсно приймає рішення.
На сцене, вполне возможно, именно те, кто принимает решения, просто эти решения готовятся долго и не на глазах у публики, а за кулисами. Так было всегда и везде. "Ширнармассам" решение сообщают тогда, когда им нужно об этом знать, а не заранее. Бывает порой и заранее, но тогда, когда это по каким-то причинам нужно верхам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:32

  ЛАД написав:И, кстати, крупнейшие страны - Индия, Китай, Россия, США конвенцию не подписали.
А мы, по идее, прежде, чем применять противопехотные мины, должны выйти из этой конвенции.

якщо не з лютого 2014, то з нападу у лютому 2022 Україні потрібно було виходити і розривати всі підписи під всіма конвенціями
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
  Wirująświatła написав:
У Мукачеві працівників заводу відпустили додому з 2 та 3 зміни через загрозу ракетних ударів, - журналіст Глагола.

Завод належить американській компанії та займається виробництвом електроніки в Мукачеві.

только что знакомые звонили , в Киеве все госл службы отпустили по домам,
в области предприятия тоже обьявили эвакуацию - "спасайся кто может"

что примечательно (если это деза как пишет ГУР) - её понесли даже депутаты и ОПа в лице Ермака
Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими

"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - повідомив глава МЗС Радослав Сікорський.

Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.

Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:32

  барабашов написав:smdtranz
у нас тонна взрывчатки два подъезда на Победе снесла
46 трупов нашли, а 9 - испарились



так для этого обычного искандера достаточно, а не запускать елду на 50 тонн веса, которая еще неизвестно куда попадет
smdtranz
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