Додано: Сер 20 лис, 2024 16:46

detroytred написав: buratinyo написав: Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!



Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.



По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму. Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму.



Логіка почне кульгувати, якщо в рівняння не забути включити витрати ворога на "вибивання цього боргу".

Може статися, що витрати з'їдять увесь профіт. А то і зовсі перевищать)) Логіка почне кульгувати, якщо в рівняння не забути включити витрати ворога на "вибивання цього боргу".Може статися, що витрати з'їдять увесь профіт. А то і зовсі перевищать))

Нічого смішного не бачу поки що. Можливо Ви не зрозуміли ще реальність, про яку я натякаю тут.Кульгувати логіка не почне, бо вона дуже жорстка. І витрати ворога на вибивання боргу, по перше, легко корелюються з фінальним розміром того самого дурного боргу. Це класика вибивання боргів взагалі. А по друге скажіть, будь ласка, Ви ніколи не чули про такі чудеса як неочікуване зникнення або вбивство кредитора на замовлення боржника? З мого небагатого життєвого досвіду стосовно таких чудес я чув щонайменше про десяток таких випадків. Розміри боргів в данному випадку не мають значення і можуть починатись з умовних 200 долларів США.Нагадую, що в нашій реальності кредитор це - "Исполнительная власть росии через Газпром", а боржник - це КМУ опосередковано через Нафтогаз України. Исполнительную власть росии осуществляет правительство росии под общим руководством президента росии, котрий і розпочав так звану сво (по суті велику колекторську операцию) яка переросла у широкомасштабну війну. Чому так сталось? Тільки тому, що боржник не згодний із сумою боргу, яку зухвало нарахував невідомий поки що мені бухгалтер кредитора.Ви ж не будете сумніватися у думці, що війна пішла не за початковим планом путіна? І скажіть будь ласка коли і де війни проходять точно за планом керівників розпочавших їх країн? Правильна відповідь - ніде.Якщо й надалі слідувати логиці, то мета путіна - жорстко пограбувати незговірливого боржника за допомогою військових найманців, а що не вдасться пограбувати, то знищити (бо це в падлу, коли у боржника, який не віддає борг, щось зостається). А боржник має на меті знищити найманців, що перешли наш державний кордон, та покарати кредитора, що перейшов червону лінію (шантажує світ треттєй світовою війною, не виконує свої зобов'язання, вбиває українців в Україні).І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?