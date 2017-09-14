Написано просто супер... Призиває влада кого? Себе. А на практиці маємо, наприклад, у військовій сфері: *Полковник, командир бригади "Азов" Національної гвардії України, Герой України Денис Прокопенко, відомий нам усім, як "Редіс", раптово зробив гучну заяву про війну. Він заявив, що час грає проти України, і наголосив на необхідності великих змін. Нещодавно з подібним закликом звертався і начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич.* https://tsn.ua/exclusive/redis-raptovo- ... 05082.html
Є - єдність. Так, блін, єдність починається саме з єдності самого Зе та Си з оцим Редісом та Кротевічем. З єдності між саме оцими ланками - найвищою і на ступінь нижчою. Так би мовити, стратегічним та оперативним рівнями. Саме вони і реалізують оті всі ЗМІНИ, на які вказано в них же і які вкрай необхідні зараз.
А ми тут можемо хоч одностайно наголошувати-співати ... але від цього, наприклад, зміни стосовно переформатування в дивизії та корпуси не з'являться.
"Строк дії обов'язків, визначених Коболєву, спливав 12 листопада. На нього були покладені такі обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та здати паспорти для виїзду за кордон. Прокурор САП звернувся до ВАКС з клопотання про продовження строку дії обов'язків ще 1 листопада. Тобто за 12 днів до спливу строку. Однак судові засідання 5 і 8 листопада, на яких мали розглянути це клопотання, зняли з розгляду. Натомість 1 листопада головуючий надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада", - зазначено в повідомленні ЦПК. Коболєва обвинувачують у протиправному отриманні премії за перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Обвинувачення стверджує, що премію виплачено в значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Йдеться про першу частину премії в $10 млн. При цьому прокуратура стверджує, що максимально дозволена сума виплати - 37,4 млн грн.
Ой... Как так получилось. Но ничего, он понесёт политич. ответственность. Ув. США и Европа дайте нам пож. финансовую помощь, у нас на очереди на выезд след. лица - список передадим позже после получения у.е.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 20 лис, 2024 16:07, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Байден дозволив постачати ЗСУ американські протипіхотні міни, - WP Пентагон розцінює це постачання одним з найкорисніших кроків для сповільнення загарбників.
28 сентября, 2018
Украина продолжает скрупулезно придерживаться положений Будапештского договора и Оттавской конвенции.
На государственном предприятии "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" в четверг, 27 сентября, при участии представителей Министерства обороны Украины и представительства НАТО в Украине состоялась официальная церемония по случаю уничтожения юбилейной двухмиллионой противопехотной мины
Офігєть...
Не надо фігєть. Мы подписали Отта́вский догово́р или Конве́нция о запре́те противопехо́тных мин 27 декабря 2005 года и ратифицировали его 1 июня 2006 года.
Договор предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, уничтожение запасов в четырёхлетний срок (за исключением минимального количества, необходимого для разработки методов обнаружения и извлечения или уничтожения[5]) и разминирование минных полей в десятилетний срок. ........ Арсенал Украины огромен — 6 млн противопехотных мин по состоянию на 2011 год[16]. В ноябре 2016 года объявлено об уничтожении из этих запасов 1 млн мин[16]. Соглашение об уничтожении мин Украина заключила в сентябре 2015 года[16]. Согласно этому документу, мины уничтожают на заводе в Павлограде, а финансирование осуществляют власти Украины (0,25 евро на каждую мину) и НАТО (1,08 евро на каждую мину)[16]
http://surl.li/rhzicr. Исходя из этих цифр, пара-тройка млн. у нас дрлжны были остаться. И, кстати, крупнейшие страны - Индия, Китай, Россия, США конвенцию не подписали. А мы, по идее, прежде, чем применять противопехотные мины, должны выйти из этой конвенции.
Успіх написав:Але до кінця цього року - прошу ще терпеливо писати слово Гордон - правильно, не замінюючи одну букву! Майте терпіння!😁😁😁
Теоретично можливо все))
Але якщо все отак дійсно і трапиться, то можна констатувати однозначно --- конспірологія для пересічного це однині точно все; бо ні хрєна він не знає і не може навіть приблизно прорахувати; а все вирішує інсайд; в умовах, коли всьому світу пересічних показують на сцені виставу. Тоді зрозуміло стає, чому Матриця... і артисти на сцені вже фактично майже у всьому світі. Артисти, а не ті, хто дійсно приймає рішення.
На сцене, вполне возможно, именно те, кто принимает решения, просто эти решения готовятся долго и не на глазах у публики, а за кулисами. Так было всегда и везде. "Ширнармассам" решение сообщают тогда, когда им нужно об этом знать, а не заранее. Бывает порой и заранее, но тогда, когда это по каким-то причинам нужно верхам.
У Мукачеві працівників заводу відпустили додому з 2 та 3 зміни через загрозу ракетних ударів, - журналіст Глагола.
Завод належить американській компанії та займається виробництвом електроніки в Мукачеві.
только что знакомые звонили , в Киеве все госл службы отпустили по домам, в области предприятия тоже обьявили эвакуацию - "спасайся кто может"
что примечательно (если это деза как пишет ГУР) - её понесли даже депутаты и ОПа в лице Ермака
Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими
"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - повідомив глава МЗС Радослав Сікорський.
Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.
Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.