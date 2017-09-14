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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1100411005110061100711008>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:39

"Сподіваюся, коли запровадять механізм роботи військового омбудсмена, то тоді військовослужбовці, які були мобілізовані силовим методом, отримають право звернутися до військового омбудсмена щодо захисту своїх прав" :lol:

Також депутат наголосив, що він категорично проти "бусифікації", бо це не мотивує населення, а також дає росіянам привід через інформаційні канали впливати на українське суспільство й розхитувати ситуацію зсередини.

"Я особисто вважаю, що "бусифікації" не повинно бути, за це потрібно жорстко карати керівників ТЦК, які такими вчинками дискредитують ЗСУ. Військові кажуть мені: "а можна змінити форму ТЦК на іншу, бо коли ми приїжджаємо, наприклад, у відпустку, нас бояться і від нас втікають люди". Це ненормально", :oops: - сказав Федієнко.

Водночас він наголосив, що крім ТЦК, нікого не існує та додав, що "бусифікація" не є вже масовим явищем. :lol:

"Ми на комітеті розглядали часто ці питання, деяких керівників звільнили, перевели в інші підрозділи. Але такі випадки досі, на жаль, є", - зазначив депутат.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viy ... enu-nardep
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:46

  detroytred написав:
  buratinyo написав:Размер этого долга точно конечно же не известен, но приблизительно составляет порядка 600 млрд.долларов США на 2022 год, что с учетом численности населения Украины в размере 30 млн.человек составляет 20000 долларов США на одного украинца!

Как криминал отжимает долги? Из 90-х алгоритм отработан и состоит из следующих пунктов: угрозы здоровью, угрозы жизни, наезды и попытки отжима движимого и недвижимого имущества, шантаж, поджоги и подрывы всего, что ценно и принадлежит должнику и не представляет интереса для кредитора, показательное убийство должника чтобы другим было не повадно.

По моему эта война идет именно по вышеуказанному алгоритму.


Логіка почне кульгувати, якщо в рівняння не забути включити витрати ворога на "вибивання цього боргу".
Може статися, що витрати з'їдять увесь профіт. А то і зовсі перевищать))


Нічого смішного не бачу поки що. Можливо Ви не зрозуміли ще реальність, про яку я натякаю тут.

Кульгувати логіка не почне, бо вона дуже жорстка. І витрати ворога на вибивання боргу, по перше, легко корелюються з фінальним розміром того самого дурного боргу. Це класика вибивання боргів взагалі. А по друге скажіть, будь ласка, Ви ніколи не чули про такі чудеса як неочікуване зникнення або вбивство кредитора на замовлення боржника? З мого небагатого життєвого досвіду стосовно таких чудес я чув щонайменше про десяток таких випадків. Розміри боргів в данному випадку не мають значення і можуть починатись з умовних 200 долларів США.

Нагадую, що в нашій реальності кредитор це - "Исполнительная власть росии через Газпром", а боржник - це КМУ опосередковано через Нафтогаз України. Исполнительную власть росии осуществляет правительство росии под общим руководством президента росии, котрий і розпочав так звану сво (по суті велику колекторську операцию) яка переросла у широкомасштабну війну. Чому так сталось? Тільки тому, що боржник не згодний із сумою боргу, яку зухвало нарахував невідомий поки що мені бухгалтер кредитора.

Ви ж не будете сумніватися у думці, що війна пішла не за початковим планом путіна? І скажіть будь ласка коли і де війни проходять точно за планом керівників розпочавших їх країн? Правильна відповідь - ніде.

Якщо й надалі слідувати логиці, то мета путіна - жорстко пограбувати незговірливого боржника за допомогою військових найманців, а що не вдасться пограбувати, то знищити (бо це в падлу, коли у боржника, який не віддає борг, щось зостається). А боржник має на меті знищити найманців, що перешли наш державний кордон, та покарати кредитора, що перейшов червону лінію (шантажує світ треттєй світовою війною, не виконує свої зобов'язання, вбиває українців в Україні).

І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 16:47

  Примат написав:
  pesikot написав:
Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?

Очень просто, прежде чем идти в президенты, нужно было ознакомиться за что отвечает президент в стране, какие его функции и обязанности, а далее понять, его квалификация подходит на эту должность или нет.

Где вы все были в 2019 году, когда я призывал не голосовать за Зеленского, потому что у него вообще нет опыта государственного управления

Но что я тогда слышал "у Рейгана получилось и у Зеленского получится", "он научится", "он простой парень", "наберёт команду

Но мудрий наріт решил, что Голобородько справится и пошёл голосовать за него
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:01

  Wirująświatła написав:
he New York Times: Россия понесла колоссальные потери на Украине. Истощена ли ее армия? Часть 1.
.............
▪️В июне Министерство обороны России насчитало 33 миллиона человек, годных к военной службе, согласно правительственной базе данных, полученной «Медузой». Для сравнения, до февраля 2022 года на Украине проживали 6 миллионов потенциальных солдат.  С тех пор в базе данных военной службы страны было зарегистрировано чуть более половины из них.

▪️В первой половине этого года в ряды российских вооруженных сил ежедневно вступали около 900 человек. Об этом свидетельствует анализ данных о российском бюджете, проведенный экспертом по России в Немецком институте международных отношений и безопасности Янисом Клюге.
...........

Не знаю, откуда эта цифра, но она явно противоречит разговорам на форуме о 10 млн. военнообязанных. При этом резко уменьшаются масштабы "уклонизма", учитывая подсчёты sergey_stasyuk555 "3,5 + 1,2 + 0,5 = 5,2 з яких жінок 0,3-0,5 млн." зарегистрированных (его пост, к сожалению, удалён). Хотя тоже немалые - порядка 1 млн.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:04

  pesikot написав:
Но что я тогда слышал "у Рейгана получилось и у Зеленского получится", "он научится", "он простой парень", "наберёт команду

Но мудрий наріт решил, что Голобородько справится и пошёл голосовать за него


" а єслі он нам нє понравітся, ми єго снєсьом...".
Снєсуни, де ви?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:08

«Шольц сказав що більше зброї не буде давати..»

🇩🇪 Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні:

▪️боєприпаси для БМП Marder;
▪️47 броньованих авто MRAP;
▪️1 радіолокаційна станція TRML-4D;
▪️4 самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000;
▪️41 тисяча снарядів калібру 155 мм;
▪️20 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
▪️12 розвідувальних дронів HORNET XR;
▪️2 дрони-розвідники VT-4 Rochen;
▪️100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
▪️110 дронів-розвідників SONGBIRD;
▪️2 мостоукладачі BEAVER із запчастинами;
▪️3 машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;
▪️8 десантних машин Caracal;
▪️20 авто для патрулювання кордону;
▪️6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
▪️7 стволів до гаубиці М109;
▪️8 тисяч патронів калібру 40 мм;
▪️340 гвинтівок HLR 338 із боєзапасом;
▪️100 тисяч патронів для вогнепальної зброї.

Загалом що передавали і передають німці - отут

https://www.bundesregierung.de/breg-en/ ... ne-2054992
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 лис, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:10

❗️ Існує ризик, що рф може атакувати ракетами посольства західних країн у Києві — Sky News

https://news.sky.com/story/ukraine-war- ... s-12541713

.
Україна завдала ракетного удару по с.Мар'їно (Курська обл), 10 ракет StormShadow
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 20 лис, 2024 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:11

  buratinyo написав:І тепер скажіть, будь ласка, де Ви побачили прогавини в цій логиці?

Я вчора надавав розгорнуту відповідь. Може прибрали?
Тому коротко: тепер після отакого пояснення логіка не кульгає.

А от раніше (тільки в порівнянні з криміналом) кульгала, бо покарання боржника за умов ігнорування власних збитків на покарання для криміналу є виключенням. Загальний профіт для криміналу був метою.
Рфія ж отакими втратами і витратами на отаке покарання боржника наврядчи може отримати загальний профіт.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:13

  fox767676 написав:
  Успіх написав:Але до кінця цього року - прошу ще терпеливо писати слово Гордон

тільки через повагу до Вас

Он уже уточнял, что, возможно, не в конце года, а в начале следующего.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:17

  Бетон написав:
  Примат написав:
  pesikot написав:
Так чего там, как Зеленский смог бы предотвратить войну ?

Очень просто, прежде чем идти в президенты, нужно было ознакомиться за что отвечает президент в стране, какие его функции и обязанности, а далее понять, его квалификация подходит на эту должность или нет.

Безупречно

И как бы это предотвратило войну?
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  #<1 ... 1100411005110061100711008>
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